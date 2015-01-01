Predator Systems для Deadlock (Предатор Дедлок)
Информация о чите
Встречайте Predator Systems для Deadlock – мощное приватное решение, которое открывает для игроков новые возможности. Уже при запуске вы получите стильный лаунчер и современное меню с большим количеством гибких настроек. ESP в этом софте заслуживает отдельного внимания: здесь можно изменять параметры не только привычными галочками, но и с помощью удобного Drag & Drop в окне предпросмотра, что делает настройку максимально наглядной. В арсенале – точный Аимбот с гибкой регулировкой, информативный ESP на врагов, а также редкая для Deadlock функция Радар Хак, позволяющая держать под контролем карту. Дополнительно доступен Map Hack и уникальные визуальные улучшения: смена освещения, ночной режим и многое другое. Для тех, кто любит играть на стриме, предусмотрен Stream Mode, скрывающий интерфейс. Predator Systems отличается высокой стабильностью, приятным интерфейсом и надежной защитой, а низкий шанс бана делает его отличным выбором для Deadlock.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - включить/выключить Аимбот
- Aim Key - клавиша активации Аимбота
- Bones - выбор кости куда будет вести Аимбот (голова, шея, тело, ноги, руки, ближайшая к прицелу кость)
- Priority Bones - приоритет выбора кости для аимбота
- FOV - область действия аимбота
- FOV Type - тип области аима (статичный, динамичный)
- Smooth - плавность наведения на цель
- Aim at Troppes - при активации аим будет наводиться на крипов
- Aim at Souls - при активации аим будет наводиться на сосуды души
- Vector Aim - легитный вид аимбота с плавными движениями
- Silent Aim - вид аима при котором пули достигают цели при этом прицел не двигается
- Visible Check - аим будет вести только на видимые цели (вне преград)
- Max Distance - дальность работы Аимбота
Players ESP (ВХ Игроки)
- ESP Preview (Teammates, Enemies, Self) окно предпросмотра настроек ЕСП (тиммейты, враги, себя)
- BOX - ВХ в виде боксов (коробок)
- Name - показывать ники игроков
- Hero - показывать имя героя
- Level - показывать уровень игрока
- Health - показывать уровень ХП игроков в виде текста и полоски
- Regen Zone - показывать зоны регена возле игрока
- Shop Zone - показывать зону закупа возле игрока
- Unsecured - количество душ у игрока
- Only Visible - показывать ЕСП только на видимых игроков
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - дальность работы ВХ
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Out of View Arrows - направление стрелочками на врагов вне поле зрения
- Glow - подсвечивает модель игроков
Misc-функции
- Night Mode - активирует ночь на карте
- Props Color - возможность задать свой цвет для объектов на карте
- Light Color - возможность выбрать свой цвет для освещения на карте
- Enable Radar - активирует радар в отдельном окошке
- Out of View - показывает направление стрелочками на врагов вне видимости радара
- Scale - настройка размера окна радара
- Alpha - настройка степени прозрачности окна радара
- Enemy Visible - настройка цвета на видимых врагов для радара
- Enemy Invisible - настройка цвета для невидимых врагов (вне поля зрения)
- Custom Colors - возможность задать свои цвета для различных элементов в чите
Другие возможности Предатор Деадлок
- Trusted Mode - безопасный режим, при активации некоторые опции в чите нельзя активировать
- Keybing List - отображает список назначенных клавиш для функций
- Streaming Mode - активирует режим стримера
- Map Hack - всегда полная информация на игровой карте
- Active Reload - автоматически активирует активную перезарядку при возможности
- Auto Kinetic Dash - автоматически активирует Кинетический рывок
- Auto Parry - режим автоматического парирования
- Configs - система конфигов и профилей для быстрого переключения разных настроек
- Menu Key - можно назначить свою кнопку для вызова меню Предатор
