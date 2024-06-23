Софт для Сталкер Онлайн (Спидхак + Квесты + Магнит Аномалий)

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Информация о чите

Привет, Сталкеры! Рады представить вам этот чит для Stalker Online / Stay Out. Уникальный в своём роде продукт, аналоги отсутствуют. Софт оснащён большим количеством различных видов взлома, что позволяет вам полностью взять игру под свой контроль. Из базовых фич здесь есть всё необходимое: ВХ (Игроки, Мутанты, Предметы и другое), Аимбот (Сайлент и Векторный) и различные Misс эксплойты. Главными особенностями этого продукта являются следующие функции: магнит аномалий и извлечение артефактов. Используя эти фичи, вы сможете легко нафармить ценный лут, можно даже попробовать себя в RMT! Если говорить о безопасности, то с этим всё также хорошо, как и с количеством доступных видов хаков внутри этого софта - ПО сделано максимально надёжно и шанс получения бана будет низким, главное - не попадайтесь на глаза другим игрокам, когда бежите на полной скорости с включенным спидхаком :) Удачи в зоне, Сталкеры!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Stalker Online

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Players ESP (ВХ для Stay Out)

  • Player ESP - вх показывающий игроков
  • Box ESP - wh в виде коробок
  • Skeleton ESP - wallhack в виде скелетов
  • Name - никнеймы игроков
  • Karma (PK) - отмечать игроков с низкой кармой (тех кто убивает других игроков)
  • Hunting - отмечать игроков, за убийство которых можно получить награду
  • Snaplines - вх в виде линий
  • Distance - расстояние до врагов
  • Max Distance - ограничить дальность работы player ESP
  • Weapon - показывать какое оружие в руках у персонажа
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для ESP

Objects ESP (ВХ на Предметы, Аномалии и Артефакты)

  • Mutants - есп показывающий мутантов (монстров)
  • Non Looted Corpses - показывать нетронутые трупы (с лутом внутри)
  • Water Wells (Quality) - позволяет видеть расположение колодцев (колонок с водой) и их качество
  • Anomalies - даёт информацию о расположении аномалий
  • Items - позволяет вам видеть лут, который можно подобрать
  • Containers (Skip Looted) - вх показывающий различные контейнеры, которые содержат внутри себя лут
  • Quest Helper - данная фича помогает выполнять любые квесты, отмечает все связанные с заданиями зоны, предметы, npc, мобов
  • Distance - отображение расстояния до отображаемых объектов
  • Max Distance - ограничить дальность работы wh на объекты/лут
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для ESP

Aimbot (Аимбот для Сталкер Онлайн)

  • Vector Aimbot - векторный аимбот, симулирует движения мыши человеком
  • Silent Aimbot - сайлент аим, пули поражают цели, хотя прицел и камера не дергаются
  • Monsters / Players Aim Key - возможность забиндить 2 клавиши для активации аима, на игроков или мобов
  • Monsters / Players Bone - выбор частей тела для наводки у монстров / игроков
  • Aim Marker - помечать текущую цель для аимбота
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • FOV - размер области внутри которой аим выбирает цели
  • FOV Circle - показывать текущий FOV с помощью окружности
  • Sticky Aim - фиксация аима на текущей цели до её уничтожения или прекращения огня
  • Aim Priority - приоритет выбора цели, по близости к прицелу или близости к вам

Weapon Exploits (Эксплойты для оружия)

  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No Sway - отключить покачивание камеры при стрельбе из оружия
  • Fast Reload - быстрая перезарядка оружия
  • No Bolt - убирает анимацию передёргивания затвора
  • Full Auto Mod - режим автоматической стрельбы из любого оружия
  • Fire Rate - позволяет увеличить скорость стрельбы
  • Ignore Ram State - игнорировать неисправность оружия
  • Extend Mag Capacity - увеличить вместимость магазина

Player / RMT Exploits (Перемещение и РМТ)

  • Fast Speed - спидхак, ускоряет вашу скорость передвижения и даёт бесконечную выносливость
  • No Fall Damage - отключает урон от падения
  • Adjust Bright - увеличивает яркость, позволяет лучше видеть в темноте
  • Anomaly Magnet - магнит для аномалий, позволяет лутать много аномалий
  • Anomaly Wall - не даёт вам случайно наступить в аномалию, если вы не используете Shift
  • Artifacts Extractor - помогает вам вводить коды при захвате артефактов
  • Game FOV - увеличить поле зрения (FOV)
  • Zoom FOV - увеличить поле зрения в зуме