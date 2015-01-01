Phoenix Full для Rust Alkad (Феникс Алкад Раст)

Информация о чите

Phoenix Alkad Full — это полная версия чита Phoenix, специально адаптированная для Alkad-клиента Rust. Софт получил обновлённое и улучшенное меню, а также более удобную и логичную систему настройки, что делает его комфортным в использовании даже для начинающих игроков. В данной версии реализован аимбот с простой и понятной конфигурацией. Дополнительно доступны функции отключения отдачи, устранения покачивания оружия, моментального выстрела из лука и автоматической стрельбы из пистолета. Такой набор позволяет повысить эффективность в боях, сохраняя аккуратный и незаметный стиль игры. ESP / WallHack выполнен на высоком уровне и охватывает практически все важные объекты в Rust. Отображаются игроки, ресурсы, руда, транспорт, элементы рейда баз и другие ключевые объекты, что значительно упрощает ориентирование и планирование действий на карте. Для комфортной игры в тёмное время суток предусмотрена функция Night Vision. Она делает ночь яркой и хорошо читаемой, улучшая видимость без потери визуального качества. Phoenix Alkad Full не содержит откровенных рейдж-функций, благодаря чему отлично подходит для легитной и спокойной игры с минимальными рисками.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Alkad Client
Аимбот (Aim)

  • Aimbot Enabled - включает или отключает работу аимбота
  • Aimbot FOV - задаёт размер области, в пределах которой аимбот будет захватывать цели
  • Aimbot Smoothness - регулирует плавность наведения прицела на цель
  • Aimbot Type - выбор типа аимбота, например векторный
  • Key - клавиша удержания для активации аимбота
  • No Recoil - полностью убирает отдачу оружия
  • No Sway - отключает раскачивание оружия при прицеливании
  • Automatic Pistol - позволяет стрелять из пистолета в автоматическом режиме
  • Insta Eoka - моментальный выстрел из Eoka без задержки

ВХ на Игроков (Players ESP)

  • Show Players - включает ESP для отображения игроков
  • Draw BOX - отображает игроков с помощью боксов
  • Box Style - выбор типа боксов, например угловые
  • Skeleton - отображает скелет игрока
  • Snaplines - линии от экрана к игрокам
  • Names - показывает ники игроков
  • Level - отображает уровень персонажа
  • Health Points - числовое значение здоровья
  • Health Bar - индикатор здоровья в виде полосы
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения игроков

ВХ на Предметы и Объекты

  • Enabled - включить отображение предметов
  • Ores - включает ESP для руды
  • Crates / Barrels - отображение ящиков и бочек
  • Collectables - отображение собираемых ресурсов
  • Building - включает ESP для объектов строительства
  • World Items - отображение предметов окружения
  • Vehicles - включает ESP для техники
  • Filter - фильтр отображаемых предметов в зависимости от выбранной категории (руда, контейнеры, собираемые предметы и т.п.)
  • Draw Distance - дальность отображения в метрах

Другие функции Phoenix Full Alkad

  • Radar - включает радар для отображения объектов и игроков в отдельном окне
  • Night Vision - активирует режим ночного видения для улучшенной видимости в темноте
  • Custom ESP Colors - настройка цветов для основных элементов ESP (Box / Snapline / Skeleton / Names Colors)
  • Languages - меню имеет поддержку двух языков (русский, английский)

