На данной странице находится инструкция к следующим продуктам: Pussycat Marauders, Pussycat The Isle Evirma Horde.

Инструкция по запуску софта

Пошаговый гайд по запуску читов Pussycat:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Pussycat работать не будет. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ. После некоторой загрузки появится сообщение о необходимости запускать игру. Запустите игру и дождитесь полной загрузки главного меню игры. В главном меню игры нажмите клавишу F2 для инжекта. Перед вами появится меню чита. Чит Pussycat запущен успешно! Приятной игры.

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиш Insert / Home.

Видео-гайд по запуску

Скоро здесь появится видео-инструкция с софтам Pussycat.

Возможные проблемы и способы их решения

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Если вы наблюдаете смещение элементов ESP, то это значит, что необходимо поставить 100% масштаб экрана в параметрах экрана. Также разрешение экрана в игре и на рабочем столе должно совпадать.

Для более стабильной работы рекомендуется отключить все оверлеи (Xbox Game Bar, Discord Overlay, MedalTV, Overwolf и другие).

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.

Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

