Информация о чите

VLONE — это по-настоящему мощный приватный софт для игры на серверах Rust Alkad, ориентированный на агрессивный и доминирующий стиль игры. Решение относится к рейдж-сегменту и предлагает один из самых широких наборов возможностей среди читов для Alkad-клиента. Ключевой особенностью VLONE является проработанный Silent Aimbot с большим количеством параметров. Аимбот обеспечивает точные попадания без движения прицела и позволяет гибко настраивать поведение под любые ситуации. Это делает его крайне эффективным в PvP и массовых столкновениях. ESP / WallHack предоставляет детальную информацию об игроках, включая боксы, здоровье, экипировку и отображение быстрых слотов. Отдельно реализованы функции для работы с быстрым поиском ресурсов. VLONE также оснащён большим набором дополнительных фич: бесконечный бег, флайхак, бесконечные прыжки, моментальный выстрел из самопала (eoka), ходьба по воде, автохил, уведомление о присутствии администратора на сервере, удаление текстур на базах для просмотра сквозь стены, дебаг-камера и многое другое. Для удобства предусмотрена система конфигов и кнопка экстренного отключения софта прямо в игре. VLONE — это максимальные возможности для полного контроля на серверах Rust Alkad с низким шансом бана.