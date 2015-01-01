Аркейн Хант Шоудавн (Arcane Hunt Showdown)
Информация о чите
Arcane для Hunt: Showdown – это мощное приватное решение, созданное для тех, кто ценит точность, удобство и безопасность. В софте реализован гибкий аимбот с тонкой настройкой: выбирайте, на какие цели будет работать AIM и полностью контролируйте процесс стрельбы. Очень детализированный ESP отображает игроков, зомби и монстров, а расширенный Wallhack на предметы и лут поможет быстро находить нужное снаряжение и ценные ресурсы. Встроенный HWID-спуфер позволяет обходить блокировки по железу, а технология StreamProof гарантирует, что меню и визуальные элементы Arcane не будут заметны на скринах, видео или стримах. Софт отлично подходит для легитного стиля игры: безопасен, стабилен и имеет удобное меню с широкими возможностями кастомизации.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & iNTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aimbot
- Enable – включить/выключить аимбот
- Aim Key – клавиша активации аима
- First Key - первая клавиша активации аимбота (удерживать)
- Second Key - вторая клавиша для активации аимбота (удерживать)
- Aim Mode (Hold, Always) – тип работы аимбота (при нажатии клавиши, работать всегда)
- Aim at Players – аим будет работать на охотников
- Aim at Zombie – аим будет работать на зомби
- Aim at Dummy – аим будет работать на манекенов (мишени)
- FOV – зона действия (радиус) в которой будет работать аимбот
- Show FOV – показывать радиус действия аима в виде окружности
- FOV Color – настройка цвета для окружности зоны действия аимбота
- Bones – выбор хитбоксов куда будет целиться аимбот (Голова, Шея, Грудь, Таз)
- Smooth – сглаживание прицела при аиме на цели
- Max Distance – дальность работы аима
ЕСП на Лут и Объекты
- Distance – расстояние до цели в метрах
- Max Distance - настройки дальности ESP на Лут
- Pistol – показывать пистолеты
- Rifle – показывать винтовки
- Shotgun – показывать дробовики
- Sniper – показать снайперское оружие
- Crossbow – расположение арбалетов
- Other – другое оружие (ручное)
- Grenades – различные гранаты
- Interactive Object – предметы для взаимодействия
- Boxes – ящики с припасами
- Traps – расположение ловушек
- Skills – показывает расположение навыков (перки) на карте
- Drones – показывает активные дроны
- Medicine – отображение аптечек/бинтов
- Hint – показывать подсказки (улики)
- Exit Zone – показать точки эвакуации
- WaterDevil – расположение водяного демона
ESP на Охотников
- Glow – активирует свечение модели охотников
- Box – ВХ в виде 2D боксов
- Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки отображения боксов
- Skeleton – ВХ на врагов в виде скелетов
- Snaplines – ВХ в виде линий
- Name – показывать ники игроков
- Level – показывать уровень охотника
- XP – показывать количество опыта у охотника
- Gender – пол охотника
- Health – показывать ХП охотников
- Distance – расстояние до цели в метрах
- Max Distance - настройки дальности ESP
ВХ на Зомби и Мишени
- Glow – активирует свечение силуэта
- Box – ВХ в виде 2D боксов
- Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки отображения боксов
- Snaplines – рисует линии до зомби
- Name – показывать тип зомби
- Distance – расстояние до цели в метрах
- Max Distance - расстояние отображения зомби и мишеней
Другие возможности Arcane Hunt
- Battle Mode – боевой режим при котором отключаются весь ЕСП и остается только ВХ на игроков
- Menu Key – выбрать клавишу для открытия/скрытия меню
- Panic Key (Unload) – при нажатии клавиши чит будет выгружен из игры
- Crosshair – выводит статичный прицел по центру экрана
- StreamProof – полный обход записи экрана, трансляции и скриншотов
- HWID-Spoofer – встроенный Спуфер для защиты от бана по железу и его обхода
- Configs (Save, Load, Reset, Share) – возможность сохранять, загружать и делиться своими настройками
- Custom Colors – позволяет задать свой цвет многим ESP элементам
- Language (RU, EN, CN) – Arcane поддерживает три языка: руский, английский, китайский
