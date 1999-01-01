Phoenix (Satano) для Marvel Rivals
Информация о чите
Встречайте Phoenix (Satano) — наше новое приватное решение для Marvel Rivals, созданное с учётом пожеланий комьюнити и многолетнего опыта разработчика. Phoenix предлагает полный набор инструментов для гибкой, аккуратной и безопасной игры: два типа аимбота — Silent и Vector — с детальной настройкой под легит-стиль, тонкий триггербот для моментальных выстрелов и продвинутая система конфигов для мгновенной подстройки под любой стиль. Визуальная часть реализована на высоте: информативный ESP показывает игроков сквозь стены, имя героя, HP, готовность ульты и её статус, отмечает порталы и их состояние, а также отображает расположение хил-паков с таймерами восстановления и дистанцией до них. В составе — мощный SkinChanger: выбирайте скины через поиск или список — они появятся в инвентаре героя без лишних телодвижений. Для продвинутых пользователей есть скриптовая система (.lua) — создавайте и подключайте комбо-скрипты; уже доступны готовые скрипты для Spider-Hero и Black Panther с привязкой клавиш. Также Phoenix включает удобные опции: BunnyHop, гибкая конфиг-система (создать/сохранить/загрузить/обновить/сбросить), бинд для меню и Safe Mode — блокирующий рискованные функции. Для защиты пользователя встроен HWID Spoofer. Phoenix — это сочетание мощи, гибкости и безопасности для тех, кто хочет играть на новом уровне.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: INTEL & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, NetEase Launcher (Loading Bay), Epic Games
Аимбот (Aim)
- Enable - включить/выключить Аимбот
- Aim Keys - клавиши для активации аима, триггербота
- Aim Mode - режим работы аима и триггербота (всегда, переключение, удерживать кнопку)
- Humanaizer - иммитация движений человеком для аимбота (легит)
- FOV - область действия аимбота по окружности
- Show FOV - показать область работы аима в виде окружности
- FOV Color - цвет окружности аимбота
- Smooth - настройка сглаживаний движений
- Only Body - аим только в тело
- Through Wall - аим будет стрелять сквозь стены по целям
- Visible Check - аим только по врагам в поле зрения
- Ignore Teammate - игнорировать аим на союзников
- Triggerbot - автоматический выстрел при виде врага на прицеле (можно настраивать)
Visuals (ВХ)
- Players ESP - ВХ на Игроков
- Box - включить боксы на игроков
- Hero Name - показать имя героя игрока
- Name - показать никнеймы игроков
- Glow - подсвечивать модель игроков
- Health - показывать уровень ХП в виде полоски
- Ultimate - показывать значенеие ульты героев и их статус
- Distance - расстояние до игроков в метрах
- Health Packs - показывать точки регена ХП их кд и расстояние
- Strange Portals - показывать расположение всех порталов и расстояние
- Portals Warning - показывать предупреждение об открытых порталов
Другие возможности Phoenix Marvel Rivals
- Scripts - возможность загружать свои .lua-скрипты на героев
- SkinChanger - бесплатные скины для любых героев
- BunnyHop - скрипт автораспрыжки
- Configs - система конфигов (сохранить, загрузить, обновить, сбросить, открыть папку конфигов)
- Menu Key - клавиша активации аимбота
- Safe Mode - безопасный режим при активации не даст включить риск-функции
- Custom Scale - настройка размера меню
- Custom Colors - возможность установить свои цвета для ЕСП элементов
- HWID Spoofer - в комплекте с Phoenix Marvel идет спуфер для обхода банов по железу
