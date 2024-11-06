External Софт для Marvel Rivals

Информация о чите

На этой странице мы с радостью представляем вам наш следующий продукт для игры Марвел Ривалс - External софт. Данный чит является классическим экстернал продуктом без лишних небезопасных фич, здесь есть только WH, Aimbot, Radar и несколько других функций взлома. Если пользовать аимботом и ЕСП достаточно аккуратно, то шанс бана даже путем репортов будет минимальным. Т.к экстернал софты полностью внешние и не взаимодействуют с процессами и файлами игры, то и шанс детекта здесь также находится на очень низком уровне. Меню external чита доступно на 2 языках: русском и английском. Настройки выполняются через удобное и красивое меню, поэтому пользовать этим ПО удобно и приятно. Если вам нужен хороший рабочий софт для Marvel Rivals, то вы можете купить экстернал, вам точно всё понравится!