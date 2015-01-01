Vlone для Rust Alkad (Вилон Алкад)

Информация о чите

VLONE — это по-настоящему мощный приватный софт для игры на серверах Rust Alkad, ориентированный на агрессивный и доминирующий стиль игры. Решение относится к рейдж-сегменту и предлагает один из самых широких наборов возможностей среди читов для Alkad-клиента. Ключевой особенностью VLONE является проработанный Silent Aimbot с большим количеством параметров. Аимбот обеспечивает точные попадания без движения прицела и позволяет гибко настраивать поведение под любые ситуации. Это делает его крайне эффективным в PvP и массовых столкновениях. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках, включая боксы, здоровье, экипировку и отображение быстрых слотов. Отдельно реализованы функции для работы с быстрым поиском ресурсов. VLONE также оснащён большим набором дополнительных фич: бесконечный бег, флайхак, бесконечные прыжки, моментальный выстрел из самопала (eoka), ходьба по воде, автохил, уведомление о присутствии администратора на сервере, удаление текстур на базах для просмотра сквозь стены, дебаг-камера и многое другое. Для удобства предусмотрена система конфигов и кнопка экстренного отключения софта прямо в игре. VLONE — это максимальные возможности для полного контроля на серверах Rust Alkad с низким шансом бана.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Alkad Client
Аимбот (Silent Aim)

  • pSilent Aimbot - скрытый аимбот без резких движений камеры
  • Bone - выбор приоритетной части тела для наведения
  • pSilent Melee - скрытое наведение при ударах в ближнем бою
  • pSilent FOV - зона работы скрытого аимбота
  • Desync - использование десинхронизации для повышения эффективности попаданий
  • Rapid Fire - увеличение скорострельности
  • Auto Shot - автоматический выстрел при наведении
  • Bullet Simulate - симуляция траектории пули
  • Instant Hit - моментальное попадание без задержки
  • Instant Hit Shot - мгновенный выстрел при регистрации цели
  • Auto Stopper - автоматическая остановка перед выстрелом
  • Bullet Queue - очередь выстрелов для стабильной стрельбы
  • Wait Queue Shot - задержка выстрела до оптимального момента
  • Bullet Teleport - телепортация пули к цели
  • Extended Mounted - расширенные возможности стрельбы с объектов
  • Target Behind Wall - работа аима по целям за стенами
  • Ignore Visible Check - игнорирование проверки видимости
  • Ignore Helicopter - исключение вертолётов из целей
  • Ignore Wounded - игнорирование раненых целей
  • Ignore Sleepers - исключение спящих игроков
  • Ignore NPCs - игнорирование NPC
  • Ignore Team - исключение союзников
  • Ignore Safe Zone - игнорировать аим в безопасных зонах
  • Bullet Velocity - мин/макс скорость пули
  • Silent Reload - скрытая перезарядка
  • Extended Melee - увеличение дистанции у оружия ближнего боя
  • Long Melee - удлинённые удары в ближнем бою
  • Bullet Tracer - визуализация траектории пули
  • pSilent Aim Spread - разброс скрытого аима
  • Behind Wall Angles - углы стрельбы через стены
  • Bullet Tracer Time - время отображения трассера
  • Recoil Amount - сила отдачи
  • Disable Spread - отключение разброса

ВХ на Игроков (Players)

  • Player Name - отображение имени игрока
  • Player Weapon - показ оружия в руках
  • Player Distance - дистанция до игрока
  • Player Box - 2D или 3D боксы вокруг игроков
  • Player Fill Box - заливка боксов
  • Player Flags - отображение состояний игрока
  • Player Skeleton - показ скелета
  • Player Direction - направление взгляда
  • Show Invisible - отображение невидимых целей
  • Show Teammates - показ союзников
  • Show Sleepers - отображение спящих игроков
  • Show NPCs - отображение NPC
  • Out Screen - индикаторы целей за пределами экрана
  • Target Line - ВХ линия к цели
  • Target Bone - отображение точки костей через ЕСП
  • Target Hotbar - показ быстрых слотов игроков
  • Hand Chams - подсветка рук
  • Weapon Chams - подсветка оружия
  • Player Chams - подсветка игроков
  • Local Chams - подсветка вашего персонажа
  • Hit History Chams - визуализация попаданий

ВХ на Объекты и Лут (World)

  • Resources & Traps - отображение ресурсов и ловушек
  • Animals - отображение животных
  • Vehicles & Objects - отображение транспорта и объектов
  • Dropped Items - выброшенные предметы
  • Corpse - трупы игроков
  • Backpack - рюкзаки
  • Elite Crate - элитные ящики
  • Basic Crate - базовые ящики
  • Normal Crate - обычные ящики
  • Military Crate - военные ящики
  • Tool Crate - ящики с инструментами

Эксплойты

  • Always Sprint - постоянный бег
  • Directional Sprint - бег в любом направлении
  • Disable Ground Angles - игнор углов поверхности
  • Infinity Jump - бесконечные прыжки
  • Can Jump Shoot - стрельба в прыжке
  • Instant Eoka - мгновенный выстрел из Eoka
  • Instant Loot - моментальный лут
  • On Ladder State - действия на лестницах
  • Walk on Water - ходьба по воде
  • AntiFly Violation Kick - защита от кика за флайхак
  • Looting Walls - лут через стены
  • Remove Visor - удаление эффектов визора
  • Custom Recoil - пользовательская отдача
  • Infinite Stamina - бесконечная выносливость
  • Instant ADS - мгновенное прицеливание
  • Force Switches - принудительное включение рычагов
  • No Fog - отключение тумана
  • Fog - управление туманом
  • Custom Fog Color - цвет тумана
  • Always Fire - стрельба без ограничений
  • Always Aiming - постоянное прицеливание
  • No Physical Condition - игнор физических состояний

Другие функции Vlone Rust Alkad

  • Bright Night - яркая и красивая ночь
  • Sky Color - изменить цвет неба
  • Aspect Ratio - изменение соотношения сторон
  • Screen FOV - настройка поле зрения
  • Zoom - приближение камеры (зумхак)
  • Time Changer - изменение времени на сервере (клиент)
  • Third Person - вид от третьего лица
  • Disable Camera Overlays - отключение наложений камеры
  • Small View Model - уменьшенная модель оружия
  • Save Config - сохранение настроек
  • Load Config - загрузка конфигурации
  • Edit Mode - режим редактирования
  • Panic Mode - экстренное отключить чит из игры

