Универсальный гайд по использованию софтов Softhub (Софтхаб)

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации следующих читов: Rust SoftHub, DayZ SoftHub, PUBG SoftHub, Deadlock SoftHub и Arma Reforger Softhub.

Инструкция по запуску софта:

Детальный пошаговый гайд:

После успешной оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации доступа к софту и ссылку на данный гайд. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет. Скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ключом и инструкцией. Поместите лоадер на флешку. Лоадер может быть запущен только с флешки. Запускайте лоадер от имени администратора. Вам нужно создать новый аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ (Activate Key) и добавить себе подписку. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat". Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.

Также процесс запуска для некоторых игр будет показан на видео ниже.

В поддерживаемых играх (Rust, Dayz) спуфер запускается автоматически при запуске чита.

Горячие клавиши:

F2 - отключает и включает меню чита.

DEL - panic key, полностью отключает чит. Рекомендуется нажимать эту клавишу перед закрытием игры, когда вы закончили играть.

Не рекомендуется менять режим экрана и разрешение экрана после успешного запуска софта, т.к это может привести к смещению ESP и других визуальных элементов чита.

Распространённые проблемы и пути их решения.

Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.

Запуск без флешки.

Для запуска без флешки вам необходимо скачать и установить программу "OSFmount" по данной ссылке.

Видео с запуском/демонстрацией

Dayz (Запуск, Геймплей):

Deadlock (Запуск, Геймплей):

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Dayz, Читы на Deadlock, Читы на PUBG, Читы на Rust, и Читы на Arma Reforger.

С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!