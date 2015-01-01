Мануал по использованию софтов Pussycat (Гайд)

The Isle, Marauders, Инструкции

На данной странице находится инструкция к следующим продуктам: Pussycat Marauders, Pussycat The Isle Evirma Horde.

Инструкция по запуску софта

Пошаговый гайд по запуску читов Pussycat:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Pussycat работать не будет.
  3. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
  4. Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ.
  5. После некоторой загрузки появится сообщение о необходимости запускать игру.
  6. Запустите игру и дождитесь полной загрузки главного меню игры.
  7. В главном меню игры нажмите клавишу F2 для инжекта.
  8. Перед вами появится меню чита.
  9. Чит Pussycat запущен успешно! Приятной игры.

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиш Insert / Home.

Видео-гайд по запуску

Скоро здесь появится видео-инструкция с софтам Pussycat.

Возможные проблемы и способы их решения

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
