Инструкция по запуску приватного Multihack для Dead By Daylight(DBD Rage)

Инструкция по активации ключа и запуску чита для DBD:
- После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
- Перед тем как переходить к загрузке и запуску чита, следует выполнить следующие действия:
- Во-первых, обязательно отключите Защитник Windows , т.к включенный Защитник Windows может помешать загрузке хака и его корректной работе;
- Если у вас есть какие-то другие антивирусы , то их также следует отключить;
- Удалите Faceit AntiCheat и Riot Vanguard(Valorant Anticheat) через вкладку "Установка и удаление программ", эти античиты также мешают корректной работе читов на вашем ПК
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .
- Если у вас Windows 11, то вам также перед запуском нужно скачать и запустить этот файл. Без этого чит может не работать на Windows 11.
- Также необходимо, чтобы на вашем ПК стояли корректные время и дата, поэтому синхронизируйте время и дату на вашем ПК с сетью.
- Теперь вам нужно скачать лаунчер чита. Сделать это можно по этой ссылке .
- Запускайте скачанный файл от имени администратора.
- Введите ваш лицензионный ключ и нажмите "Activate key".
- Сейчас вам необходимо нажать "Launch" для запуска чита.
- После небольшой загрузки, когда окно лаунчера полностью пропадает, запускайте игру.
- Когда игра полностью загрузится, нажмите клавишу "Alt" в главном меню Dead By Daylight.
- Поздравляем, чит успешно запущен! Чтобы показать/скрыть меню для управления функциями софта используйте клавишу Insert.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Видео с запуском и геймплеем чита для DBD:
Что делать, если чит для DBD не работает?
- Самая распространённая проблема - включенный защитник Windows или другой антивирус. Все антивирусы на вашем ПК должны быть отключены для корректной работы читов.
- Также для корректной работы софта необходимо отключить изоляцию ядра(если ваш ПК её поддерживает).
- В некоторых ситуациях причиной проблем с запуском может быть отсутствие соединения с сервером. Попробуйте запускать чит с включенным VPN.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!