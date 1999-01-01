Fury для Hunt Showdown 1896 (Фури Хант)
Информация о чите
Fury — это качественное приватное решение для Hunt Showdown 1896, ориентированное на точность, информативность и комфортную игру. Софт отлично подходит как для PvP-сражений, так и для уверенного фарма боссов и выживания в сложных ситуациях. В основе боевого функционала находится векторный аимбот с простой и понятной настройкой. Доступно два хитбокса — голова и шея, что позволяет выбрать оптимальный вариант под свой стиль игры. Аим работает плавно и естественно, обеспечивая высокую точность попаданий даже на больших дистанциях. ESP / WallHack реализован максимально информативно и отображает игроков, боссов, особых зомби, а также широкий список полезных объектов. Софт показывает боеприпасы, аптечки, деньги, монеты, навыки, постеры, источники подсказок, точки эвакуации и другие важные элементы, необходимые для успешного прохождения матчей. Все визуалы гибко настраиваются через стильное и удобное меню. Дополнительно предусмотрена опциональная StreamProof-защита, скрывающая визуальные элементы от записи и стримов. Fury сочетает в себе хорошую защиту, приятный функционал и доступную цену, делая его отличным выбором для комфортных и уверенных побед в Hunt Showdown 1896.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aimbot)
- Enable – включает или отключает работу аимбота
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- FOV Show – включает отображение зоны работы аимбота
- FOV Size – размер области в которой аимбот ищет цели
- Smooth – настраивает плавность наведения аимбота
- Bones – выбор части тела для наведения аимбота (голова, шея)
- Ignore Team – игнорирует союзников при наведении
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable – включает ESP для отображения игроков
- Visible – отображает только видимых игроков
- Ignore Team – скрывает союзников из ESP
- Team – отображает ESP союзников
- Health bar – показывает полосу здоровья игроков
- Show Corpses – отображает трупы игроков
- Chams – включает ВХ чамсы на игроков
- Visible Chams – применяет чамсы только к видимым игрокам
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Player tag – отображает тег игрока
- Character name – показывает имя персонажа
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Box 2D – отображает игроков в виде 2D боксов
- Platform ID – показывает идентификатор платформы игрока
- Spectators – показывает количество наблюдателей за вашей игрой
Loot & Items (ВХ Предметы)
- Enable – включает ESP для ящиков и предметов мира
- Ammo Crate – отображает ящики с боеприпасами
- Ammo Crate Special – отображает особые ящики с боеприпасами
- Ammo Box – отображает коробки с патронами
- Ammo Box Special – отображает особые коробки с патронами
- Ammo Package Medium – отображает средние наборы боеприпасов
- Ammo Package Shotgun – отображает патроны для дробовиков
- Ammo Package Compact – отображает компактные патроны
- Ammo Package Long – отображает патроны дальнего боя
- Health Kit – отображает аптечки
- Cash Golden – отображает золотые монеты
- Cash – отображает деньги
- Tool Box – отображает ящики с инструментами
- Organic Choke – отображает органический чок
- Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов
Bosses ESP (ВХ Боссы / Монстры)
- Assassin – отображает босса Убийца
- Rotjaw – отображает босса Крокодил
- Spider – отображает босса Паук
- Butcher – отображает босса Мясник
- Scrapbeak – отображает босса Хламоклюв
- Immolator – отображает зомби-факела
- Zombie – отображает зомби
- Meathead – отображает Пиявочника
- Dogs – отображает адских гончих
- Water Devils – отображает водяных дьяволов
- Max Distance – максимальная дистанция отображения NPC и боссов
World ESP (ВХ Объекты)
- Poster – отображает постеры
- Money bag – отображает мешки с деньгами
- Trait charm – отображает подбираемые навыки
- Extraction – отображает точки эвакуации
- Clue – отображает подсказки/источники
- Distance – дистанция отображения мелкого лута
- Max Distance – дистанция отображения объектов
