Fury для Marvel Rivals (Фури Марвел)
Информация о чите
Fury — это качественный приватный софт для Marvel Rivals, ориентированный на динамичные командные бои и точный контроль целей. Решение сочетает информативный ESP и аимбот с хорошей системой предикта, что особенно важно в игре с высокой мобильностью героев. ESP отображает имена персонажей, дистанцию, скелеты, 2D-боксы и полоску здоровья. Можно включить отображение только противников, а также видеть текущее состояние здоровья героя. Все элементы масштабируются через настройку DPI для комфортного восприятия. Аимбот работает по клавише, поддерживает выбор кости (голова, таз или ближайшая к прицелу часть тела), настройку FOV и плавности наведения. Точный предикт движения целей позволяет стабильно попадать даже по быстро перемещающимся персонажам. Также предусмотрена система сохранения и загрузки конфигов. Fury — сбалансированное решение для уверенной игры в Marvel Rivals.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enable – включение/отключение аимбота
- Aim Key – клавиша активации аима (удерживать)
- Bone Type – выбор части тела для прицеливания (голова, таз, ближайшая к прицелу)
- FOV – размер области захвата цели для аима
- FOV Draw – отображение зоны работы аима
- Smooth – плавность наведения на цель (скорость движения прицела)
ВХ Игроки (Heroes ESP)
- Hero Name – отображение имени персонажа
- Distance – дистанция до цели в метрах
- Skeletons – отображение ВХ скелета модели
- Box – 2D рамка вокруг персонажа (боксы, коробки)
- Health Bar – уровень ХП игроков в виде полоски
- Show Only Enemies – отображать только противников
- Health State – отображение текущего состояния здоровья (статус героя)
Другие фичи Fury Marvel
- Menu Bind – клавиша открытия меню
- ESP Colors – возможность назначить свои цвета для элементов в ESP
- ESP DPI – настройка размера текста в чите (масштаб текста ESP)
- Save – сохранить текущие настройки
- Load – загрузить сохранённый конфиг
