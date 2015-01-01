Vlone для Rust Alkad (Вилон Алкад)
Информация о чите
VLONE — это по-настоящему мощный приватный софт для игры на серверах Rust Alkad, ориентированный на агрессивный и доминирующий стиль игры. Решение относится к рейдж-сегменту и предлагает один из самых широких наборов возможностей среди читов для Alkad-клиента. Ключевой особенностью VLONE является проработанный Silent Aimbot с большим количеством параметров. Аимбот обеспечивает точные попадания без движения прицела и позволяет гибко настраивать поведение под любые ситуации. Это делает его крайне эффективным в PvP и массовых столкновениях. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках, включая боксы, здоровье, экипировку и отображение быстрых слотов. Отдельно реализованы функции для работы с быстрым поиском ресурсов. VLONE также оснащён большим набором дополнительных фич: бесконечный бег, флайхак, бесконечные прыжки, моментальный выстрел из самопала (eoka), ходьба по воде, автохил, уведомление о присутствии администратора на сервере, удаление текстур на базах для просмотра сквозь стены, дебаг-камера и многое другое. Для удобства предусмотрена система конфигов и кнопка экстренного отключения софта прямо в игре. VLONE — это максимальные возможности для полного контроля на серверах Rust Alkad с низким шансом бана.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Alkad Client
Аимбот (Silent Aim)
- pSilent Aimbot - скрытый аимбот без резких движений камеры
- Bone - выбор приоритетной части тела для наведения
- pSilent Melee - скрытое наведение при ударах в ближнем бою
- pSilent FOV - зона работы скрытого аимбота
- Desync - использование десинхронизации для повышения эффективности попаданий
- Rapid Fire - увеличение скорострельности
- Auto Shot - автоматический выстрел при наведении
- Bullet Simulate - симуляция траектории пули
- Instant Hit - моментальное попадание без задержки
- Instant Hit Shot - мгновенный выстрел при регистрации цели
- Auto Stopper - автоматическая остановка перед выстрелом
- Bullet Queue - очередь выстрелов для стабильной стрельбы
- Wait Queue Shot - задержка выстрела до оптимального момента
- Bullet Teleport - телепортация пули к цели
- Extended Mounted - расширенные возможности стрельбы с объектов
- Target Behind Wall - работа аима по целям за стенами
- Ignore Visible Check - игнорирование проверки видимости
- Ignore Helicopter - исключение вертолётов из целей
- Ignore Wounded - игнорирование раненых целей
- Ignore Sleepers - исключение спящих игроков
- Ignore NPCs - игнорирование NPC
- Ignore Team - исключение союзников
- Ignore Safe Zone - игнорировать аим в безопасных зонах
- Bullet Velocity - мин/макс скорость пули
- Silent Reload - скрытая перезарядка
- Extended Melee - увеличение дистанции у оружия ближнего боя
- Long Melee - удлинённые удары в ближнем бою
- Bullet Tracer - визуализация траектории пули
- pSilent Aim Spread - разброс скрытого аима
- Behind Wall Angles - углы стрельбы через стены
- Bullet Tracer Time - время отображения трассера
- Recoil Amount - сила отдачи
- Disable Spread - отключение разброса
ВХ на Игроков (Players)
- Player Name - отображение имени игрока
- Player Weapon - показ оружия в руках
- Player Distance - дистанция до игрока
- Player Box - 2D или 3D боксы вокруг игроков
- Player Fill Box - заливка боксов
- Player Flags - отображение состояний игрока
- Player Skeleton - показ скелета
- Player Direction - направление взгляда
- Show Invisible - отображение невидимых целей
- Show Teammates - показ союзников
- Show Sleepers - отображение спящих игроков
- Show NPCs - отображение NPC
- Out Screen - индикаторы целей за пределами экрана
- Target Line - ВХ линия к цели
- Target Bone - отображение точки костей через ЕСП
- Target Hotbar - показ быстрых слотов игроков
- Hand Chams - подсветка рук
- Weapon Chams - подсветка оружия
- Player Chams - подсветка игроков
- Local Chams - подсветка вашего персонажа
- Hit History Chams - визуализация попаданий
ВХ на Объекты и Лут (World)
- Resources & Traps - отображение ресурсов и ловушек
- Animals - отображение животных
- Vehicles & Objects - отображение транспорта и объектов
- Dropped Items - выброшенные предметы
- Corpse - трупы игроков
- Backpack - рюкзаки
- Elite Crate - элитные ящики
- Basic Crate - базовые ящики
- Normal Crate - обычные ящики
- Military Crate - военные ящики
- Tool Crate - ящики с инструментами
Эксплойты
- Always Sprint - постоянный бег
- Directional Sprint - бег в любом направлении
- Disable Ground Angles - игнор углов поверхности
- Infinity Jump - бесконечные прыжки
- Can Jump Shoot - стрельба в прыжке
- Instant Eoka - мгновенный выстрел из Eoka
- Instant Loot - моментальный лут
- On Ladder State - действия на лестницах
- Walk on Water - ходьба по воде
- AntiFly Violation Kick - защита от кика за флайхак
- Looting Walls - лут через стены
- Remove Visor - удаление эффектов визора
- Custom Recoil - пользовательская отдача
- Infinite Stamina - бесконечная выносливость
- Instant ADS - мгновенное прицеливание
- Force Switches - принудительное включение рычагов
- No Fog - отключение тумана
- Fog - управление туманом
- Custom Fog Color - цвет тумана
- Always Fire - стрельба без ограничений
- Always Aiming - постоянное прицеливание
- No Physical Condition - игнор физических состояний
Другие функции Vlone Rust Alkad
- Bright Night - яркая и красивая ночь
- Sky Color - изменить цвет неба
- Aspect Ratio - изменение соотношения сторон
- Screen FOV - настройка поле зрения
- Zoom - приближение камеры (зумхак)
- Time Changer - изменение времени на сервере (клиент)
- Third Person - вид от третьего лица
- Disable Camera Overlays - отключение наложений камеры
- Small View Model - уменьшенная модель оружия
- Save Config - сохранение настроек
- Load Config - загрузка конфигурации
- Edit Mode - режим редактирования
- Panic Mode - экстренное отключить чит из игры
