Информация о чите

Встречайте Predator Systems для Deadlock – мощное приватное решение, которое открывает для игроков новые возможности. Уже при запуске вы получите стильный лаунчер и современное меню с большим количеством гибких настроек. ESP в этом софте заслуживает отдельного внимания: здесь можно изменять параметры не только привычными галочками, но и с помощью удобного Drag & Drop в окне предпросмотра, что делает настройку максимально наглядной. В арсенале – точный Аимбот с гибкой регулировкой, информативный ESP на врагов, а также редкая для Deadlock функция Радар Хак, позволяющая держать под контролем карту. Дополнительно доступен Map Hack и уникальные визуальные улучшения: смена освещения, ночной режим и многое другое. Для тех, кто любит играть на стриме, предусмотрен Stream Mode, скрывающий интерфейс. Predator Systems отличается высокой стабильностью, приятным интерфейсом и надежной защитой, а низкий шанс бана делает его отличным выбором для Deadlock.