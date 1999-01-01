Информация о чите

Представляем один из самых интересных и стабильных приватных софтов для The Isle Evrima и Horde — чит Pussycat. Этот инструмент создан специально для комфортной и захватывающей игры, делая процесс выживания на острове более динамичным и насыщенным, при этом не убивая атмосферу игры. В функционале доступен точный аимбот, который поможет безошибочно атаковать других динозавров, с гибкими настройками под ваш стиль игры. Информативный ESP (ВХ) отображает всех существ с ключевыми параметрами — вес, рост, класс и расстояние до цели. Дополнительно реализован World ESP, показывающий локации тел павших существ, мяса, фруктов, грибов, трав и источников воды — всё необходимое для эффективного выживания. Помимо стандартных функций, Pussycat оснащён рядом полезных эксплойтов: отключение затрат очков способностей, снятие кулдауна между атаками, отсутствие переломов, увеличение дистанции удара и упрощение движений динозавра. Всё это делает геймплей комфортнее, но при этом сохраняет интерес и дух игры. Чит отличается высокой стабильностью, отличной оптимизацией и доступной ценой. Pussycat — это идеальный выбор для тех, кто хочет выживать стильно, эффективно и без лишних ограничений.