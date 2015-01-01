Универсальное Руководство к софтам Wh-Satano (Phoenix) | Гайд

ARK, CS 2, Dark and Darker, DayZ, Gray Zone Warfare, Hunt Showdown, Palworld, PUBG, SCUM, Spoofer

На данной странице расположена инструкция к следующим продуктам: Satano PUBG, Satano Hunt, Satano ARK, Satano SCUM, Satano Palworld, Satano Dark and Darker, Satano Dayz, Satano GZW, Phoenix CS 2.

Инструкция по использованию ПО

Пошаговый гайд по загрузке и запуску наших софтов:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску наших читов.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр!
  5. Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора.
  6. При первом запуске нужно будет активировать ваш ключ. Вставьте свой ключ в поле "Key" и нажмите "Continue".
    Активация ключа в лоадере
  7. После небольшой загрузки произойдёт авторизация в лоадере и перед вами появится его основная вкладка. Здесь вы можете выбрать софт для запуска, посмотреть дату окончания подписки и статус.
    Информационное окно в лоадере
  8. Теперь в разделе "Game" выбираем игру для запуска и жмём "Launch".
  9. Начнётся процесс запуска чита, ждём появления сообщения "Wait for the game process".
    Ожидание запуска игры
  10. После появления соответствующего сообщения необходимо запускать вашу игру.
  11. Инжект произойдёт автоматически, в главном меню игры появится меню чита.
  12. Поздравляем, вы успешно запустили чит!

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Дополнительная информация

Некоторые другие возможности лоадера:

Запуск Спуфера

Инструкция по использованию спуфера и запуску читов вместе с ним:

  1. Во-первых, учтите этот момент:
    • Если вы хотите использовать спуфер вместе с нашим ПО, то сначала нужно запускать именно его.
    • Если вы хотите использовать наш спуфер вместе с другим ПО (из другого лоадера), то спуфер нужно запускать после чита, до запуска игры.
  2. Для запуска спуфера откройте лоадер от имени администратора и выберите "Spoofer" в окне "Game", далее нужно нажать "Launch".
    Запуск спуфера в лоадере
  3. Сначала спуфер спросит вас, хотите ли вы полностью очистить следы после предыдущих блокировок. Нажмите "Yes', если вы ещё не очищали следы после получения последнего бана. Если вы хотите просто спуфнуться, то нажмите "No".
    Полная очистка системы после бана
  4. Полная очистка следов банов занимает какое-то время. После неё ваш ПК будет перезагружен и нужно будет продолжить процесс спуфа со следующего шага.
    Процесс полной очистки следов банов
  5. После нажатия "No" начинается процесс подмены данных вашего ПК. Он также занимает некоторое время.
    Процесс подмены данных ПК (Спуфинга)
  6. По окончании подмены данных вы получите оповещение об успешном спуфе. Лоадер полностью закроется. Далее действия следующие:
    • Если вы запускаете спуфер вместе с одним из читов Phoenix / Satano, то нужно будет заново открыть лоадер и просто запускать чит по инструкции.
    • Если вы запускаете спуфер вместе с читом из другого лоадера или без чита вовсе, то уже можно переходить к запуску игры.
      Успешная подмена данных системы
  7. Приятной игры!

Для проверки работы спуфера можно сделать скриншот вкладки "Device Information" до и после успешного спуфа. Используйте полную очистку только после получения бана, нет нужды делать её каждый раз.

FAQ по решению известных проблем

Распространённые проблемы и способы их решения:

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на PUBG, Читы на Hunt, Читы на ARK, Читы на SCUM, Читы на Palworld, Читы на Dark and Darker, Читы на Dayz, Читы на GZW, Читы на CS 2.

 