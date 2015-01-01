Аркейн Хант Шоудавн (Arcane Hunt Showdown)

Информация о чите

Arcane для Hunt: Showdown – это мощное приватное решение, созданное для тех, кто ценит точность, удобство и безопасность. В софте реализован гибкий аимбот с тонкой настройкой: выбирайте, на какие цели будет работать AIM и полностью контролируйте процесс стрельбы. Очень детализированный ESP отображает игроков, зомби и монстров, а расширенный Wallhack на предметы и лут поможет быстро находить нужное снаряжение и ценные ресурсы. Встроенный HWID-спуфер позволяет обходить блокировки по железу, а технология StreamProof гарантирует, что меню и визуальные элементы Arcane не будут заметны на скринах, видео или стримах. Софт отлично подходит для легитного стиля игры: безопасен, стабилен и имеет удобное меню с широкими возможностями кастомизации.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & iNTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Aimbot

  • Enable – включить/выключить аимбот
  • Aim Key – клавиша активации аима
  • First Key - первая клавиша активации аимбота (удерживать)
  • Second Key - вторая клавиша для активации аимбота (удерживать)
  • Aim Mode (Hold, Always) – тип работы аимбота (при нажатии клавиши, работать всегда)
  • Aim at Players – аим будет работать на охотников
  • Aim at Zombie – аим будет работать на зомби
  • Aim at Dummy – аим будет работать на манекенов (мишени)
  • FOV – зона действия (радиус) в которой будет работать аимбот
  • Show FOV – показывать радиус действия аима в виде окружности
  • FOV Color – настройка цвета для окружности зоны действия аимбота
  • Bones – выбор хитбоксов куда будет целиться аимбот (Голова, Шея, Грудь, Таз)
  • Smooth – сглаживание прицела при аиме на цели
  • Max Distance – дальность работы аима

ЕСП на Лут и Объекты

  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • Max Distance - настройки дальности ESP на Лут
  • Pistol – показывать пистолеты
  • Rifle – показывать винтовки
  • Shotgun – показывать дробовики
  • Sniper – показать снайперское оружие
  • Crossbow – расположение арбалетов
  • Other – другое оружие (ручное)
  • Grenades – различные гранаты
  • Interactive Object – предметы для взаимодействия
  • Boxes – ящики с припасами
  • Traps – расположение ловушек
  • Skills – показывает расположение навыков (перки) на карте
  • Drones – показывает активные дроны
  • Medicine – отображение аптечек/бинтов
  • Hint – показывать подсказки (улики)
  • Exit Zone – показать точки эвакуации
  • WaterDevil – расположение водяного демона

ESP на Охотников

  • Glow – активирует свечение модели охотников
  • Box – ВХ в виде 2D боксов
  • Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки отображения боксов
  • Skeleton – ВХ на врагов в виде скелетов
  • Snaplines – ВХ в виде линий
  • Name – показывать ники игроков
  • Level – показывать уровень охотника
  • XP – показывать количество опыта у охотника
  • Gender – пол охотника
  • Health – показывать ХП охотников
  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • Max Distance - настройки дальности ESP

ВХ на Зомби и Мишени

  • Glow – активирует свечение силуэта
  • Box – ВХ в виде 2D боксов
  • Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки отображения боксов
  • Snaplines – рисует линии до зомби
  • Name – показывать тип зомби
  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • Max Distance - расстояние отображения зомби и мишеней

Другие возможности Arcane Hunt

  • Battle Mode – боевой режим при котором отключаются весь ЕСП и остается только ВХ на игроков
  • Menu Key – выбрать клавишу для открытия/скрытия меню
  • Panic Key (Unload) – при нажатии клавиши чит будет выгружен из игры
  • Crosshair – выводит статичный прицел по центру экрана
  • StreamProof – полный обход записи экрана, трансляции и скриншотов
  • HWID-Spoofer – встроенный Спуфер для защиты от бана по железу и его обхода
  • Configs (Save, Load, Reset, Share) – возможность сохранять, загружать и делиться своими настройками
  • Custom Colors – позволяет задать свой цвет многим ESP элементам
  • Language (RU, EN, CN) – Arcane поддерживает три языка: руский, английский, китайский

Оставить отзыв


Похожие Товары

SMG Hunt Showdown 1896
  • Векторный Аимбот с кастомным упреждением
  • ESP на Игроков, Зомби и Предметы
  • Встроенный HWID Спуфер для Hunt Showdown
Hunt Showdown
от 299

Phoenix Hunt Showdown Chams
  • ВХ в виде Чамсов (X-Ray) для Hunt Showdown
  • Самый дешёвый, доступный и безопасный софт
  • Встроенный Phoenix Spoofer для обхода HWID бана
Hunt Showdown
от 149

Wh-Satano Hunt Showdown Hack
  • Проверенный временем чит для Hunt Showdown (2+ года)
  • ESP (WH): Зомби, Игроки, Лут - Гибкие настройки
  • Мощный Аимбот в виде Магической Пули (Magic Bullet)
Hunt Showdown
от 199

Ancient Hunt Showdown 1896
  • Мощный Аимбот с гибкими настройками
  • Удобный WH для Игроков, Зомби и Боссов
  • World ESP: Оружие, Ящики, Предметы и др.
Hunt Showdown
от 499