Arcane для Marvel Rivals (Аркейн Марвел Ривалс)
Информация о чите
На этой странице мы предлагаем вам ознакомиться с одним из первых приватных читов для новой игры Марвел Ривалс - Arcane. Хотя игра и вышла совсем недавно, разработчик успел сделать достаточно качественный софт в весьма сжатые сроки. Здесь уже есть базовый набор функций, которые необходимы для получения значительного преимущества в игре: Аимбот и Валлхак. Аим позволит вам метко поражать все возможные цели, а с помощью ВХ (ЕСП) ни один враг не скроется от ваших глаз, ведь вы всегда будете их видеть на экране. Обход античита взят из более серьёзных игр, поэтому шанс бана будет минимальным, как и шанс обнаружения этого чита античитом. Производительность также находится на высоком уровне. Управление настройками производится через удобное меню, в котором всё расположено интуитивно и логично. Если вам нужен рабочий и хороший чит для Marverl Rivals - Arcane отлично покроет все ваши базовые потребности.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Aimbot (Аимбот)
- Enable Aimbot - включить аимбот для помощи в наводке
- Hold Mode - в это режиме для активации аима надо удерживать клавишу
- Toggle Mode - в этом режиме работы активность фичи переключается 1 нажатием клавиши
- Aim Key - бинд клавиши для активации аима
- Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
- FOV (Field of View) - размер области в которой аим будет выбирать цели для наведения
- Draw FOV - показывать размер радиуса аима в виде окружности вокруг прицела
- FOV Color - цвет контура окружности радиуса аимбота
- Smooth - плавность аима, больше значение - более медленный и плавный аим
- Distance - дальность работы aim в метрах
ESP (ВХ)
- Player ESP - показывает вам расположение игроков и различную полезную инфу о них
- 2D Box - есп в виде боксов (коробок)
- Hero Name - показывать имена персонажей которыми играют игроки
- Nickname - игровые имена игроков
- Distance - расстояние до отображаемых соперников в метрах
- Line - ВХ в виде линий (снайплайнов) до моделей оппонентов
- OOV Arrows (Out of View) - стрелки указывающие в сторону врагов, которые находятся вне пределов вашего экрана (камеры)
- Enemy Only - есп работает только против врагов, союзники показываться не будут
Misc (Другие Функции Arcane Marvel Rivals)
- CFG System - возможность сохранять и загружать ваши настройки чита Arcane для Marvel Rivals
- Language (English, Russian) - меню софта доступно на 2 языках: русском и английском
- StreamProof - в ПО встроен полный обход записи, стримов и скриншотов: чит полностью скрыт
- Crosshair - статичный прицел посередине вашего экрана