Predator Systems для Left 4 Dead 2 (Предатор Лефт Фо Дед 2)

Информация о чите

Представляем Predator Systems для Left 4 Dead 2 – мощный и функциональный софт для любителей классики про зомби. Уже на старте вас впечатлит современный лаунчер с приятным визуальным оформлением, а внутри ждет лаконичное и удобное меню с большим количеством настроек. В арсенале два вида аимбота, детальные ESP на игроков, обычных и особых зомби, ведьм, предметы и локации, а также радар, который держит вас в курсе событий на карте. Для комфорта игрока доступны различные эксплойты: отключение отдачи, фейклаг, зависание в воздухе, спидхак и другие интересные функции. Отдельное внимание уделено Safe Mode – режиму, который позволяет активировать только безопасный функционал, минимизируя риск бана. Predator Systems – это надежное и продуманное решение по отличной цене, которое делает геймплей в L4D2 комфортным и эффективным.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - включить/выключить Аимбот
  • Aim Key - клавиша активации Аимбота
  • Bones - выбор кости куда будет вести Аимбот (голова, шея, тело, ноги)
  • FOV - область действия аимбота
  • Smooth - плавность наведения на цель
  • RCS - система контроля отдачи с возможностью настройки
  • Auto Pistol - автоматически переключаться на пистолет если закончились патроны
  • Auto Fire - автоматически делает выстрелы при наведении на хитбокс
  • Vector Aim - легитный вид аимбота с плавными движениями
  • Silent Aim - вид аима при котором пули достигают цели при этом прицел не двигается
  • Visible Check - аим будет вести только на видимые цели (вне преград)
  • Entities - при выборе энтити аим будет наводиться на них (бочки, канистры и т.п.)

Players & Zombies ESP (ВХ)

  • Survivors - ВХ на Выживших
  • Zombies - ВХ на Зомбированных
  • Witch - ВХ на Ведьм
  • Special Zombies - ВХ на Особых Зараженных
  • Box - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Health Bar - ХП игроков в виде полоски
  • Nickname - показывать имя игроков
  • Skeleton - показывает скелет по модели игрока
  • Chams - ВХ в виде Чамсов (окрашивание модели)
  • Material - выбор эффекта окрашивания для Чамсов
  • Only Visible - при активации будут отмечены только видимые игроки

Visuals (Визуалы)

  • Skybox Changer - возможность поменять текстуры неба из списка (скайбоксы)
  • Nightmode - активировать режим ночи на всех картах
  • World Modulation - настройка цветов на карте
  • Removals - отключение различных эффектов
  • Third Person - включить режим от 3-го лица
  • View Model - настройка расположения рук/оружия
  • Aspect Ratio - настройка соотношения сторон
  • VGUI Changer - настройка цветов для худа игры

Items ESP (Предметы)

  • Box - обводить айтемы в боксы (коробки)
  • Distance - показать расстояние до айтемов
  • Weapon Name - показать название предмета (оружия)
  • Only Visible - отмечать предметы только в зоне видимости
  • Chams - окрашивает айтемы в чамсы, можно выбрать эффект чамсов
  • Max Distance - дальность работы ВХ на предметы

Exploits (Взлом)

  • Airstuck - активирует зависание в воздухе
  • BunnyHop - активирует свободную распрыжку
  • No Spread - выключает разброс пуль
  • Reveal of IP - отображает список IP всех игроков
  • Fakelag - активирует фейковую задержку для других игроков
  • Lag Exploit - активирует лаги на сервере
  • Speedhack - позволяет увеличить скорость передвижения
  • Charger steering - ультуя за Громилу позволяет управлять им

Misc-функции

  • Trusted Mode - активирует режим безопасных функций
  • Spectator list - отображает список наблюдателей за вами
  • Keybind list - отображает список активных биндов в чите
  • Streaming Mode - активировать принудительный режим стримера
  • Community AdBlock - блокировать рекламу при заходе на сервер
  • Block Srv Cmds - блокировать выполнение команд от сервера
  • Anti-AFK - при активации не отключит от сервера за бездействие
  • Jump Sets - настройка различных видов распрыжек
  • Auto Strafe - автоматически делает стрейф

Радар хак

  • Enable - включить/выключить Радар
  • Out of View - показывает направление врагов стрелками вне видимости радара
  • Scale - масштаб окна Радара
  • Alpha - степень прозрачности окна радара
  • Radar Colors - позволяет установить свои цвета для отображения союзников и врагов

Другие опции Predator L4D2

  • ESP Preview - окно предпросмотра настроек ESP (ВХ)
  • Hotkeys - позволяет назначить свои клавиши для включения/выключения различных опций чита
  • Custom Colors - возможность установить свои цвета для отображения различных элементов
  • Configs - система конфигов для быстрого сохранения, загрузки и переключения между профилями настроек

