Phoenix Full для Rust Alkad (Феникс Алкад Раст)
Информация о чите
Phoenix Alkad Full — это полная версия чита Phoenix, специально адаптированная для Alkad-клиента Rust. Софт получил обновлённое и улучшенное меню, а также более удобную и логичную систему настройки, что делает его комфортным в использовании даже для начинающих игроков. В данной версии реализован аимбот с простой и понятной конфигурацией. Дополнительно доступны функции отключения отдачи, устранения покачивания оружия, моментального выстрела из лука и автоматической стрельбы из пистолета. Такой набор позволяет повысить эффективность в боях, сохраняя аккуратный и незаметный стиль игры. ESP / WallHack выполнен на высоком уровне и охватывает практически все важные объекты в Rust. Отображаются игроки, ресурсы, руда, транспорт, элементы рейда баз и другие ключевые объекты, что значительно упрощает ориентирование и планирование действий на карте. Для комфортной игры в тёмное время суток предусмотрена функция Night Vision. Она делает ночь яркой и хорошо читаемой, улучшая видимость без потери визуального качества. Phoenix Alkad Full не содержит откровенных рейдж-функций, благодаря чему отлично подходит для легитной и спокойной игры с минимальными рисками.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Alkad Client
Аимбот (Aim)
- Aimbot Enabled - включает или отключает работу аимбота
- Aimbot FOV - задаёт размер области, в пределах которой аимбот будет захватывать цели
- Aimbot Smoothness - регулирует плавность наведения прицела на цель
- Aimbot Type - выбор типа аимбота, например векторный
- Key - клавиша удержания для активации аимбота
- No Recoil - полностью убирает отдачу оружия
- No Sway - отключает раскачивание оружия при прицеливании
- Automatic Pistol - позволяет стрелять из пистолета в автоматическом режиме
- Insta Eoka - моментальный выстрел из Eoka без задержки
ВХ на Игроков (Players ESP)
- Show Players - включает ESP для отображения игроков
- Draw BOX - отображает игроков с помощью боксов
- Box Style - выбор типа боксов, например угловые
- Skeleton - отображает скелет игрока
- Snaplines - линии от экрана к игрокам
- Names - показывает ники игроков
- Level - отображает уровень персонажа
- Health Points - числовое значение здоровья
- Health Bar - индикатор здоровья в виде полосы
- Max Distance - максимальная дистанция отображения игроков
ВХ на Предметы и Объекты
- Enabled - включить отображение предметов
- Ores - включает ESP для руды
- Crates / Barrels - отображение ящиков и бочек
- Collectables - отображение собираемых ресурсов
- Building - включает ESP для объектов строительства
- World Items - отображение предметов окружения
- Vehicles - включает ESP для техники
- Filter - фильтр отображаемых предметов в зависимости от выбранной категории (руда, контейнеры, собираемые предметы и т.п.)
- Draw Distance - дальность отображения в метрах
Другие функции Phoenix Full Alkad
- Radar - включает радар для отображения объектов и игроков в отдельном окне
- Night Vision - активирует режим ночного видения для улучшенной видимости в темноте
- Custom ESP Colors - настройка цветов для основных элементов ESP (Box / Snapline / Skeleton / Names Colors)
- Languages - меню имеет поддержку двух языков (русский, английский)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Satano Rust Alkad ESP (Phoenix)
- Надёжный ESP на игроков, NPC и транспорт
- Яркие Chams с мягким свечением
- Безопасный чит для пиратского Rust (Alkad)