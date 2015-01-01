Predator Systems для Marvel Rivals (Предатор Системс Марвел Ривалс)
Информация о чите
Встречайте свежую разработку – Predator Systems для Marvel Rivals. Этот софт создан для игроков, которые ценят удобство, стабильность и высокий уровень безопасности. В арсенале присутствует векторный аимбот с возможностью тонкой настройки и по-настоящему высокой точностью, позволяющий держать врага в прицеле в любых ситуациях. Дополняет его информативный ESP (ВХ) на игроков, который можно детально кастомизировать под себя. Для контроля над происходящим предусмотрен радар хак с регулировкой параметров, а за полную конфиденциальность отвечает мощный StreamProof, скрывающий интерфейс софта на скринах, видео и трансляциях. Интерфейс Predator Systems выполнен в современном стиле и приятно воспринимается в работе, позволяя быстро и легко настроить всё под свой стиль игры. Безопасность тоже на высоте – надёжный обход античита и регулярные обновления делают данный софт отличным выбором для Marvel Rivals.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Vector Aim)
- Enabled - включить/выключить Аимбот
- Aim Mode - тип работы аима (вкл/выкл, всегда, удерживать клавишу)
- Aim Key - клавиша активации аимбота
- Hitboxes - выбор костей куда будет вести аимбот (голова, шея, таз, руки, ноги, ближайшая к прицелу кость)
- Hitbox Priority - приоритет кости куда будет целить аимбот в первую очередь
- FOV - область действия аимбота
- FOV Type - тип области аимбота (статичный, динамичный)
- Smooth - плавность ведения прицела аимбота
- Prediction - предсказывает траекторию движения противника при работе аима
- Visible Check - аим будет работать только на видимые цели
- Max Distance - дальность работы аимбота
Wallhack (ВХ)
- ESP Preview - предпросмотр настроек ВХ
- Players - ВХ на Игроков
- Teammates - ВХ на союзников
- Box - ВХ в виде боксов
- Health Bar - показывать ХП игроков в виде полоски
- Nickname - показывать имена игроков
- Hero Name - показыывать имя героев
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Ultimate Charge - показывать ульту героев
- Only Visible - ЕСП только на видимых игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Glow - приятное свечение силуэта игроков
Радар хак
- Enable - включить/выключить радар
- Out of View - показывать направление врагов вне видимости радара
- Scale - масштаб отображения радара
- Alpha - степерь прозрачности окна радара
- Colors - настройка цветов отображения (союзники, видимые враги, невидимые враги)
Другие возможности Predator
- StreamProof - меню софта и ВХ не будет видно на скриншотах, видео и прямых трансляциях
- HWID Spoofer - встроенный спуфер железа для обхода бана по HWID
- Menu Key - позволяет назначить клавишу для вызова меню Predator
- Key Bind List - отображает список назначенных клавиш для включения/выключения опций чита
- Colors Settings - настройка отображения элементов в ESP, Радаре и Аимботе
