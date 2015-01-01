Информация о чите

Phoenix — это фирменная разработка от бренда Phoenix / Satano, теперь доступная и для Deadlock. Софт сочетает в себе информативное меню в фирменных цветах, удобную навигацию и продуманный функционал, ориентированный на уверенную и результативную игру. В арсенале присутствуют два типа аимбота. Векторный аим имитирует человеческое поведение с плавным и естественным наведением на цель, что отлично подходит для аккуратного и легитного стиля. Silent Aim работает в пределах FOV — пули всегда достигают цели без движения прицела, при условии нахождения противника в зоне действия. Дополняют боевые возможности такие функции, как Magic Bullet и Through Wall, а также аим по душам. Аимбот поддерживает два типа хитбоксов — голова или ближайшая к прицелу кость. Доступны три режима работы: по нажатию клавиши, переключение вкл/выкл по бинду и постоянная работа. Вы можете самостоятельно назначать клавиши для активации и управления аимом. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках: боксы, уровень здоровья, уровень игрока, имя героя, ник, скелет модели, свечение и расстояние до цели. Доступна кастомизация цветов ESP, а также система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек при следующем запуске. Phoenix — это стабильное решение с достойной защитой и привлекательной ценой для Deadlock.