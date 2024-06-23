Софт для Сталкер Онлайн (Спидхак + Квесты + Магнит Аномалий)
Информация о чите
Привет, Сталкеры! Рады представить вам этот чит для Stalker Online / Stay Out. Уникальный в своём роде продукт, аналоги отсутствуют. Софт оснащён большим количеством различных видов взлома, что позволяет вам полностью взять игру под свой контроль. Из базовых фич здесь есть всё необходимое: ВХ (Игроки, Мутанты, Предметы и другое), Аимбот (Сайлент и Векторный) и различные Misс эксплойты. Главными особенностями этого продукта являются следующие функции: магнит аномалий и извлечение артефактов. Используя эти фичи, вы сможете легко нафармить ценный лут, можно даже попробовать себя в RMT! Если говорить о безопасности, то с этим всё также хорошо, как и с количеством доступных видов хаков внутри этого софта - ПО сделано максимально надёжно и шанс получения бана будет низким, главное - не попадайтесь на глаза другим игрокам, когда бежите на полной скорости с включенным спидхаком :) Удачи в зоне, Сталкеры!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Stalker Online
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Players ESP (ВХ для Stay Out)
- Player ESP - вх показывающий игроков
- Box ESP - wh в виде коробок
- Skeleton ESP - wallhack в виде скелетов
- Name - никнеймы игроков
- Karma (PK) - отмечать игроков с низкой кармой (тех кто убивает других игроков)
- Hunting - отмечать игроков, за убийство которых можно получить награду
- Snaplines - вх в виде линий
- Distance - расстояние до врагов
- Max Distance - ограничить дальность работы player ESP
- Weapon - показывать какое оружие в руках у персонажа
- Custom Colors - детальная настройка цветов для ESP
Objects ESP (ВХ на Предметы, Аномалии и Артефакты)
- Mutants - есп показывающий мутантов (монстров)
- Non Looted Corpses - показывать нетронутые трупы (с лутом внутри)
- Water Wells (Quality) - позволяет видеть расположение колодцев (колонок с водой) и их качество
- Anomalies - даёт информацию о расположении аномалий
- Items - позволяет вам видеть лут, который можно подобрать
- Containers (Skip Looted) - вх показывающий различные контейнеры, которые содержат внутри себя лут
- Quest Helper - данная фича помогает выполнять любые квесты, отмечает все связанные с заданиями зоны, предметы, npc, мобов
- Distance - отображение расстояния до отображаемых объектов
- Max Distance - ограничить дальность работы wh на объекты/лут
- Custom Colors - детальная настройка цветов для ESP
Aimbot (Аимбот для Сталкер Онлайн)
- Vector Aimbot - векторный аимбот, симулирует движения мыши человеком
- Silent Aimbot - сайлент аим, пули поражают цели, хотя прицел и камера не дергаются
- Monsters / Players Aim Key - возможность забиндить 2 клавиши для активации аима, на игроков или мобов
- Monsters / Players Bone - выбор частей тела для наводки у монстров / игроков
- Aim Marker - помечать текущую цель для аимбота
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- FOV - размер области внутри которой аим выбирает цели
- FOV Circle - показывать текущий FOV с помощью окружности
- Sticky Aim - фиксация аима на текущей цели до её уничтожения или прекращения огня
- Aim Priority - приоритет выбора цели, по близости к прицелу или близости к вам
Weapon Exploits (Эксплойты для оружия)
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No Sway - отключить покачивание камеры при стрельбе из оружия
- Fast Reload - быстрая перезарядка оружия
- No Bolt - убирает анимацию передёргивания затвора
- Full Auto Mod - режим автоматической стрельбы из любого оружия
- Fire Rate - позволяет увеличить скорость стрельбы
- Ignore Ram State - игнорировать неисправность оружия
- Extend Mag Capacity - увеличить вместимость магазина
Player / RMT Exploits (Перемещение и РМТ)
- Fast Speed - спидхак, ускоряет вашу скорость передвижения и даёт бесконечную выносливость
- No Fall Damage - отключает урон от падения
- Adjust Bright - увеличивает яркость, позволяет лучше видеть в темноте
- Anomaly Magnet - магнит для аномалий, позволяет лутать много аномалий
- Anomaly Wall - не даёт вам случайно наступить в аномалию, если вы не используете Shift
- Artifacts Extractor - помогает вам вводить коды при захвате артефактов
- Game FOV - увеличить поле зрения (FOV)
- Zoom FOV - увеличить поле зрения в зуме