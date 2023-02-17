Инструкция по запуску приватного Multihack для Dead By Daylight(DBD Rage)

Инструкция по активации ключа и запуску чита для DBD:

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Перед тем как переходить к загрузке и запуску чита, следует выполнить следующие действия: Во-первых, обязательно отключите Защитник Windows , т.к включенный Защитник Windows может помешать загрузке хака и его корректной работе;

, т.к включенный Защитник Windows может помешать загрузке хака и его корректной работе; Если у вас есть какие-то другие антивирусы , то их также следует отключить;

, то их также следует отключить; Удалите Faceit AntiCheat и Riot Vanguard(Valorant Anticheat) через вкладку "Установка и удаление программ", эти античиты также мешают корректной работе читов на вашем ПК

Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control , только так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .

, используя программу , только так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке . Если у вас Windows 11, то вам также перед запуском нужно скачать и запустить этот файл. Без этого чит может не работать на Windows 11.

Без этого чит может не работать на Windows 11. Также необходимо, чтобы на вашем ПК стояли корректные время и дата, поэтому синхронизируйте время и дату на вашем ПК с сетью. Теперь вам нужно скачать лаунчер чита. Сделать это можно по этой ссылке . Запускайте скачанный файл от имени администратора. Введите ваш лицензионный ключ и нажмите "Activate key".

Сейчас вам необходимо нажать "Launch" для запуска чита. После небольшой загрузки, когда окно лаунчера полностью пропадает, запускайте игру. Когда игра полностью загрузится, нажмите клавишу "Alt" в главном меню Dead By Daylight. Поздравляем, чит успешно запущен! Чтобы показать/скрыть меню для управления функциями софта используйте клавишу Insert.

Меню чита выглядит следующим образом:

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с запуском и геймплеем чита для DBD:

Что делать, если чит для DBD не работает?

Самая распространённая проблема - включенный защитник Windows или другой антивирус. Все антивирусы на вашем ПК должны быть отключены для корректной работы читов.

Также для корректной работы софта необходимо отключить изоляцию ядра(если ваш ПК её поддерживает).

В некоторых ситуациях причиной проблем с запуском может быть отсутствие соединения с сервером. Попробуйте запускать чит с включенным VPN.

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