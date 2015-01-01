На данной странице находится инструкция к следующим продуктам: Pussycat Marauders, Pussycat The Isle Evirma Horde.
Инструкция по запуску софта
Пошаговый гайд по запуску читов Pussycat:
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Pussycat работать не будет.
- Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
- Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ.
- После некоторой загрузки появится сообщение о необходимости запускать игру.
- Запустите игру и дождитесь полной загрузки главного меню игры.
- В главном меню игры нажмите клавишу F2 для инжекта.
- Перед вами появится меню чита.
- Чит Pussycat запущен успешно! Приятной игры.
Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиш Insert / Home.
Видео-гайд по запуску
Скоро здесь появится видео-инструкция с софтам Pussycat.
Возможные проблемы и способы их решения
Известные возможные трудности и методы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.
- Если вы наблюдаете смещение элементов ESP, то это значит, что необходимо поставить 100% масштаб экрана в параметрах экрана. Также разрешение экрана в игре и на рабочем столе должно совпадать.
- Для более стабильной работы рекомендуется отключить все оверлеи (Xbox Game Bar, Discord Overlay, MedalTV, Overwolf и другие).
- Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
