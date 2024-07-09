Софт SMG для Marvel Rivals (Марвел Ривалс СМГ)
Информация о чите
Приватный чит SMG для Marvel Rivals – один из лучших софтов для игры, разработанный ведущим специалистом в сфере взлома. Отличается высокой точностью и стабильностью работы. Встроенный Aimbot с гибкими настройками позволяет подстроить прицеливание под свой стиль игры, а ESP (WH) визуализирует врагов и важные объекты, давая полное тактическое преимущество. Удобное и стильное меню делает использование чита комфортным, а спуфер помогает защитить аккаунт. Надёжный обход античита снижает риск блокировки, ведь разработчик имеет опыт работы с самыми сложными защитами. Возможность сохранять и загружать конфиги позволяет быстро менять настройки под разные ситуации. Высокое качество, низкий шанс бана и доступная цена делают SMG отличным выбором для Marvel Rivals.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Marvel Rivals Launcher
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Aimbot (АИМ)
- Enable - включить аимбот
- Aim Key - выбрать клавишу для активации аимбота
- Additional Aim Key - выбрать вторую клавишу для активации аимбота
- Auto Switch - автоматически менять цель аима
- Ignore Bots - игнорировать ботов для аимбота
- Visible Check - проверка на видимость, огонь только по видимым целям
- FOV (Field of View) - размер области работы аимбота
- Smooth - сглаживание движений работы аима, больше значение - слабее аим
- Maximum Distance - дальность работы аимбота
- Show radius (Draw FOV) - показывать радиус работы аима
- Show Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Bones (Hitboxes) - выбор частей тела для аима
ESP (ВХ)
- Player ESP - wh для отображения игроков и информации о них
- Settings Mode (Hero, Sentry) - режим настройки (Игроки, Sentry)
- Box ESP - валлхак в виде коробок
- Box Mode (Full, Corner) - стиль коробок (целые коробки, углы)
- Visible Check - элементы ЕСП за стенами и в прямой видимости окрашиваются по разному
- Filled Box - залить фон коробок темным прозрачным цветом
- Name - игровые имена игроков
- Hero Name - имя персонажа (героя) игрока
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - дальность работы ЕСП
- FONT Size - размер шрифта используемого в WH
- Debug Objects - отображать все возможные объекты
Misc (Другие Функции СМГ для Марвел Ривалс)
- Config System (Save, Load, Reset) - возможность сохранять, загружать и сбрасывать настройки
- Font Settings (Name, Size, Change, Reset) - настройки шрифта для использования в чите (название, размер)
- Menu Key - выбор клавиши для открытия меню чита
- Panic Key - выбор клавиши при нажатии которой чит будет полностью закрыт
- Language (Русский, Английский) - язык меню чита СМГ для Марвел
- Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID
- Stream Proof - возможность скрыть визуально чит при записи или стриме (Discord, OBS)
- Custom Colors - детальная настройка цветов для WH