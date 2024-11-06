Byster для Marvel Rivals (Мустер Марвел Ривалс)
Информация о чите
Пока игра горяча, добавляем очередную новинку для Марвел Ривалс - Byster. Данный чит вышел позже остальных, поэтому ему нужно чем-то отличаться от других, чтобы привлечь ваше внимание. Во-первых, здесь вас ждёт самая низкая цена среди приватных читов для Marvel Rivals. Во-вторых, есть основные базовые виды взлома: АИМБОТ и ЕСП. В-третьих, всё работает качественно и без багов, производительность на высоком уровне, меню понятное, процесс запуска очень просто и лёгок. С безопасностью проблем выявлено не было, шанс бана или обнаружения не выше, чем у более дорогих читов для Марвел Ривалс. Если хотите поиграть в эту игру с крутым читом за реально символическую плату - Byster станет отличным вариантом для вас, вы не прогадаете!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS)
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Aimbot (AIM)
- Aimbot - аим, помощь в наведении на врагов, векторный
- Enable - позволяет включить/выключить аимбот
- Aim Key - клавиша для активации аима (toggle)
- Always Aim - аимбот работает всегда (вкл/выкл нажатием клавиши)
- Through Wall - если активировать этот параметр, то будут также выбираться цели за стенами
- FOV - размер области внутри которой аим будет выбирать цели
- Show FOV - показывать размер FOV в виде круга на экране
- FOV Color - цвет окружности FOV
- Smooth - плавность движений аимбота, больше значение - слабее аим
Player ESP (ВХ)
- Enable - в чите byster для марвел ривалс вы можете включить/выключить ВХ
- Show Hero Name - показывать имена персонажей (героев)
- Name - никнеймы игроков
- Box - ВХ в виде коробок
- Health - показывать количество ХП игроков с помощью полоски
- Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
Misc (Другие Возможности Byster Marvel Rivals)
- FPS Indicator - индикатор показывающий ФПС чита
- Config (Save / Load / Reset)
- Menu Key - позволяет биндить клавишу для вызова меню
- Custom Scale - настройки масштаба элементов меню чита Byster для Marvel Rivals
- Custom Colors - вы можете настроить цвета ЕСП функций на свой вкус