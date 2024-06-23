Wh-Satano Rust Chams (Чамсы Раст)

Информация о чите

Мы рады представить вам нашу новейшую разработку: Wh-Satano Rust Chams. Данный софт для Rust весьма прост и надёжен. Из функций здесь есть только WH в виде чамсов, который позволяет видеть игроков за стенами на достаточно большом расстоянии. Влияние на производительность минимальное. ВХ имеет Visible Check, поэтому враги за стенами и в прямой видимости будут окрашены в разные цвета. Кроме того, во время разработки много внимания было уделено безопасности, чтобы мы могли играть без бана максимально долго. Надеемся, что вас данный чит заинтересует. Удачи в игре!