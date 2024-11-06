Byster для Marvel Rivals (Мустер Марвел Ривалс)

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Информация о чите

Пока игра горяча, добавляем очередную новинку для Марвел Ривалс - Byster. Данный чит вышел позже остальных, поэтому ему нужно чем-то отличаться от других, чтобы привлечь ваше внимание. Во-первых, здесь вас ждёт самая низкая цена среди приватных читов для Marvel Rivals. Во-вторых, есть основные базовые виды взлома: АИМБОТ и ЕСП. В-третьих, всё работает качественно и без багов, производительность на высоком уровне, меню понятное, процесс запуска очень просто и лёгок. С безопасностью проблем выявлено не было, шанс бана или обнаружения не выше, чем у более дорогих читов для Марвел Ривалс. Если хотите поиграть в эту игру с крутым читом за реально символическую плату - Byster станет отличным вариантом для вас, вы не прогадаете!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS)

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Aimbot (AIM)

  • Aimbot - аим, помощь в наведении на врагов, векторный
  • Enable - позволяет включить/выключить аимбот
  • Aim Key - клавиша для активации аима (toggle)
  • Always Aim - аимбот работает всегда (вкл/выкл нажатием клавиши)
  • Through Wall - если активировать этот параметр, то будут также выбираться цели за стенами
  • FOV - размер области внутри которой аим будет выбирать цели
  • Show FOV - показывать размер FOV в виде круга на экране
  • FOV Color - цвет окружности FOV
  • Smooth - плавность движений аимбота, больше значение - слабее аим

Player ESP (ВХ)

  • Enable - в чите byster для марвел ривалс вы можете включить/выключить ВХ
  • Show Hero Name - показывать имена персонажей (героев)
  • Name - никнеймы игроков
  • Box - ВХ в виде коробок
  • Health - показывать количество ХП игроков с помощью полоски
  • Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП

Misc (Другие Возможности Byster Marvel Rivals)

  • FPS Indicator - индикатор показывающий ФПС чита
  • Config (Save / Load / Reset)
  • Menu Key - позволяет биндить клавишу для вызова меню
  • Custom Scale - настройки масштаба элементов меню чита Byster для Marvel Rivals
  • Custom Colors - вы можете настроить цвета ЕСП функций на свой вкус