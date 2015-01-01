Fury для Marvel Rivals (Фури Марвел)

Информация о чите

Fury — это качественный приватный софт для Marvel Rivals, ориентированный на динамичные командные бои и точный контроль целей. Решение сочетает информативный ESP и аимбот с хорошей системой предикта, что особенно важно в игре с высокой мобильностью героев. ESP отображает имена персонажей, дистанцию, скелеты, 2D-боксы и полоску здоровья. Можно включить отображение только противников, а также видеть текущее состояние здоровья героя. Все элементы масштабируются через настройку DPI для комфортного восприятия. Аимбот работает по клавише, поддерживает выбор кости (голова, таз или ближайшая к прицелу часть тела), настройку FOV и плавности наведения. Точный предикт движения целей позволяет стабильно попадать даже по быстро перемещающимся персонажам. Также предусмотрена система сохранения и загрузки конфигов. Fury — сбалансированное решение для уверенной игры в Marvel Rivals.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim)

  • Enable – включение/отключение аимбота
  • Aim Key – клавиша активации аима (удерживать)
  • Bone Type – выбор части тела для прицеливания (голова, таз, ближайшая к прицелу)
  • FOV – размер области захвата цели для аима
  • FOV Draw – отображение зоны работы аима
  • Smooth – плавность наведения на цель (скорость движения прицела)

ВХ Игроки (Heroes ESP)

  • Hero Name – отображение имени персонажа
  • Distance – дистанция до цели в метрах
  • Skeletons – отображение ВХ скелета модели
  • Box – 2D рамка вокруг персонажа (боксы, коробки)
  • Health Bar – уровень ХП игроков в виде полоски
  • Show Only Enemies – отображать только противников
  • Health State – отображение текущего состояния здоровья (статус героя)

Другие фичи Fury Marvel

  • Menu Bind – клавиша открытия меню
  • ESP Colors – возможность назначить свои цвета для элементов в ESP
  • ESP DPI – настройка размера текста в чите (масштаб текста ESP)
  • Save – сохранить текущие настройки
  • Load – загрузить сохранённый конфиг

