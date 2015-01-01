Stealth Rust Full (Раст Стелс Фулл)
Информация о чите
Приветствуем вас! На этой странице вы можете ознакомиться с приватным читом Stealth Full для Rust. Полная версия данного продукта включает в себя весь необходимый функционал для комфортной и эффективной игры: Wallhack, Aimbot, Loot ESP, World ESP и Misc-функции. WH для отображения игроков обладает расширенными настройками и позволяет отображать большое количество информации — всё будет под вашим полным контролем. Помимо игроков, вы также сможете видеть ботов, NPC и даже животных, что значительно упрощает ориентацию и планирование действий. Аимбот реализован по технологии Silent и представляет собой мощный инструмент для устранения врагов. При аккуратном использовании он подходит для легит-стиля игры, однако в целом оптимизирован под semi-rage. Дополнительно в чит встроен ESP на ресурсы и полезные объекты, что делает сбор лута и фарм значительно проще и быстрее. Также доступны полезные эксплойты: например, постоянный день, отключение отдачи, отключение разброса пуль и прочее. В целом, если вы ищете качественный, сбалансированный и многофункциональный софт для Rust — Стелс Фулл станет отличным выбором!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Players ESP (WH)
- Players ESP - ВХ для отображения игроков
- Bots - показывать NPC с помощью ВХ
- Sleepers - включить/выключить показ слиперов
- Nickname - имена игроков и других целей
- Skeleton - ЕСП в виде скелетов
- Team ID - номер команды игрока
- Weapon - оружие в руках у целей
- Quick Slots - предметы в быстром доступе игроков
- Animals - показывать животных с помощью ВХ
- Distance - расстояние в метрах до цели
- Max Distance - дальность работы Players ESP
Aimbot (Semi-Rage)
- Enable Silent Aim - мощный вид аима, выстрели поражают цель, но прицел и камера неподвижны
- Ignore Team - отключить аим против тимейтов
- Bone - выбор части тела в которую будет целиться аим
- Ignore Sleepers - игнорировать спящих игроков
- Visible Check - огонь только по целям в прямой видимости
- FOV - настройка размера рабочей области аимбота
- Distance - дальность работы аимбота
- Draw FOV - показывать круг работы аима на экране
- Draw Target - отмечать текущую цель AIM с помощью линии
Loot ESP (Предметы, Ящики)
- Player Corpse - трупы игроков
- Animal Corpse - трупы животных
- Dropped Items - дропнутые на землю предметы
- Crates - разные ящики
- Boxes - различные коробки
- Barrels - всевозможные бочки с лутом
- AirDrop - эирдропы с лутом
- Chinook Crate - ящик чинука
Resources (Ресурсы)
- Stone - месторождения камня
- Metal - руда метала
- Sulfur - серная руда
- Wood - деревья
- Collectable Ores - кусочки руды на земле
- Collectable Wood - палки
- Hemp - растения конопли
- Diesel - топливо
World ESP (Объекты)
- Ground Transport - наземный транспорт
- Water Transport - водный транспорт
- Air Transport - воздушный транспорт
- NPC Helicopters - вертолеты ботов
- Cargo Ship - корабль с контейнерами
- Bradley - броневик
- Trains - поезда
- Cupboard - шкафы на базах
- Storages - хранилища на базах
- Workbench - верстаки на базаах
- Deployable Traps - развертываемые ловушки
- Ground Traps - наземные ловушки
Misc (Другие Функции Stealth Rust Full)
- World Time - возможность менять время суток в игре
- Bright World - более яркое и контрастное изображение
- Remove Near Construction - скрыть ближайшие к вам конструкции
- Minimize Recoil - уменьшить отдачу оружия при стрельбе
- Minimize Spread - уменьшить разброс пуль при стрельбе
- No Sway - отключить эффект покачивания камеры и оружия при стрельбе
- Automatic - стрельба в автоматическом режиме из полу-автоматического оружия
- Easy EOKA - мгновенный выстрел из EOKA
- Colors - возможность установить цвета на свой вкус для многих элементов ESP
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