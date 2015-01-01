Phoenix для Deadlock (Феникс Дедлок)

Информация о чите

Phoenix — это фирменная разработка от бренда Phoenix / Satano, теперь доступная и для Deadlock. Софт сочетает в себе информативное меню в фирменных цветах, удобную навигацию и продуманный функционал, ориентированный на уверенную и результативную игру. В арсенале присутствуют два типа аимбота. Векторный аим имитирует человеческое поведение с плавным и естественным наведением на цель, что отлично подходит для аккуратного и легитного стиля. Silent Aim работает в пределах FOV — пули всегда достигают цели без движения прицела, при условии нахождения противника в зоне действия. Дополняют боевые возможности такие функции, как Magic Bullet и Through Wall, а также аим по душам. Аимбот поддерживает два типа хитбоксов — голова или ближайшая к прицелу кость. Доступны три режима работы: по нажатию клавиши, переключение вкл/выкл по бинду и постоянная работа. Вы можете самостоятельно назначать клавиши для активации и управления аимом. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках: боксы, уровень здоровья, уровень игрока, имя героя, ник, скелет модели, свечение и расстояние до цели. Доступна кастомизация цветов ESP, а также система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек при следующем запуске. Phoenixэто стабильное решение с достойной защитой и привлекательной ценой для Deadlock.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Векторный Аим (Vector Aimbot)

  • Enable - включает векторный аимбот
  • Aim Mode (Hold / Toogle / Always) - выбор режима активации аимбота (удержание клавиши, переключатель или постоянная работа)
  • Souls - включить наведение на души
  • Through Wall - позволяет аимботу работать по целям за препятствиями
  • Show FOV - отображает зону действия аимбота на экране
  • FOV - размер области, в пределах которой аимбот ищет цели
  • Smooth - степень сглаживания движений аима
  • Bone - выбор точки наведения (голова, ближайшая к прицелу кость)

Сайлент Аим (Silent Aimbot)

  • Enable - включает Silent Aim (скрытое наведение без визуального движения прицела)
  • Aim Mode (Key Hold / Toogle / Always) - выбор режима активации аимбота (удерживать, переключение или всегда)
  • Souls - включить наведение на души
  • Through Wall - позволяет Silent Aim работать по целям за стенами
  • Magic Bullet - попадания по цели независимо от точного положения прицела
  • Show FOV - отображает зону работы Silent Aimbot
  • FOV - радиус захвата целей Silent Aimbot
  • Bone - выбор хитбокса врагов для Silent Aim (голова, ближайшая точка)

Visuals (ВХ)

  • Players ESP - ВХ для отображения игроков сквозь стены
  • Enable - включает ESP на игроков
  • Show Box - отображает игроков в виде боксов
  • Show Health - отображает уровень здоровья игроков
  • Show Level - показывает уровень персонажа
  • Show Hero Name - отображает имя героя или класса
  • Show Player Name - отображает никнеймы игроков
  • Show Skeleton - отображает скелет модели игрока
  • Show Glow - подсвечивает игроков цветным свечением
  • Show Distance - отображает расстояние до игроков

Другие функции Phoenix Deadlock

  • Custom Colors - настройка цветов для боксов, текста, скелетов и других ESP-элементов с возможностью ручного выбора оттенков
  • Save - сохранение текущих настроек чита
  • Load - загрузка сохранённого конфига
  • Reset - сброс настроек к значениям по умолчанию

Оставить отзыв


Похожие Товары

Predator Systems Deadlock
  • ESP с Drag & Drop предпросмотром и гибкой настройкой
  • Аимбот, Радар Хак и Map Hack для полного контроля
  • Современное меню, защита и низкий шанс блокировки
Deadlock
от 239

Byster Deadlock
  • Мощный Аимбот: Memory и Silent (2 Вида Аима)
  • Магические пули для Deadlock - уникальная фича
  • Удобный Player ESP и понятное меню - всё что вам нужно
Deadlock
от 249

Deadlock PussyCat
  • Безопасный чит для Deadlock
  • Доступная цена за рабочий чит
  • Векторный Аимбот, ESP и StreamProof
Deadlock
от 99

Medusa Deadlock
  • Мощный Аимбот Против Игроков и Мобов
  • Красивый ЕСП с Кастомизацией
  • Поддержка 3 языков: Русский, Английский и Китайский
Deadlock
от 99