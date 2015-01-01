Satano ESP для Раст Пиратка (Alkad Rust)
Информация о чите
Satano (Phoenix) для Rust Alkad – это обновлённое приватное решение от команды Satano, созданное для тех, кто ищет надёжность, простоту и безопасность. В данном продукте отсутствуют лишние функции – он сосредоточен исключительно на визуальных возможностях, что делает его максимально стабильным и минимизирует риски блокировки. Возможности впечатляют: удобный ESP на игроков, NPC, животных, транспорт и ключевые объекты мира Alkad, а также детальное отображение полезных предметов и лута. Благодаря этому вы всегда будете видеть полную картину происходящего и сможете принимать тактические решения быстрее остальных. Отдельно стоит отметить Chams на игроков – видимые цели подсвечиваются ярким зелёным с мягким свечением, что гарантирует отличную видимость даже на дальних дистанциях, а невидимые остаются заметными в любой ситуации. Управление программой реализовано через простое минималистичное меню, где всё настраивается стрелочками – максимально удобно и понятно. Satano (Phoenix) для Rust Alkad регулярно обновляется под свежие обновления, сохраняя стабильность, высокую безопасность и комфорт использования.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Alkad Client
Resource ESP
- World ESP - отображать объекты окружения
- Collectables - собираемые ресурсы (камень, металл, сера, дерево, конопля)
- Ores - руда (камень, метал, сера)
- Crates - отображение ящиков с лутом
- Bradley - ящик выпадаемый с APC
- Codelock - показать ящики с таймером
- Ammunition - ящики с боеприпасами
- Basic - обычные ящики с генерик лутом
- Elite - показать элитные ящики
- Cube - деревянные ящики с едой/медициной
- Food - отображает ящики с пищей
- Fuel - показать топливные хранилища
- Medical - показать ящики с медициной
- Tools - ящики с инструментами
- Underwater - показывает ящики из лаб
- Heli - показывает дроп с вертолета
- Airdrop - показывает ящики с аирдропа
ВХ на Игроков и NPC (Players/NPC)
- Enabled - вкл/выкл ВХ на Игроков/NPC
- Box - ВХ в виде ESP боксов
- Chams - ВХ Чамсы (ярко-зеленый/белый)
- Sleepers - показывает спящих игроков
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Name - отображает никнеймы игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Corpse - показать тела убитых
ВХ на Животных (Animals)
- Enabled - вкл/выкл ВХ на животных
- Wolf - волки
- Bear - медведи
- Boar - кабаны
- Chicken - курицы
- Horse - лошади
- Shark - акулы
- Stag - олени
ВХ на Транспорт (Vehicles)
- Enabled - вкл/выкл ВХ на транспорт
- Sea - показывать весь водный транспорт
- Road - показывать весь наземный транспорт
- Air - показывать весь воздушный транспорт
- Distance - расстояние до транспорта в метрах
Building ESP (Объекты)
- Enabled - вкл/выкл ВХ на Объекты
- Cupboard - показать расположение шкафа
- Workbench - отображать верстаки
- Traps - показывать расположение ловушек (гантрап, капкан и т.п.)
