Информация о чите

Представляем Predator Systems для Left 4 Dead 2 – мощный и функциональный софт для любителей классики про зомби. Уже на старте вас впечатлит современный лаунчер с приятным визуальным оформлением, а внутри ждет лаконичное и удобное меню с большим количеством настроек. В арсенале два вида аимбота, детальные ESP на игроков, обычных и особых зомби, ведьм, предметы и локации, а также радар, который держит вас в курсе событий на карте. Для комфорта игрока доступны различные эксплойты: отключение отдачи, фейклаг, зависание в воздухе, спидхак и другие интересные функции. Отдельное внимание уделено Safe Mode – режиму, который позволяет активировать только безопасный функционал, минимизируя риск бана. Predator Systems – это надежное и продуманное решение по отличной цене, которое делает геймплей в L4D2 комфортным и эффективным.