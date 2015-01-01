Информация о чите

Satano (Phoenix) для Rust Alkad – это обновлённое приватное решение от команды Satano, созданное для тех, кто ищет надёжность, простоту и безопасность. В данном продукте отсутствуют лишние функции – он сосредоточен исключительно на визуальных возможностях, что делает его максимально стабильным и минимизирует риски блокировки. Возможности впечатляют: удобный ESP на игроков, NPC, животных, транспорт и ключевые объекты мира Alkad, а также детальное отображение полезных предметов и лута. Благодаря этому вы всегда будете видеть полную картину происходящего и сможете принимать тактические решения быстрее остальных. Отдельно стоит отметить Chams на игроков – видимые цели подсвечиваются ярким зелёным с мягким свечением, что гарантирует отличную видимость даже на дальних дистанциях, а невидимые остаются заметными в любой ситуации. Управление программой реализовано через простое минималистичное меню, где всё настраивается стрелочками – максимально удобно и понятно. Satano (Phoenix) для Rust Alkad регулярно обновляется под свежие обновления, сохраняя стабильность, высокую безопасность и комфорт использования.