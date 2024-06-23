Софт для Сталкер Онлайн (Спидхак + Квесты + Магнит Аномалий)

Информация о чите

Привет, Сталкеры! Рады представить вам этот чит для Stalker Online / Stay Out. Уникальный в своём роде продукт, аналоги отсутствуют. Софт оснащён большим количеством различных видов взлома, что позволяет вам полностью взять игру под свой контроль. Из базовых фич здесь есть всё необходимое: ВХ (Игроки, Мутанты, Предметы и другое), Аимбот (Сайлент и Векторный) и различные Misс эксплойты. Главными особенностями этого продукта являются следующие функции: магнит аномалий и извлечение артефактов. Используя эти фичи, вы сможете легко нафармить ценный лут, можно даже попробовать себя в RMT! Если говорить о безопасности, то с этим всё также хорошо, как и с количеством доступных видов хаков внутри этого софта - ПО сделано максимально надёжно и шанс получения бана будет низким, главное - не попадайтесь на глаза другим игрокам, когда бежите на полной скорости с включенным спидхаком :) Удачи в зоне, Сталкеры!