Информация о чите

Phoenix Alkad Full — это полная версия чита Phoenix, специально адаптированная для Alkad-клиента Rust. Софт получил обновлённое и улучшенное меню, а также более удобную и логичную систему настройки, что делает его комфортным в использовании даже для начинающих игроков. В данной версии реализован аимбот с простой и понятной конфигурацией. Дополнительно доступны функции отключения отдачи, устранения покачивания оружия, моментального выстрела из лука и автоматической стрельбы из пистолета. Такой набор позволяет повысить эффективность в боях, сохраняя аккуратный и незаметный стиль игры. ESP / WallHack выполнен на высоком уровне и охватывает практически все важные объекты в Rust. Отображаются игроки, ресурсы, руда, транспорт, элементы рейда баз и другие ключевые объекты, что значительно упрощает ориентирование и планирование действий на карте. Для комфортной игры в тёмное время суток предусмотрена функция Night Vision. Она делает ночь яркой и хорошо читаемой, улучшая видимость без потери визуального качества. Phoenix Alkad Full не содержит откровенных рейдж-функций, благодаря чему отлично подходит для легитной и спокойной игры с минимальными рисками.