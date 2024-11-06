Arcane для Marvel Rivals (Аркейн Марвел Ривалс)

Информация о чите

На этой странице мы предлагаем вам ознакомиться с одним из первых приватных читов для новой игры Марвел Ривалс - Arcane. Хотя игра и вышла совсем недавно, разработчик успел сделать достаточно качественный софт в весьма сжатые сроки. Здесь уже есть базовый набор функций, которые необходимы для получения значительного преимущества в игре: Аимбот и Валлхак. Аим позволит вам метко поражать все возможные цели, а с помощью ВХ (ЕСП) ни один враг не скроется от ваших глаз, ведь вы всегда будете их видеть на экране. Обход античита взят из более серьёзных игр, поэтому шанс бана будет минимальным, как и шанс обнаружения этого чита античитом. Производительность также находится на высоком уровне. Управление настройками производится через удобное меню, в котором всё расположено интуитивно и логично. Если вам нужен рабочий и хороший чит для Marverl Rivals - Arcane отлично покроет все ваши базовые потребности.