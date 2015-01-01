Софтхаб ХВИД Спуфер (Softhub HWID Spoofer)
Информация о чите
Встречайте Softhub Spoofer — современное решение для обхода банов по железу. Это удобный и безопасный темп-спуфер, который позволяет вернуть доступ к любимым играм с античитом EAC, BattleEye и даже Ricochet, изменив аппаратные идентификаторы до следующей перезагрузки системы. Использование не влечёт постоянных изменений в Windows: все параметры восстанавливаются при перезапуске, поэтому ключи активации программ и другие привязки остаются в безопасности. Softhub Spoofer поддерживает внушительный список поддерживаемых игр: Apex Legends, Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 6, Black Ops 7, Warzone, Dayz Standalone, Fortnite (при переустановке Windows), Rainbow Six Siege (R6S), Arma Reforger, Arma 3 и некоторые другие игры с более простой защитой в игре.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Easy Anti-Cheat (EAC), BattlEye (BE), RICOCHET, Others
Поддерживаемые игры
- Battle-Eye AC - некоторые игры использующие BattleEye анти-чит
- Easy Anti-Cheat - некоторые игры использующие анти-чит EAC
- Other Games - некоторые другие игры с более простой защитой (уточняйте в чате)
- Call of Duty (Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3, Black Ops 6, Black Ops 7, Warzone)
- Fortnite (требуется переустановка Windows)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege (R6S)
- Apex Legends
- Arma Reforger
- Arma III
- DayZ
Изменяемые данные
- UUID (универсальный ID в Windows)
- Windows Registry (Реестр OS Windows)
- Network Apadters (Сетевые адаптеры)
- MAC-адрес (Ethernet и Wi-Fi)
- Computer ID (ID компьютера)
- Internal Drives (Жесткие диски, SSD, NVMe)
- RAM IDs (Оперативная память)
- Motherboard (Материнская плата)
- CPU & GPU (Процессор и видеокарта)
- Display (Монитор)
- Tracers Cleaner (Очистка логов)
- Другие параметры для обхода
- Меняет все серийные номера до следующей перезагрузки компьютера
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Phoenix Spoofer (Satano)
- Проверенный Временем HWID Spoofer
- Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
- Доступная цена и отличная работоспособность
Portal Perm Spoofer
- Первый рабочий HWID-Спуфер через BIOS
- Обход бана в Valorant + TPM ByPass в комплекте
- Доступная цена и относительно простой процесс
Evicted Spoofer
- Обход бана от Riot Vanguard (Valorant, LOL)
- Обход бана от EAC (Rust, Fortnite, Apex и др.)
- Обход бана в Call of Duty и других играх!