Приватный Софт для Deadlock

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Информация о чите

Игра ещё не успела официально выйти, а у нас уже есть софт для неё! Представляем вам наш первый продукт для игры Deadlock. В данном приватном софте есть все базовые необходимые для комфортной игры виды взлома: векторый аимбот, ESP и StreamProof. В будущем функционал этого чита будет расширяться, будут добавлять различные фичи и настройки. Если говорить о безопасности, то здесь всё с ней в порядке, продукт прошёл все тесты и будет сохранять статус "Undetected" максимально долго. Отдельно стоит отметить цену - очень доступная и демократичная цена. Надеемся, что вас наша новинка заинтересует. Всем удачной игры!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот)

  • Enable Aimbot - активация аимбота, помощи в наведении при стрельбе
  • FOV - размер области внутри которой аим будет выбирать цели для атаки
  • Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности
  • Filled FOV - заливает фон круга аима темным прозрачным цветом
  • Draw Arrows - стрелочки в направлении потенциальных целей аимбота вне радиуса FOV
  • Aim Hitbox - выбор части тела в которую будет целиться аимбот
  • Smoothing - сглаживание движений аима, больше значение - более медленный и плавный аим
  • Distance - дальность в пределах которой чит будет выбирать цели для наведения
  • Aimbot Key - выбор клавиши для активации аимбота

Players ESP (Wallhack)

  • Players ESP - wallhack показывающий игроков за стенами
  • Draw BOX - wh в виде коробок (боксов)
  • Box Style (2D Boxes, Corner, Filled) - выбор стиля коробок (2Д полные, только углы, залитый фон)
  • Skeleton - esp в виде скелетов
  • Snaplines - валлхак в виде линий
  • Health ESP - показывать количество ХП у врагов (число и индикатор)
  • Kills Count - количество убийств у игрока
  • Classname - название класса (героя) игрока
  • Level - текущий уровень врага
  • Name - никнеймы игроков
  • Team - показывать команду игрока

Misc (Другое)

  • CFG System - возможность сохранять/загружать свои настройки
  • StreamProof - позволяет скрыть чит во время записи / стрима
  • Font Size - размер шрифта ESP
  • Menu Key - позволяет забиндить свою клавишу для вызова меню
  • Language (Русский, Английски) - переключение языка меню софта