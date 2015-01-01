На данной странице расположена инструкция к следующим продуктам: Satano PUBG, Satano Hunt, Satano ARK, Satano SCUM, Satano Palworld, Satano Dark and Darker, Satano Dayz, Satano GZW, Phoenix CS 2.

Инструкция по использованию ПО

Пошаговый гайд по загрузке и запуску наших софтов:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску наших читов. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр! Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора . При первом запуске нужно будет активировать ваш ключ. Вставьте свой ключ в поле "Key" и нажмите "Continue".

После небольшой загрузки произойдёт авторизация в лоадере и перед вами появится его основная вкладка. Здесь вы можете выбрать софт для запуска, посмотреть дату окончания подписки и статус.

Теперь в разделе "Game" выбираем игру для запуска и жмём "Launch". Начнётся процесс запуска чита, ждём появления сообщения "Wait for the game process".

После появления соответствующего сообщения необходимо запускать вашу игру. Инжект произойдёт автоматически, в главном меню игры появится меню чита. Поздравляем, вы успешно запустили чит!

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Дополнительная информация

Некоторые другие возможности лоадера:

При активации доступа к любому софту, вам также будет предоставлен доступ к нашему HWID-спуферу . Вы можете использовать его при необходимости.

. Вы можете использовать его при необходимости. Во вкладке " Device Information " отображается информация о вашей системе. Вы можете использовать её как чекер, чтобы проверить, правильно ли сработал спуфер.

" отображается информация о вашей системе. Вы можете использовать её как чекер, чтобы проверить, правильно ли сработал спуфер. Если у вас есть активный продукт, а вы хотите активировать ещё что-то, воспользуйтесь кнопкой " Activate Key ".

". Если у вас возникли проблемы при запуске/использовании наших продуктов, перейдите во вкладку "Device Information" и сделайте скриншот. Приложите этот скриншот при обращении в техническую поддержку - это ускорит решение вашей проблемы.

Запуск Спуфера

Инструкция по использованию спуфера и запуску читов вместе с ним:

Во-первых, учтите этот момент: Если вы хотите использовать спуфер вместе с нашим ПО, то сначала нужно запускать именно его.

Если вы хотите использовать наш спуфер вместе с другим ПО (из другого лоадера), то спуфер нужно запускать после чита, до запуска игры. Для запуска спуфера откройте лоадер от имени администратора и выберите "Spoofer" в окне "Game", далее нужно нажать "Launch".

Сначала спуфер спросит вас, хотите ли вы полностью очистить следы после предыдущих блокировок. Нажмите "Yes', если вы ещё не очищали следы после получения последнего бана. Если вы хотите просто спуфнуться, то нажмите "No".

Полная очистка следов банов занимает какое-то время. После неё ваш ПК будет перезагружен и нужно будет продолжить процесс спуфа со следующего шага.

После нажатия "No" начинается процесс подмены данных вашего ПК. Он также занимает некоторое время.

По окончании подмены данных вы получите оповещение об успешном спуфе. Лоадер полностью закроется. Далее действия следующие: Если вы запускаете спуфер вместе с одним из читов Phoenix / Satano, то нужно будет заново открыть лоадер и просто запускать чит по инструкции.

Если вы запускаете спуфер вместе с читом из другого лоадера или без чита вовсе, то уже можно переходить к запуску игры.

Приятной игры!

Для проверки работы спуфера можно сделать скриншот вкладки "Device Information" до и после успешного спуфа. Используйте полную очистку только после получения бана, нет нужды делать её каждый раз.

FAQ по решению известных проблем

Распространённые проблемы и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на " Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed / Оконный) " в настройках игры.

" в настройках игры. Для работы наших читов также нужна включенная виртуализация и Hyper-V. Активируйте эти параметры в своей системе, если они неактивны.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте

Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

