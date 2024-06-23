Wh-Satano Rust Chams (Чамсы Раст)
Информация о чите
Мы рады представить вам нашу новейшую разработку: Wh-Satano Rust Chams. Данный софт для Rust весьма прост и надёжен. Из функций здесь есть только WH в виде чамсов, который позволяет видеть игроков за стенами на достаточно большом расстоянии. Влияние на производительность минимальное. ВХ имеет Visible Check, поэтому враги за стенами и в прямой видимости будут окрашены в разные цвета. Кроме того, во время разработки много внимания было уделено безопасности, чтобы мы могли играть без бана максимально долго. Надеемся, что вас данный чит заинтересует. Удачи в игре!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Возможности Rust Chams
- Chams - wh в виде чамсов, полная закраска моделей
- Wallhack - чамсы рисуются за стенами и позволяют видеть игроков
- Видимые персонажи подсвечиваются зеленым цветом.
- Персонажи за стеной подсвечиваются белым цветом.