Satano ESP для Раст Пиратка (Alkad Rust)

Информация о чите

Satano (Phoenix) для Rust Alkad – это обновлённое приватное решение от команды Satano, созданное для тех, кто ищет надёжность, простоту и безопасность. В данном продукте отсутствуют лишние функции – он сосредоточен исключительно на визуальных возможностях, что делает его максимально стабильным и минимизирует риски блокировки. Возможности впечатляют: удобный ESP на игроков, NPC, животных, транспорт и ключевые объекты мира Alkad, а также детальное отображение полезных предметов и лута. Благодаря этому вы всегда будете видеть полную картину происходящего и сможете принимать тактические решения быстрее остальных. Отдельно стоит отметить Chams на игроков – видимые цели подсвечиваются ярким зелёным с мягким свечением, что гарантирует отличную видимость даже на дальних дистанциях, а невидимые остаются заметными в любой ситуации. Управление программой реализовано через простое минималистичное меню, где всё настраивается стрелочками – максимально удобно и понятно. Satano (Phoenix) для Rust Alkad регулярно обновляется под свежие обновления, сохраняя стабильность, высокую безопасность и комфорт использования.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Alkad Client
Resource ESP

  • World ESP - отображать объекты окружения
  • Collectables - собираемые ресурсы (камень, металл, сера, дерево, конопля)
  • Ores - руда (камень, метал, сера)
  • Crates - отображение ящиков с лутом
  • Bradley - ящик выпадаемый с APC
  • Codelock - показать ящики с таймером
  • Ammunition - ящики с боеприпасами
  • Basic - обычные ящики с генерик лутом
  • Elite - показать элитные ящики
  • Cube - деревянные ящики с едой/медициной
  • Food - отображает ящики с пищей
  • Fuel - показать топливные хранилища
  • Medical - показать ящики с медициной
  • Tools - ящики с инструментами
  • Underwater - показывает ящики из лаб
  • Heli - показывает дроп с вертолета
  • Airdrop - показывает ящики с аирдропа

ВХ на Игроков и NPC (Players/NPC)

  • Enabled - вкл/выкл ВХ на Игроков/NPC
  • Box - ВХ в виде ESP боксов
  • Chams - ВХ Чамсы (ярко-зеленый/белый)
  • Sleepers - показывает спящих игроков
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Name - отображает никнеймы игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Corpse - показать тела убитых

ВХ на Животных (Animals)

  • Enabled - вкл/выкл ВХ на животных
  • Wolf - волки
  • Bear - медведи
  • Boar - кабаны
  • Chicken - курицы
  • Horse - лошади
  • Shark - акулы
  • Stag - олени

ВХ на Транспорт (Vehicles)

  • Enabled - вкл/выкл ВХ на транспорт
  • Sea - показывать весь водный транспорт
  • Road - показывать весь наземный транспорт
  • Air - показывать весь воздушный транспорт
  • Distance - расстояние до транспорта в метрах

Building ESP (Объекты)

  • Enabled - вкл/выкл ВХ на Объекты
  • Cupboard - показать расположение шкафа
  • Workbench - отображать верстаки
  • Traps - показывать расположение ловушек (гантрап, капкан и т.п.)

