Информация о чите

Fury — это качественный приватный софт для Marvel Rivals, ориентированный на динамичные командные бои и точный контроль целей. Решение сочетает информативный ESP и аимбот с хорошей системой предикта, что особенно важно в игре с высокой мобильностью героев. ESP отображает имена персонажей, дистанцию, скелеты, 2D-боксы и полоску здоровья. Можно включить отображение только противников, а также видеть текущее состояние здоровья героя. Все элементы масштабируются через настройку DPI для комфортного восприятия. Аимбот работает по клавише, поддерживает выбор кости (голова, таз или ближайшая к прицелу часть тела), настройку FOV и плавности наведения. Точный предикт движения целей позволяет стабильно попадать даже по быстро перемещающимся персонажам. Также предусмотрена система сохранения и загрузки конфигов. Fury — сбалансированное решение для уверенной игры в Marvel Rivals.