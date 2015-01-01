Информация о чите

Приветствуем вас! На этой странице вы можете ознакомиться с приватным читом Stealth Full для Rust. Полная версия данного продукта включает в себя весь необходимый функционал для комфортной и эффективной игры: Wallhack, Aimbot, Loot ESP, World ESP и Misc-функции. WH для отображения игроков обладает расширенными настройками и позволяет отображать большое количество информации — всё будет под вашим полным контролем. Помимо игроков, вы также сможете видеть ботов, NPC и даже животных, что значительно упрощает ориентацию и планирование действий. Аимбот реализован по технологии Silent и представляет собой мощный инструмент для устранения врагов. При аккуратном использовании он подходит для легит-стиля игры, однако в целом оптимизирован под semi-rage. Дополнительно в чит встроен ESP на ресурсы и полезные объекты, что делает сбор лута и фарм значительно проще и быстрее. Также доступны полезные эксплойты: например, постоянный день, отключение отдачи, отключение разброса пуль и прочее. В целом, если вы ищете качественный, сбалансированный и многофункциональный софт для Rust — Стелс Фулл станет отличным выбором!