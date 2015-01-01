Phoenix для Deadlock (Феникс Дедлок)
Информация о чите
Phoenix — это фирменная разработка от бренда Phoenix / Satano, теперь доступная и для Deadlock. Софт сочетает в себе информативное меню в фирменных цветах, удобную навигацию и продуманный функционал, ориентированный на уверенную и результативную игру. В арсенале присутствуют два типа аимбота. Векторный аим имитирует человеческое поведение с плавным и естественным наведением на цель, что отлично подходит для аккуратного и легитного стиля. Silent Aim работает в пределах FOV — пули всегда достигают цели без движения прицела, при условии нахождения противника в зоне действия. Дополняют боевые возможности такие функции, как Magic Bullet и Through Wall, а также аим по душам. Аимбот поддерживает два типа хитбоксов — голова или ближайшая к прицелу кость. Доступны три режима работы: по нажатию клавиши, переключение вкл/выкл по бинду и постоянная работа. Вы можете самостоятельно назначать клавиши для активации и управления аимом. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках: боксы, уровень здоровья, уровень игрока, имя героя, ник, скелет модели, свечение и расстояние до цели. Доступна кастомизация цветов ESP, а также система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек при следующем запуске. Phoenix — это стабильное решение с достойной защитой и привлекательной ценой для Deadlock.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Векторный Аим (Vector Aimbot)
- Enable - включает векторный аимбот
- Aim Mode (Hold / Toogle / Always) - выбор режима активации аимбота (удержание клавиши, переключатель или постоянная работа)
- Souls - включить наведение на души
- Through Wall - позволяет аимботу работать по целям за препятствиями
- Show FOV - отображает зону действия аимбота на экране
- FOV - размер области, в пределах которой аимбот ищет цели
- Smooth - степень сглаживания движений аима
- Bone - выбор точки наведения (голова, ближайшая к прицелу кость)
Сайлент Аим (Silent Aimbot)
- Enable - включает Silent Aim (скрытое наведение без визуального движения прицела)
- Aim Mode (Key Hold / Toogle / Always) - выбор режима активации аимбота (удерживать, переключение или всегда)
- Souls - включить наведение на души
- Through Wall - позволяет Silent Aim работать по целям за стенами
- Magic Bullet - попадания по цели независимо от точного положения прицела
- Show FOV - отображает зону работы Silent Aimbot
- FOV - радиус захвата целей Silent Aimbot
- Bone - выбор хитбокса врагов для Silent Aim (голова, ближайшая точка)
Visuals (ВХ)
- Players ESP - ВХ для отображения игроков сквозь стены
- Enable - включает ESP на игроков
- Show Box - отображает игроков в виде боксов
- Show Health - отображает уровень здоровья игроков
- Show Level - показывает уровень персонажа
- Show Hero Name - отображает имя героя или класса
- Show Player Name - отображает никнеймы игроков
- Show Skeleton - отображает скелет модели игрока
- Show Glow - подсвечивает игроков цветным свечением
- Show Distance - отображает расстояние до игроков
Другие функции Phoenix Deadlock
- Custom Colors - настройка цветов для боксов, текста, скелетов и других ESP-элементов с возможностью ручного выбора оттенков
- Save - сохранение текущих настроек чита
- Load - загрузка сохранённого конфига
- Reset - сброс настроек к значениям по умолчанию
