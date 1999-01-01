Phoenix (Satano) для Marvel Rivals

Информация о чите

Встречайте Phoenix (Satano) — наше новое приватное решение для Marvel Rivals, созданное с учётом пожеланий комьюнити и многолетнего опыта разработчика. Phoenix предлагает полный набор инструментов для гибкой, аккуратной и безопасной игры: два типа аимбота — Silent и Vector — с детальной настройкой под легит-стиль, тонкий триггербот для моментальных выстрелов и продвинутая система конфигов для мгновенной подстройки под любой стиль. Визуальная часть реализована на высоте: информативный ESP показывает игроков сквозь стены, имя героя, HP, готовность ульты и её статус, отмечает порталы и их состояние, а также отображает расположение хил-паков с таймерами восстановления и дистанцией до них. В составе — мощный SkinChanger: выбирайте скины через поиск или список — они появятся в инвентаре героя без лишних телодвижений. Для продвинутых пользователей есть скриптовая система (.lua) — создавайте и подключайте комбо-скрипты; уже доступны готовые скрипты для Spider-Hero и Black Panther с привязкой клавиш. Также Phoenix включает удобные опции: BunnyHop, гибкая конфиг-система (создать/сохранить/загрузить/обновить/сбросить), бинд для меню и Safe Mode — блокирующий рискованные функции. Для защиты пользователя встроен HWID Spoofer. Phoenix — это сочетание мощи, гибкости и безопасности для тех, кто хочет играть на новом уровне.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: INTEL & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, NetEase Launcher (Loading Bay), Epic Games
Купить Инструкция

Аимбот (Aim)

  • Enable - включить/выключить Аимбот
  • Aim Keys - клавиши для активации аима, триггербота
  • Aim Mode - режим работы аима и триггербота (всегда, переключение, удерживать кнопку)
  • Humanaizer - иммитация движений человеком для аимбота (легит)
  • FOV - область действия аимбота по окружности
  • Show FOV - показать область работы аима в виде окружности
  • FOV Color - цвет окружности аимбота
  • Smooth - настройка сглаживаний движений
  • Only Body - аим только в тело
  • Through Wall - аим будет стрелять сквозь стены по целям
  • Visible Check - аим только по врагам в поле зрения
  • Ignore Teammate - игнорировать аим на союзников
  • Triggerbot - автоматический выстрел при виде врага на прицеле (можно настраивать)

Visuals (ВХ)

  • Players ESP - ВХ на Игроков
  • Box - включить боксы на игроков
  • Hero Name - показать имя героя игрока
  • Name - показать никнеймы игроков
  • Glow - подсвечивать модель игроков
  • Health - показывать уровень ХП в виде полоски
  • Ultimate - показывать значенеие ульты героев и их статус
  • Distance - расстояние до игроков в метрах
  • Health Packs - показывать точки регена ХП их кд и расстояние
  • Strange Portals - показывать расположение всех порталов и расстояние
  • Portals Warning - показывать предупреждение об открытых порталов

Другие возможности Phoenix Marvel Rivals

  • Scripts - возможность загружать свои .lua-скрипты на героев
  • SkinChanger - бесплатные скины для любых героев
  • BunnyHop - скрипт автораспрыжки
  • Configs - система конфигов (сохранить, загрузить, обновить, сбросить, открыть папку конфигов)
  • Menu Key - клавиша активации аимбота
  • Safe Mode - безопасный режим при активации не даст включить риск-функции
  • Custom Scale - настройка размера меню
  • Custom Colors - возможность установить свои цвета для ЕСП элементов
  • HWID Spoofer - в комплекте с Phoenix Marvel идет спуфер для обхода банов по железу

Оставить отзыв


Похожие Товары

Predator Marvel Rivals
  • Векторный Аимбот с точной настройкой
  • ESP и Радар для полного контроля боя
  • StreamProof и высокий уровень безопасности
Marvel Rivals
от 239

Dullwave Marvel Rivals Hack
  • Максимально точный Аимбот для Marvel Rivals
  • Качественный и удобный Player ESP (Wallhack)
  • Безопасный софт с низким шансом получить бан
Marvel Rivals
от 399

External Software Marvel Rivals (PussyCat)
  • Рабочий Аимбот для Marvel Rivals
  • Player ESP (WH) + Radar для показа врагов
  • Экстернал чит с низким шансом обнаружения
Marvel Rivals
от 299

Arcane Marvel Rivals Hack
  • Аимбот для Marvel Rivals - векторный тип наводки
  • Player ESP (ВХ) отображающий ваших врагов
  • Полный StreamProof, низкий шанс бана и меню на 2 языках
Marvel Rivals
от 319