Мультихак SQUAD

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Информация о чите

Мультихак для игры Сквад - новый продукт в нашем магазине. Для данной игры существует не так много софтов, поэтому найти хак лучше за те же деньги -просто невозможно. Программа включает в себя множество функций: аимбот, валлхак(есп), без отдачи, спидхак, радар и некоторые другие. Большинство функий можно детально настроить для более комфортного использования. Настройка чита происходит через удобное меню внутри игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Аимбот

  • Bone - возможность выбрать часть тела для прицеливания аимботом
  • FOV - настройка радиуса работы аима
  • Smooth - настройка плавности движений аимбота
  • Preidction - предугадывание движений противников
  • Z Correction - корректировка аимбота с учетом высоты и баллистики
  • Draw FOV - рисовать радиус работы аима с помощью окружности вокруг прицела
  • Draw Priority - показывать точку в которую будет двигать аимбот если открыть огонь из текущего положения прицела

Визуальные

  • 2D BOX - подсветка вражеских персонажей с помощью коробок
  • Health Bar - отображение информации о количестве здоровья у противников
  • Names - показывает игровые ники других игроков
  • Eye Direction - направление взгляда вражеских игроков
  • Snaplines - линии от вашей модельки до моделек врагов
  • Distance - показывает дистанцию в метрах до цели
  • Local info(K/D) - показывает информацию о вашей статистике во время игры
  • Vehicle - отображение техники
  • Tanks - показывает танки
  • IFV/APC - показывает другую бронетехнику(БТР и прочее)

Дополнительно

  • No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
  • No Sway - отключает тряску оружия при стрельбе
  • No Suppression Effects
  • Speedhack - ускорение передвижения
  • Speedhack Value - настройка скорости движения при включенном спидхаке
  • Radar - радар поверх игры. Настраивается размер радара и отображение на нем дистанции до целей
  • Colors - кастомизация цветом для различных визуальных функций
  • Keys - привязка клавиш для активации тех или иных функций чита