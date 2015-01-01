Информация о чите

Portal Permanent HWID-Spoofer — первый в своём роде приватный BIOS-спуфер, который действительно работает. Этот инструмент позволяет легко снять бан в Valorant и других играх, защищённых античитами EAC и BE. В комплект входит обход ошибок TPM, что особенно полезно для Valorant и избавляет от необходимости замены модуля TPM. Продукт поддерживает большинство популярных брендов материнских плат, а для других комплектующих совместимость — практически полная. Стоимость приятно удивит, учитывая надёжность и эффективность данного решения. Если вам нужен проверенный способ обойти блокировку от Riot Vanguard или других поддерживаемых античитов — Portal Spoofer станет вашим идеальным выбором!

Внимание! Для использования данного спуфера понадобится переустановить Windows и BIOS, понадобится флешка!