Pussycat для The Isle Evrima / Horde

Информация о чите

Представляем один из самых интересных и стабильных приватных софтов для The Isle Evrima и Horde — чит Pussycat. Этот инструмент создан специально для комфортной и захватывающей игры, делая процесс выживания на острове более динамичным и насыщенным, при этом не убивая атмосферу игры. В функционале доступен точный аимбот, который поможет безошибочно атаковать других динозавров, с гибкими настройками под ваш стиль игры. Информативный ESP (ВХ) отображает всех существ с ключевыми параметрами — вес, рост, класс и расстояние до цели. Дополнительно реализован World ESP, показывающий локации тел павших существ, мяса, фруктов, грибов, трав и источников воды — всё необходимое для эффективного выживания. Помимо стандартных функций, Pussycat оснащён рядом полезных эксплойтов: отключение затрат очков способностей, снятие кулдауна между атаками, отсутствие переломов, увеличение дистанции удара и упрощение движений динозавра. Всё это делает геймплей комфортнее, но при этом сохраняет интерес и дух игры. Чит отличается высокой стабильностью, отличной оптимизацией и доступной ценой. Pussycat — это идеальный выбор для тех, кто хочет выживать стильно, эффективно и без лишних ограничений.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Aimbot - автоматическое наведение на игроков
  • Aim Key - клавшиа для активации автоматического наведения
  • Lock Target - аимбот будет зафиксирован на текущей цели пока она не будет уничтожена
  • Distance - дальность срабатывания аимбота
  • FOV - область действия аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аимбота
  • Draw FOV - показать рабочую зону аимбота в виде окружности
  • Filled FOV - добавляет визуальный стиль для FOV
  • Color FOV - можно задать свой цвет для FOV
  • Draw Arrows - рисует стрелки вокруг области аима

Visuals ESP (ВХ)

  • Show Entities - включить ВХ показывающий сущностей
  • BOX - ВХ в виде боксов
  • Box Type - тип отображения боксов (полные, углы)
  • Snaplines - ВХ в виде линий до сущностей
  • Snaplines Style - тип отображения линий
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Health - показывать уровень ХП (полоска, текст)
  • Names - показывать имя
  • Growth - отображает процент роста сущности
  • Weight - отображает вес сущности в кг
  • Classname - отображает текущий класс к которому принадлежит сущность
  • Ignore Team - ВХ будет игнорировать ваших союзников
  • Show All - показать абсолютно всё
  • Max Distance - дальность работы ВХ (максимум 2000м)
  • Custom Colors - можно установить свои цвета для некоторых ЕСП параметров

World ESP (Окружение)

  • Show Objects - включить/выключить ВХ на отображение объектов окружения
  • Тела убитых
  • Мясо
  • Фрукты
  • Лечебные травы
  • Грибочки
  • Вода
  • Max Distance - дальность отображения объектов в метрах

Эксплойты

  • No Cost Ability - способность не требует затрат очков
  • No Cooldown Attack - снять кулдаун между атаками
  • NO Fractured - отключает возможность получить перелом
  • Omnimovement - снять ограничения на передвижения дино
  • Instant Rotation - мгновенное вращение вашего дино
  • Far Bite Range - увеличить дальность атаки

Другие фичи Pussycat The Isle

  • Radar - дополнительное окно показывает всех динозавров в радиусе
  • Disable Shadows - отключает тени в игре
  • FOV Changer - увеличить поле зрения
  • Change Sky - настройки неба (яркость, луна)
  • No Fog - удалить туман
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
  • Menu Key - можно назначить свою клавишу для открытия меню
  • Font Settings - возможность настроить размер шрифта для ЕСП
  • Configs - система сохранения и загрузки настроек чита
  • Languages - Pussycat The Isle поддерживает 2 языка: английкий, русский

