Информация о чите

Встречайте свежую разработку – Predator Systems для Marvel Rivals. Этот софт создан для игроков, которые ценят удобство, стабильность и высокий уровень безопасности. В арсенале присутствует векторный аимбот с возможностью тонкой настройки и по-настоящему высокой точностью, позволяющий держать врага в прицеле в любых ситуациях. Дополняет его информативный ESP (ВХ) на игроков, который можно детально кастомизировать под себя. Для контроля над происходящим предусмотрен радар хак с регулировкой параметров, а за полную конфиденциальность отвечает мощный StreamProof, скрывающий интерфейс софта на скринах, видео и трансляциях. Интерфейс Predator Systems выполнен в современном стиле и приятно воспринимается в работе, позволяя быстро и легко настроить всё под свой стиль игры. Безопасность тоже на высоте – надёжный обход античита и регулярные обновления делают данный софт отличным выбором для Marvel Rivals.