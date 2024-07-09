Софт SMG для Marvel Rivals (Марвел Ривалс СМГ)

Информация о чите

Приватный чит SMG для Marvel Rivals – один из лучших софтов для игры, разработанный ведущим специалистом в сфере взлома. Отличается высокой точностью и стабильностью работы. Встроенный Aimbot с гибкими настройками позволяет подстроить прицеливание под свой стиль игры, а ESP (WH) визуализирует врагов и важные объекты, давая полное тактическое преимущество. Удобное и стильное меню делает использование чита комфортным, а спуфер помогает защитить аккаунт. Надёжный обход античита снижает риск блокировки, ведь разработчик имеет опыт работы с самыми сложными защитами. Возможность сохранять и загружать конфиги позволяет быстро менять настройки под разные ситуации. Высокое качество, низкий шанс бана и доступная цена делают SMG отличным выбором для Marvel Rivals.