Мультихак SQUAD
Информация о чите
Мультихак для игры Сквад - новый продукт в нашем магазине. Для данной игры существует не так много софтов, поэтому найти хак лучше за те же деньги -просто невозможно. Программа включает в себя множество функций: аимбот, валлхак(есп), без отдачи, спидхак, радар и некоторые другие. Большинство функий можно детально настроить для более комфортного использования. Настройка чита происходит через удобное меню внутри игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Аимбот
- Bone - возможность выбрать часть тела для прицеливания аимботом
- FOV - настройка радиуса работы аима
- Smooth - настройка плавности движений аимбота
- Preidction - предугадывание движений противников
- Z Correction - корректировка аимбота с учетом высоты и баллистики
- Draw FOV - рисовать радиус работы аима с помощью окружности вокруг прицела
- Draw Priority - показывать точку в которую будет двигать аимбот если открыть огонь из текущего положения прицела
Визуальные
- 2D BOX - подсветка вражеских персонажей с помощью коробок
- Health Bar - отображение информации о количестве здоровья у противников
- Names - показывает игровые ники других игроков
- Eye Direction - направление взгляда вражеских игроков
- Snaplines - линии от вашей модельки до моделек врагов
- Distance - показывает дистанцию в метрах до цели
- Local info(K/D) - показывает информацию о вашей статистике во время игры
- Vehicle - отображение техники
- Tanks - показывает танки
- IFV/APC - показывает другую бронетехнику(БТР и прочее)
Дополнительно
- No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
- No Sway - отключает тряску оружия при стрельбе
- No Suppression Effects
- Speedhack - ускорение передвижения
- Speedhack Value - настройка скорости движения при включенном спидхаке
- Radar - радар поверх игры. Настраивается размер радара и отображение на нем дистанции до целей
- Colors - кастомизация цветом для различных визуальных функций
- Keys - привязка клавиш для активации тех или иных функций чита