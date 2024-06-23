Wh-Satano Rust Chams (Чамсы Раст)

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Информация о чите

Мы рады представить вам нашу новейшую разработку: Wh-Satano Rust Chams. Данный софт для Rust весьма прост и надёжен. Из функций здесь есть только WH в виде чамсов, который позволяет видеть игроков за стенами на достаточно большом расстоянии. Влияние на производительность минимальное. ВХ имеет Visible Check, поэтому враги за стенами и в прямой видимости будут окрашены в разные цвета. Кроме того, во время разработки много внимания было уделено безопасности, чтобы мы могли играть без бана максимально долго. Надеемся, что вас данный чит заинтересует. Удачи в игре!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Возможности Rust Chams

  • Chams - wh в виде чамсов, полная закраска моделей
  • Wallhack - чамсы рисуются за стенами и позволяют видеть игроков
  • Видимые персонажи подсвечиваются зеленым цветом.
  • Персонажи за стеной подсвечиваются белым цветом.