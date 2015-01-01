Predator Systems для Deadlock (Предатор Дедлок)

Информация о чите

Встречайте Predator Systems для Deadlock – мощное приватное решение, которое открывает для игроков новые возможности. Уже при запуске вы получите стильный лаунчер и современное меню с большим количеством гибких настроек. ESP в этом софте заслуживает отдельного внимания: здесь можно изменять параметры не только привычными галочками, но и с помощью удобного Drag & Drop в окне предпросмотра, что делает настройку максимально наглядной. В арсенале – точный Аимбот с гибкой регулировкой, информативный ESP на врагов, а также редкая для Deadlock функция Радар Хак, позволяющая держать под контролем карту. Дополнительно доступен Map Hack и уникальные визуальные улучшения: смена освещения, ночной режим и многое другое. Для тех, кто любит играть на стриме, предусмотрен Stream Mode, скрывающий интерфейс. Predator Systems отличается высокой стабильностью, приятным интерфейсом и надежной защитой, а низкий шанс бана делает его отличным выбором для Deadlock.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - включить/выключить Аимбот
  • Aim Key - клавиша активации Аимбота
  • Bones - выбор кости куда будет вести Аимбот (голова, шея, тело, ноги, руки, ближайшая к прицелу кость)
  • Priority Bones - приоритет выбора кости для аимбота
  • FOV - область действия аимбота
  • FOV Type - тип области аима (статичный, динамичный)
  • Smooth - плавность наведения на цель
  • Aim at Troppes - при активации аим будет наводиться на крипов
  • Aim at Souls - при активации аим будет наводиться на сосуды души
  • Vector Aim - легитный вид аимбота с плавными движениями
  • Silent Aim - вид аима при котором пули достигают цели при этом прицел не двигается
  • Visible Check - аим будет вести только на видимые цели (вне преград)
  • Max Distance - дальность работы Аимбота

Players ESP (ВХ Игроки)

  • ESP Preview (Teammates, Enemies, Self) окно предпросмотра настроек ЕСП (тиммейты, враги, себя)
  • BOX - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Name - показывать ники игроков
  • Hero - показывать имя героя
  • Level - показывать уровень игрока
  • Health - показывать уровень ХП игроков в виде текста и полоски
  • Regen Zone - показывать зоны регена возле игрока
  • Shop Zone - показывать зону закупа возле игрока
  • Unsecured - количество душ у игрока
  • Only Visible - показывать ЕСП только на видимых игроков
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - дальность работы ВХ
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Out of View Arrows - направление стрелочками на врагов вне поле зрения
  • Glow - подсвечивает модель игроков

Misc-функции

  • Night Mode - активирует ночь на карте
  • Props Color - возможность задать свой цвет для объектов на карте
  • Light Color - возможность выбрать свой цвет для освещения на карте
  • Enable Radar - активирует радар в отдельном окошке
  • Out of View - показывает направление стрелочками на врагов вне видимости радара
  • Scale - настройка размера окна радара
  • Alpha - настройка степени прозрачности окна радара
  • Enemy Visible - настройка цвета на видимых врагов для радара
  • Enemy Invisible - настройка цвета для невидимых врагов (вне поля зрения)
  • Custom Colors - возможность задать свои цвета для различных элементов в чите

Другие возможности Предатор Деадлок

  • Trusted Mode - безопасный режим, при активации некоторые опции в чите нельзя активировать
  • Keybing List - отображает список назначенных клавиш для функций
  • Streaming Mode - активирует режим стримера
  • Map Hack - всегда полная информация на игровой карте
  • Active Reload - автоматически активирует активную перезарядку при возможности
  • Auto Kinetic Dash - автоматически активирует Кинетический рывок
  • Auto Parry - режим автоматического парирования
  • Configs - система конфигов и профилей для быстрого переключения разных настроек
  • Menu Key - можно назначить свою кнопку для вызова меню Предатор

