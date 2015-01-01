Portal Perm Spoofer (Портал Спуфер)
Информация о чите
Portal Permanent HWID-Spoofer — первый в своём роде приватный BIOS-спуфер, который действительно работает. Этот инструмент позволяет легко снять бан в Valorant и других играх, защищённых античитами EAC и BE. В комплект входит обход ошибок TPM, что особенно полезно для Valorant и избавляет от необходимости замены модуля TPM. Продукт поддерживает большинство популярных брендов материнских плат, а для других комплектующих совместимость — практически полная. Стоимость приятно удивит, учитывая надёжность и эффективность данного решения. Если вам нужен проверенный способ обойти блокировку от Riot Vanguard или других поддерживаемых античитов — Portal Spoofer станет вашим идеальным выбором!
Внимание! Для использования данного спуфера понадобится переустановить Windows и BIOS, понадобится флешка!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Easy Anti-Cheat (EAC), BattleEye (BE), Ricochet (Call of Duty), Riot Vanguard
Поддерживаемые Portal Spoofer игры и античиты
- Riot Vanguard (Valorant, League of Legends) + TPM ByPass
- EAC (Rust, Apex Legends, Fortnite, Fortnite Tournaments)
- BE (Dayz, Escape From Tarkov, R6S, PUBG)
- RICOCHET (Call Of Duty, Warzone, Black Ops, Modern Warfare)
- GTA V, FiveM, RageMP и тд.
- Другие игры защищенные античитом EAC (Albion, DBD и др.)
- Другие игры защищенные античитом BE (BattleEye)
Другая информация о Portal Спуфер
- Поддерживается большинство материнских плат (Acer, ASRock, ASUS, Biostar, Dell, Gigabyte, Lenovo, MSI, NZXT, Predator)
- Поддерживаются процессоры Intel и AMD
- Поддерживаются видеокарты Nvidia и AMD
- Поддерживаются ноутбуки и стационарные ПК
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Ancient Spoofer
- Рабочий Temp HWID-Spoofer
- Обход блокировок от EAC
- Обход блокировок от BE
Evicted Spoofer
- Обход бана от Riot Vanguard (Valorant, LOL)
- Обход бана от EAC (Rust, Fortnite, Apex и др.)
- Обход бана в Call of Duty и других играх!
Permanent Spoofer (UB.GG)
- Обход бана от Riot Vanguard (Valorant, LOL)
- Обход бана от EAC (Fortnite, Rust, Apex) и других античитов!
- Обход бана в других менее сложных играх