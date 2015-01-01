Phoenix HWID-Spoofer для игр (Феникс Спуфер)

Информация о чите

Приватный Phoenix HWID Spoofer — надёжный Temp-спуфер для обхода HWID-банов в онлайн-играх. История разработки началась в 2020 году, с тех пор спуфер регулярно обновляется и адаптируется под изменения античитов; текущая версия эффективно работает с EasyAntiCheat и BattleEye, а также с большинством менее защищённых проектов. Phoenix использует временную подмену идентификаторов системы до перезагрузки ПК — наши технологические решения позволяют обойти блокировку без переустановки Windows в большинстве случаев. Удобная интеграция софта в лоадеры, постоянные апдейты и простая эксплуатация делают Phoenix отличным выбором для тех, кому нужен проверенный и приватный Temp HWID-Spoofer. Выбирайте Phoenix — надёжное решение для снятия хвид-банов.

 
 

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: EAC (EasyAntiCheat), BE (BattleEye AC)
Поддерживаемые Феникс Спуфер игры и античиты

  • PUBG: Battlegrounds
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege (R6S)
  • DayZ
  • Escape From Tarkov
  • Apex Legends
  • Rust
  • Fortnite
  • SCUM
  • Hunt: Showdown 1896
  • Dead By Daylight (DBD)
  • GTA V (FiveM, RageMP, Online)
  • Другие игры, защищенные анти-читами EAC, BE и более слабыми

Возможности Phoenix Spoofer

  • Подмена данных Вашего ПК для обхода HWID блокировок в играх
  • Очистка следов за собой после проведения подмены данных
  • Очистка логов и временных файлов Анти-Читов EAC и Battle Eye
  • Полная подмена данных вашего ПК до перезагрузки системы
  • Не требует переустановки Windows и форматирования дисков (в большинстве случаев)

