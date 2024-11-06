External Софт для Marvel Rivals
Информация о чите
На этой странице мы с радостью представляем вам наш следующий продукт для игры Марвел Ривалс - External софт. Данный чит является классическим экстернал продуктом без лишних небезопасных фич, здесь есть только WH, Aimbot, Radar и несколько других функций взлома. Если пользовать аимботом и ЕСП достаточно аккуратно, то шанс бана даже путем репортов будет минимальным. Т.к экстернал софты полностью внешние и не взаимодействуют с процессами и файлами игры, то и шанс детекта здесь также находится на очень низком уровне. Меню external чита доступно на 2 языках: русском и английском. Настройки выполняются через удобное и красивое меню, поэтому пользовать этим ПО удобно и приятно. Если вам нужен хороший рабочий софт для Marvel Rivals, то вы можете купить экстернал, вам точно всё понравится!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS)
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Aimbot (АИМ)
- Enable Aimbot - включить аимбот, помощь в прицеливании при стрельбе
- Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком при прицеливании
- Aimbot Key - выбор клавиши для активации аимбота (удерживать)
- Smoothy Aimbot - плавный режим работы для аима
- Smooth - плавность движений аима, больше значение - слабее аим
- FOV - размер области внутри которой аим будет выбирать цели
- Draw FOV - показывать размер области аима в виде окружности вокруг прицела
- FOV Color - цвет линии окружности FOV
- Filled FOV - залить фон круга аима темным прозрачным цветом
- Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
- Ignore BOT - игнорировать ботов (AI)
- Distance - дальность работы aimbot
ESP (WH)
- Show Players - показывать игроков с помощью WH
- Draw BOX - есп в виде боксов
- Box Style - стиль боксов (только углы или целые коробки)
- Snaplines - wh в виде линий
- Snaplines Style - стиль линий (выбор откуда они будут тянуться в сторону врагов)
- Hero Name - имена персонажей за которых играют игроки
- Player Name - никнеймы игроков
- Health Points - количество хп у игроков (текстом)
- Health Bar - полоска показывающая количество ХП у игроков
- Ignore Bot - игнорировать ботов (AI)
- Max Distance - дальность работы Player ESP
- Custom Colors - выбор цветов для ЕСП на свой вкус
- Arrows - стрелочки в направлении игроков
Misc (Другие Возможности)
- Radar - окно радара на экране, показывает игроков на радаре
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
- Font Settings - изменение настроек шрифта используемого в ЕСП
- Config - возможность сохранять и загружать свои настройки
- Language - меню чита доступно на английском и русском языке