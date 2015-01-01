Информация о чите

Встречайте Softhub Spoofer — современное решение для обхода банов по железу. Это удобный и безопасный темп-спуфер, который позволяет вернуть доступ к любимым играм с античитом EAC, BattleEye и даже Ricochet, изменив аппаратные идентификаторы до следующей перезагрузки системы. Использование не влечёт постоянных изменений в Windows: все параметры восстанавливаются при перезапуске, поэтому ключи активации программ и другие привязки остаются в безопасности. Softhub Spoofer поддерживает внушительный список поддерживаемых игр: Apex Legends, Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 6, Black Ops 7, Warzone, Dayz Standalone, Fortnite (при переустановке Windows), Rainbow Six Siege (R6S), Arma Reforger, Arma 3 и некоторые другие игры с более простой защитой в игре.