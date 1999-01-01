Информация о чите

Встречайте Phoenix (Satano) — наше новое приватное решение для Marvel Rivals, созданное с учётом пожеланий комьюнити и многолетнего опыта разработчика. Phoenix предлагает полный набор инструментов для гибкой, аккуратной и безопасной игры: два типа аимбота — Silent и Vector — с детальной настройкой под легит-стиль, тонкий триггербот для моментальных выстрелов и продвинутая система конфигов для мгновенной подстройки под любой стиль. Визуальная часть реализована на высоте: информативный ESP показывает игроков сквозь стены, имя героя, HP, готовность ульты и её статус, отмечает порталы и их состояние, а также отображает расположение хил-паков с таймерами восстановления и дистанцией до них. В составе — мощный SkinChanger: выбирайте скины через поиск или список — они появятся в инвентаре героя без лишних телодвижений. Для продвинутых пользователей есть скриптовая система (.lua) — создавайте и подключайте комбо-скрипты; уже доступны готовые скрипты для Spider-Hero и Black Panther с привязкой клавиш. Также Phoenix включает удобные опции: BunnyHop, гибкая конфиг-система (создать/сохранить/загрузить/обновить/сбросить), бинд для меню и Safe Mode — блокирующий рискованные функции. Для защиты пользователя встроен HWID Spoofer. Phoenix — это сочетание мощи, гибкости и безопасности для тех, кто хочет играть на новом уровне.