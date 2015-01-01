Predator Systems для Left 4 Dead 2 (Предатор Лефт Фо Дед 2)
Информация о чите
Представляем Predator Systems для Left 4 Dead 2 – мощный и функциональный софт для любителей классики про зомби. Уже на старте вас впечатлит современный лаунчер с приятным визуальным оформлением, а внутри ждет лаконичное и удобное меню с большим количеством настроек. В арсенале два вида аимбота, детальные ESP на игроков, обычных и особых зомби, ведьм, предметы и локации, а также радар, который держит вас в курсе событий на карте. Для комфорта игрока доступны различные эксплойты: отключение отдачи, фейклаг, зависание в воздухе, спидхак и другие интересные функции. Отдельное внимание уделено Safe Mode – режиму, который позволяет активировать только безопасный функционал, минимизируя риск бана. Predator Systems – это надежное и продуманное решение по отличной цене, которое делает геймплей в L4D2 комфортным и эффективным.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - включить/выключить Аимбот
- Aim Key - клавиша активации Аимбота
- Bones - выбор кости куда будет вести Аимбот (голова, шея, тело, ноги)
- FOV - область действия аимбота
- Smooth - плавность наведения на цель
- RCS - система контроля отдачи с возможностью настройки
- Auto Pistol - автоматически переключаться на пистолет если закончились патроны
- Auto Fire - автоматически делает выстрелы при наведении на хитбокс
- Vector Aim - легитный вид аимбота с плавными движениями
- Silent Aim - вид аима при котором пули достигают цели при этом прицел не двигается
- Visible Check - аим будет вести только на видимые цели (вне преград)
- Entities - при выборе энтити аим будет наводиться на них (бочки, канистры и т.п.)
Players & Zombies ESP (ВХ)
- Survivors - ВХ на Выживших
- Zombies - ВХ на Зомбированных
- Witch - ВХ на Ведьм
- Special Zombies - ВХ на Особых Зараженных
- Box - ВХ в виде боксов (коробок)
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Health Bar - ХП игроков в виде полоски
- Nickname - показывать имя игроков
- Skeleton - показывает скелет по модели игрока
- Chams - ВХ в виде Чамсов (окрашивание модели)
- Material - выбор эффекта окрашивания для Чамсов
- Only Visible - при активации будут отмечены только видимые игроки
Visuals (Визуалы)
- Skybox Changer - возможность поменять текстуры неба из списка (скайбоксы)
- Nightmode - активировать режим ночи на всех картах
- World Modulation - настройка цветов на карте
- Removals - отключение различных эффектов
- Third Person - включить режим от 3-го лица
- View Model - настройка расположения рук/оружия
- Aspect Ratio - настройка соотношения сторон
- VGUI Changer - настройка цветов для худа игры
Items ESP (Предметы)
- Box - обводить айтемы в боксы (коробки)
- Distance - показать расстояние до айтемов
- Weapon Name - показать название предмета (оружия)
- Only Visible - отмечать предметы только в зоне видимости
- Chams - окрашивает айтемы в чамсы, можно выбрать эффект чамсов
- Max Distance - дальность работы ВХ на предметы
Exploits (Взлом)
- Airstuck - активирует зависание в воздухе
- BunnyHop - активирует свободную распрыжку
- No Spread - выключает разброс пуль
- Reveal of IP - отображает список IP всех игроков
- Fakelag - активирует фейковую задержку для других игроков
- Lag Exploit - активирует лаги на сервере
- Speedhack - позволяет увеличить скорость передвижения
- Charger steering - ультуя за Громилу позволяет управлять им
Misc-функции
- Trusted Mode - активирует режим безопасных функций
- Spectator list - отображает список наблюдателей за вами
- Keybind list - отображает список активных биндов в чите
- Streaming Mode - активировать принудительный режим стримера
- Community AdBlock - блокировать рекламу при заходе на сервер
- Block Srv Cmds - блокировать выполнение команд от сервера
- Anti-AFK - при активации не отключит от сервера за бездействие
- Jump Sets - настройка различных видов распрыжек
- Auto Strafe - автоматически делает стрейф
Радар хак
- Enable - включить/выключить Радар
- Out of View - показывает направление врагов стрелками вне видимости радара
- Scale - масштаб окна Радара
- Alpha - степень прозрачности окна радара
- Radar Colors - позволяет установить свои цвета для отображения союзников и врагов
Другие опции Predator L4D2
- ESP Preview - окно предпросмотра настроек ESP (ВХ)
- Hotkeys - позволяет назначить свои клавиши для включения/выключения различных опций чита
- Custom Colors - возможность установить свои цвета для отображения различных элементов
- Configs - система конфигов для быстрого сохранения, загрузки и переключения между профилями настроек
