Predator Systems для Marvel Rivals (Предатор Системс Марвел Ривалс)

Информация о чите

Встречайте свежую разработку – Predator Systems для Marvel Rivals. Этот софт создан для игроков, которые ценят удобство, стабильность и высокий уровень безопасности. В арсенале присутствует векторный аимбот с возможностью тонкой настройки и по-настоящему высокой точностью, позволяющий держать врага в прицеле в любых ситуациях. Дополняет его информативный ESP (ВХ) на игроков, который можно детально кастомизировать под себя. Для контроля над происходящим предусмотрен радар хак с регулировкой параметров, а за полную конфиденциальность отвечает мощный StreamProof, скрывающий интерфейс софта на скринах, видео и трансляциях. Интерфейс Predator Systems выполнен в современном стиле и приятно воспринимается в работе, позволяя быстро и легко настроить всё под свой стиль игры. Безопасность тоже на высоте – надёжный обход античита и регулярные обновления делают данный софт отличным выбором для Marvel Rivals.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот (Vector Aim)

  • Enabled - включить/выключить Аимбот
  • Aim Mode - тип работы аима (вкл/выкл, всегда, удерживать клавишу)
  • Aim Key - клавиша активации аимбота
  • Hitboxes - выбор костей куда будет вести аимбот (голова, шея, таз, руки, ноги, ближайшая к прицелу кость)
  • Hitbox Priority - приоритет кости куда будет целить аимбот в первую очередь
  • FOV - область действия аимбота
  • FOV Type - тип области аимбота (статичный, динамичный)
  • Smooth - плавность ведения прицела аимбота
  • Prediction - предсказывает траекторию движения противника при работе аима
  • Visible Check - аим будет работать только на видимые цели
  • Max Distance - дальность работы аимбота

Wallhack (ВХ)

  • ESP Preview - предпросмотр настроек ВХ
  • Players - ВХ на Игроков
  • Teammates - ВХ на союзников
  • Box - ВХ в виде боксов
  • Health Bar - показывать ХП игроков в виде полоски
  • Nickname - показывать имена игроков
  • Hero Name - показыывать имя героев
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Ultimate Charge - показывать ульту героев
  • Only Visible - ЕСП только на видимых игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Glow - приятное свечение силуэта игроков

Радар хак

  • Enable - включить/выключить радар
  • Out of View - показывать направление врагов вне видимости радара
  • Scale - масштаб отображения радара
  • Alpha - степерь прозрачности окна радара
  • Colors - настройка цветов отображения (союзники, видимые враги, невидимые враги)

Другие возможности Predator

  • StreamProof - меню софта и ВХ не будет видно на скриншотах, видео и прямых трансляциях
  • HWID Spoofer - встроенный спуфер железа для обхода бана по HWID
  • Menu Key - позволяет назначить клавишу для вызова меню Predator
  • Key Bind List - отображает список назначенных клавиш для включения/выключения опций чита
  • Colors Settings - настройка отображения элементов в ESP, Радаре и Аимботе

