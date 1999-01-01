Pussycat для The Isle Evrima / Horde
Информация о чите
Представляем один из самых интересных и стабильных приватных софтов для The Isle Evrima и Horde — чит Pussycat. Этот инструмент создан специально для комфортной и захватывающей игры, делая процесс выживания на острове более динамичным и насыщенным, при этом не убивая атмосферу игры. В функционале доступен точный аимбот, который поможет безошибочно атаковать других динозавров, с гибкими настройками под ваш стиль игры. Информативный ESP (ВХ) отображает всех существ с ключевыми параметрами — вес, рост, класс и расстояние до цели. Дополнительно реализован World ESP, показывающий локации тел павших существ, мяса, фруктов, грибов, трав и источников воды — всё необходимое для эффективного выживания. Помимо стандартных функций, Pussycat оснащён рядом полезных эксплойтов: отключение затрат очков способностей, снятие кулдауна между атаками, отсутствие переломов, увеличение дистанции удара и упрощение движений динозавра. Всё это делает геймплей комфортнее, но при этом сохраняет интерес и дух игры. Чит отличается высокой стабильностью, отличной оптимизацией и доступной ценой. Pussycat — это идеальный выбор для тех, кто хочет выживать стильно, эффективно и без лишних ограничений.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Aimbot - автоматическое наведение на игроков
- Aim Key - клавшиа для активации автоматического наведения
- Lock Target - аимбот будет зафиксирован на текущей цели пока она не будет уничтожена
- Distance - дальность срабатывания аимбота
- FOV - область действия аимбота
- Smooth - сглаживание движений аимбота
- Draw FOV - показать рабочую зону аимбота в виде окружности
- Filled FOV - добавляет визуальный стиль для FOV
- Color FOV - можно задать свой цвет для FOV
- Draw Arrows - рисует стрелки вокруг области аима
Visuals ESP (ВХ)
- Show Entities - включить ВХ показывающий сущностей
- BOX - ВХ в виде боксов
- Box Type - тип отображения боксов (полные, углы)
- Snaplines - ВХ в виде линий до сущностей
- Snaplines Style - тип отображения линий
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Health - показывать уровень ХП (полоска, текст)
- Names - показывать имя
- Growth - отображает процент роста сущности
- Weight - отображает вес сущности в кг
- Classname - отображает текущий класс к которому принадлежит сущность
- Ignore Team - ВХ будет игнорировать ваших союзников
- Show All - показать абсолютно всё
- Max Distance - дальность работы ВХ (максимум 2000м)
- Custom Colors - можно установить свои цвета для некоторых ЕСП параметров
World ESP (Окружение)
- Show Objects - включить/выключить ВХ на отображение объектов окружения
- Тела убитых
- Мясо
- Фрукты
- Лечебные травы
- Грибочки
- Вода
- Max Distance - дальность отображения объектов в метрах
Эксплойты
- No Cost Ability - способность не требует затрат очков
- No Cooldown Attack - снять кулдаун между атаками
- NO Fractured - отключает возможность получить перелом
- Omnimovement - снять ограничения на передвижения дино
- Instant Rotation - мгновенное вращение вашего дино
- Far Bite Range - увеличить дальность атаки
Другие фичи Pussycat The Isle
- Radar - дополнительное окно показывает всех динозавров в радиусе
- Disable Shadows - отключает тени в игре
- FOV Changer - увеличить поле зрения
- Change Sky - настройки неба (яркость, луна)
- No Fog - удалить туман
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
- Menu Key - можно назначить свою клавишу для открытия меню
- Font Settings - возможность настроить размер шрифта для ЕСП
- Configs - система сохранения и загрузки настроек чита
- Languages - Pussycat The Isle поддерживает 2 языка: английкий, русский
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
FECURITY CS2 Cheat
- Рабочий Skinchanger для CS 2
- Премиальный чит с множеством функций
- Аимбот и Триггербот
Arcane War Thunder
- Детальный ESP на танки и самолёты с полным набором информации
- Гибкие настройки, система конфигов и минимальная нагрузка на FPS
- Высокий уровень защиты и стабильная работа
Medusa RAGE
- Меню на 3 языках: Русский, Английский и Китайский
- Мощный и качественный Silent Aim
- Широчайший функционал, встроенный K/D Dropper
Arcane Ark Ascended
- Мощный софт с широким функционалом
- Все необходимые функции: ВХ (ЕСП), АИМ и др.
- Надёжный обход античита и полный StreamProof