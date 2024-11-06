External Софт для Marvel Rivals

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Информация о чите

На этой странице мы с радостью представляем вам наш следующий продукт для игры Марвел Ривалс - External софт. Данный чит является классическим экстернал продуктом без лишних небезопасных фич, здесь есть только WH, Aimbot, Radar и несколько других функций взлома. Если пользовать аимботом и ЕСП достаточно аккуратно, то шанс бана даже путем репортов будет минимальным. Т.к экстернал софты полностью внешние и не взаимодействуют с процессами и файлами игры, то и шанс детекта здесь также находится на очень низком уровне. Меню external чита доступно на 2 языках: русском и английском. Настройки выполняются через удобное и красивое меню, поэтому пользовать этим ПО удобно и приятно. Если вам нужен хороший рабочий софт для Marvel Rivals, то вы можете купить экстернал, вам точно всё понравится!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS)

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Aimbot (АИМ)

  • Enable Aimbot - включить аимбот, помощь в прицеливании при стрельбе
  • Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком при прицеливании
  • Aimbot Key - выбор клавиши для активации аимбота (удерживать)
  • Smoothy Aimbot - плавный режим работы для аима
  • Smooth - плавность движений аима, больше значение - слабее аим
  • FOV - размер области внутри которой аим будет выбирать цели
  • Draw FOV - показывать размер области аима в виде окружности вокруг прицела
  • FOV Color - цвет линии окружности FOV
  • Filled FOV - залить фон круга аима темным прозрачным цветом
  • Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
  • Ignore BOT - игнорировать ботов (AI)
  • Distance - дальность работы aimbot

ESP (WH)

  • Show Players - показывать игроков с помощью WH
  • Draw BOX - есп в виде боксов
  • Box Style - стиль боксов (только углы или целые коробки)
  • Snaplines - wh в виде линий
  • Snaplines Style - стиль линий (выбор откуда они будут тянуться в сторону врагов)
  • Hero Name - имена персонажей за которых играют игроки
  • Player Name - никнеймы игроков
  • Health Points - количество хп у игроков (текстом)
  • Health Bar - полоска показывающая количество ХП у игроков
  • Ignore Bot - игнорировать ботов (AI)
  • Max Distance - дальность работы Player ESP
  • Custom Colors - выбор цветов для ЕСП на свой вкус
  • Arrows - стрелочки в направлении игроков

Misc (Другие Возможности)

  • Radar - окно радара на экране, показывает игроков на радаре
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
  • Font Settings - изменение настроек шрифта используемого в ЕСП
  • Config - возможность сохранять и загружать свои настройки
  • Language - меню чита доступно на английском и русском языке