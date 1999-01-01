Fury для Hunt Showdown 1896 (Фури Хант)

Информация о чите

Fury — это качественное приватное решение для Hunt Showdown 1896, ориентированное на точность, информативность и комфортную игру. Софт отлично подходит как для PvP-сражений, так и для уверенного фарма боссов и выживания в сложных ситуациях. В основе боевого функционала находится векторный аимбот с простой и понятной настройкой. Доступно два хитбокса — голова и шея, что позволяет выбрать оптимальный вариант под свой стиль игры. Аим работает плавно и естественно, обеспечивая высокую точность попаданий даже на больших дистанциях. ESP / WallHack реализован максимально информативно и отображает игроков, боссов, особых зомби, а также широкий список полезных объектов. Софт показывает боеприпасы, аптечки, деньги, монеты, навыки, постеры, источники подсказок, точки эвакуации и другие важные элементы, необходимые для успешного прохождения матчей. Все визуалы гибко настраиваются через стильное и удобное меню. Дополнительно предусмотрена опциональная StreamProof-защита, скрывающая визуальные элементы от записи и стримов. Fury сочетает в себе хорошую защиту, приятный функционал и доступную цену, делая его отличным выбором для комфортных и уверенных побед в Hunt Showdown 1896.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aimbot)

  • Enable – включает или отключает работу аимбота
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • FOV Show – включает отображение зоны работы аимбота
  • FOV Size – размер области в которой аимбот ищет цели
  • Smooth – настраивает плавность наведения аимбота
  • Bones – выбор части тела для наведения аимбота (голова, шея)
  • Ignore Team – игнорирует союзников при наведении

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enable – включает ESP для отображения игроков
  • Visible – отображает только видимых игроков
  • Ignore Team – скрывает союзников из ESP
  • Team – отображает ESP союзников
  • Health bar – показывает полосу здоровья игроков
  • Show Corpses – отображает трупы игроков
  • Chams – включает ВХ чамсы на игроков
  • Visible Chams – применяет чамсы только к видимым игрокам
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока
  • Player tag – отображает тег игрока
  • Character name – показывает имя персонажа
  • Distance – отображает расстояние до игрока
  • Box 2D – отображает игроков в виде 2D боксов
  • Platform ID – показывает идентификатор платформы игрока
  • Spectators – показывает количество наблюдателей за вашей игрой

Loot & Items (ВХ Предметы)

  • Enable – включает ESP для ящиков и предметов мира
  • Ammo Crate – отображает ящики с боеприпасами
  • Ammo Crate Special – отображает особые ящики с боеприпасами
  • Ammo Box – отображает коробки с патронами
  • Ammo Box Special – отображает особые коробки с патронами
  • Ammo Package Medium – отображает средние наборы боеприпасов
  • Ammo Package Shotgun – отображает патроны для дробовиков
  • Ammo Package Compact – отображает компактные патроны
  • Ammo Package Long – отображает патроны дальнего боя
  • Health Kit – отображает аптечки
  • Cash Golden – отображает золотые монеты
  • Cash – отображает деньги
  • Tool Box – отображает ящики с инструментами
  • Organic Choke – отображает органический чок
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов

Bosses ESP (ВХ Боссы / Монстры)

  • Assassin – отображает босса Убийца
  • Rotjaw – отображает босса Крокодил
  • Spider – отображает босса Паук
  • Butcher – отображает босса Мясник
  • Scrapbeak – отображает босса Хламоклюв
  • Immolator – отображает зомби-факела
  • Zombie – отображает зомби
  • Meathead – отображает Пиявочника
  • Dogs – отображает адских гончих
  • Water Devils – отображает водяных дьяволов
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения NPC и боссов

World ESP (ВХ Объекты)

  • Poster – отображает постеры
  • Money bag – отображает мешки с деньгами
  • Trait charm – отображает подбираемые навыки
  • Extraction – отображает точки эвакуации
  • Clue – отображает подсказки/источники
  • Distance – дистанция отображения мелкого лута
  • Max Distance – дистанция отображения объектов

