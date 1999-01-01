Информация о чите

Fury — это качественное приватное решение для Hunt Showdown 1896, ориентированное на точность, информативность и комфортную игру. Софт отлично подходит как для PvP-сражений, так и для уверенного фарма боссов и выживания в сложных ситуациях. В основе боевого функционала находится векторный аимбот с простой и понятной настройкой. Доступно два хитбокса — голова и шея, что позволяет выбрать оптимальный вариант под свой стиль игры. Аим работает плавно и естественно, обеспечивая высокую точность попаданий даже на больших дистанциях. ESP / WallHack реализован максимально информативно и отображает игроков, боссов, особых зомби, а также широкий список полезных объектов. Софт показывает боеприпасы, аптечки, деньги, монеты, навыки, постеры, источники подсказок, точки эвакуации и другие важные элементы, необходимые для успешного прохождения матчей. Все визуалы гибко настраиваются через стильное и удобное меню. Дополнительно предусмотрена опциональная StreamProof-защита, скрывающая визуальные элементы от записи и стримов. Fury сочетает в себе хорошую защиту, приятный функционал и доступную цену, делая его отличным выбором для комфортных и уверенных побед в Hunt Showdown 1896.