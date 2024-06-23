Приватный Софт для Deadlock
Информация о чите
Игра ещё не успела официально выйти, а у нас уже есть софт для неё! Представляем вам наш первый продукт для игры Deadlock. В данном приватном софте есть все базовые необходимые для комфортной игры виды взлома: векторый аимбот, ESP и StreamProof. В будущем функционал этого чита будет расширяться, будут добавлять различные фичи и настройки. Если говорить о безопасности, то здесь всё с ней в порядке, продукт прошёл все тесты и будет сохранять статус "Undetected" максимально долго. Отдельно стоит отметить цену - очень доступная и демократичная цена. Надеемся, что вас наша новинка заинтересует. Всем удачной игры!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)
- Enable Aimbot - активация аимбота, помощи в наведении при стрельбе
- FOV - размер области внутри которой аим будет выбирать цели для атаки
- Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности
- Filled FOV - заливает фон круга аима темным прозрачным цветом
- Draw Arrows - стрелочки в направлении потенциальных целей аимбота вне радиуса FOV
- Aim Hitbox - выбор части тела в которую будет целиться аимбот
- Smoothing - сглаживание движений аима, больше значение - более медленный и плавный аим
- Distance - дальность в пределах которой чит будет выбирать цели для наведения
- Aimbot Key - выбор клавиши для активации аимбота
Players ESP (Wallhack)
- Players ESP - wallhack показывающий игроков за стенами
- Draw BOX - wh в виде коробок (боксов)
- Box Style (2D Boxes, Corner, Filled) - выбор стиля коробок (2Д полные, только углы, залитый фон)
- Skeleton - esp в виде скелетов
- Snaplines - валлхак в виде линий
- Health ESP - показывать количество ХП у врагов (число и индикатор)
- Kills Count - количество убийств у игрока
- Classname - название класса (героя) игрока
- Level - текущий уровень врага
- Name - никнеймы игроков
- Team - показывать команду игрока
Misc (Другое)
- CFG System - возможность сохранять/загружать свои настройки
- StreamProof - позволяет скрыть чит во время записи / стрима
- Font Size - размер шрифта ESP
- Menu Key - позволяет забиндить свою клавишу для вызова меню
- Language (Русский, Английски) - переключение языка меню софта