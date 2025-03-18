Универсальный гайд по использованию софтов Softhub (Софтхаб)

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации следующих читов: Rust SoftHub, DayZ SoftHub, PUBG SoftHub, Deadlock SoftHub и Arma Reforger Softhub.
Инструкция по запуску софта:
Детальный пошаговый гайд:
- После успешной оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации доступа к софту и ссылку на данный гайд.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ключом и инструкцией.
- Поместите лоадер на флешку. Лоадер может быть запущен только с флешки.
- Запускайте лоадер от имени администратора. Вам нужно создать новый аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.
- После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ (Activate Key) и добавить себе подписку.
- Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat".
- Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.
Также процесс запуска для некоторых игр будет показан на видео ниже.
В поддерживаемых играх (Rust, Dayz) спуфер запускается автоматически при запуске чита.
Горячие клавиши:
- F2 - отключает и включает меню чита.
- DEL - panic key, полностью отключает чит. Рекомендуется нажимать эту клавишу перед закрытием игры, когда вы закончили играть.
- Не рекомендуется менять режим экрана и разрешение экрана после успешного запуска софта, т.к это может привести к смещению ESP и других визуальных элементов чита.
Распространённые проблемы и пути их решения.
Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
Запуск без флешки.
Для запуска без флешки вам необходимо скачать и установить программу "OSFmount" по данной ссылке.
Видео с запуском/демонстрацией
Dayz (Запуск, Геймплей):
Deadlock (Запуск, Геймплей):
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