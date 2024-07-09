Софт SMG для Marvel Rivals (Марвел Ривалс СМГ)

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Информация о чите

Приватный чит SMG для Marvel Rivals – один из лучших софтов для игры, разработанный ведущим специалистом в сфере взлома. Отличается высокой точностью и стабильностью работы. Встроенный Aimbot с гибкими настройками позволяет подстроить прицеливание под свой стиль игры, а ESP (WH) визуализирует врагов и важные объекты, давая полное тактическое преимущество. Удобное и стильное меню делает использование чита комфортным, а спуфер помогает защитить аккаунт. Надёжный обход античита снижает риск блокировки, ведь разработчик имеет опыт работы с самыми сложными защитами. Возможность сохранять и загружать конфиги позволяет быстро менять настройки под разные ситуации. Высокое качество, низкий шанс бана и доступная цена делают SMG отличным выбором для Marvel Rivals.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Marvel Rivals Launcher

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Aimbot (АИМ)

  • Enable - включить аимбот
  • Aim Key - выбрать клавишу для активации аимбота
  • Additional Aim Key - выбрать вторую клавишу для активации аимбота
  • Auto Switch - автоматически менять цель аима
  • Ignore Bots - игнорировать ботов для аимбота
  • Visible Check - проверка на видимость, огонь только по видимым целям
  • FOV (Field of View) - размер области работы аимбота
  • Smooth - сглаживание движений работы аима, больше значение - слабее аим
  • Maximum Distance - дальность работы аимбота
  • Show radius (Draw FOV) - показывать радиус работы аима
  • Show Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Bones (Hitboxes) - выбор частей тела для аима

ESP (ВХ)

  • Player ESP - wh для отображения игроков и информации о них
  • Settings Mode (Hero, Sentry) - режим настройки (Игроки, Sentry)
  • Box ESP - валлхак в виде коробок
  • Box Mode (Full, Corner) - стиль коробок (целые коробки, углы)
  • Visible Check - элементы ЕСП за стенами и в прямой видимости окрашиваются по разному
  • Filled Box - залить фон коробок темным прозрачным цветом
  • Name - игровые имена игроков
  • Hero Name - имя персонажа (героя) игрока
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - дальность работы ЕСП
  • FONT Size - размер шрифта используемого в WH
  • Debug Objects - отображать все возможные объекты

Misc (Другие Функции СМГ для Марвел Ривалс)

  • Config System (Save, Load, Reset) - возможность сохранять, загружать и сбрасывать настройки
  • Font Settings (Name, Size, Change, Reset) - настройки шрифта для использования в чите (название, размер)
  • Menu Key - выбор клавиши для открытия меню чита
  • Panic Key - выбор клавиши при нажатии которой чит будет полностью закрыт
  • Language (Русский, Английский) - язык меню чита СМГ для Марвел
  • Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID
  • Stream Proof - возможность скрыть визуально чит при записи или стриме (Discord, OBS)
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для WH