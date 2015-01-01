Stealth Rust Full (Раст Стелс Фулл)

Информация о чите

Приветствуем вас! На этой странице вы можете ознакомиться с приватным читом Stealth Full для Rust. Полная версия данного продукта включает в себя весь необходимый функционал для комфортной и эффективной игры: Wallhack, Aimbot, Loot ESP, World ESP и Misc-функции. WH для отображения игроков обладает расширенными настройками и позволяет отображать большое количество информации — всё будет под вашим полным контролем. Помимо игроков, вы также сможете видеть ботов, NPC и даже животных, что значительно упрощает ориентацию и планирование действий. Аимбот реализован по технологии Silent и представляет собой мощный инструмент для устранения врагов. При аккуратном использовании он подходит для легит-стиля игры, однако в целом оптимизирован под semi-rage. Дополнительно в чит встроен ESP на ресурсы и полезные объекты, что делает сбор лута и фарм значительно проще и быстрее. Также доступны полезные эксплойты: например, постоянный день, отключение отдачи, отключение разброса пуль и прочее. В целом, если вы ищете качественный, сбалансированный и многофункциональный софт для RustСтелс Фулл станет отличным выбором!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Players ESP (WH)

  • Players ESP - ВХ для отображения игроков
  • Bots - показывать NPC с помощью ВХ
  • Sleepers - включить/выключить показ слиперов
  • Nickname - имена игроков и других целей
  • Skeleton - ЕСП в виде скелетов
  • Team ID - номер команды игрока
  • Weapon - оружие в руках у целей
  • Quick Slots - предметы в быстром доступе игроков
  • Animals - показывать животных с помощью ВХ
  • Distance - расстояние в метрах до цели
  • Max Distance - дальность работы Players ESP

Aimbot (Semi-Rage)

  • Enable Silent Aim - мощный вид аима, выстрели поражают цель, но прицел и камера неподвижны
  • Ignore Team - отключить аим против тимейтов
  • Bone - выбор части тела в которую будет целиться аим
  • Ignore Sleepers - игнорировать спящих игроков
  • Visible Check - огонь только по целям в прямой видимости
  • FOV - настройка размера рабочей области аимбота
  • Distance - дальность работы аимбота
  • Draw FOV - показывать круг работы аима на экране
  • Draw Target - отмечать текущую цель AIM с помощью линии

Loot ESP (Предметы, Ящики)

  • Player Corpse - трупы игроков
  • Animal Corpse - трупы животных
  • Dropped Items - дропнутые на землю предметы
  • Crates - разные ящики
  • Boxes - различные коробки
  • Barrels - всевозможные бочки с лутом
  • AirDrop - эирдропы с лутом
  • Chinook Crate - ящик чинука

Resources (Ресурсы)

  • Stone - месторождения камня
  • Metal - руда метала
  • Sulfur - серная руда
  • Wood - деревья
  • Collectable Ores - кусочки руды на земле
  • Collectable Wood - палки
  • Hemp - растения конопли
  • Diesel - топливо

World ESP (Объекты)

  • Ground Transport - наземный транспорт
  • Water Transport - водный транспорт
  • Air Transport - воздушный транспорт
  • NPC Helicopters - вертолеты ботов
  • Cargo Ship - корабль с контейнерами
  • Bradley - броневик
  • Trains - поезда
  • Cupboard - шкафы на базах
  • Storages - хранилища на базах
  • Workbench - верстаки на базаах
  • Deployable Traps - развертываемые ловушки
  • Ground Traps - наземные ловушки

Misc (Другие Функции Stealth Rust Full)

  • World Time - возможность менять время суток в игре
  • Bright World - более яркое и контрастное изображение
  • Remove Near Construction - скрыть ближайшие к вам конструкции
  • Minimize Recoil - уменьшить отдачу оружия при стрельбе
  • Minimize Spread - уменьшить разброс пуль при стрельбе
  • No Sway - отключить эффект покачивания камеры и оружия при стрельбе
  • Automatic - стрельба в автоматическом режиме из полу-автоматического оружия
  • Easy EOKA - мгновенный выстрел из EOKA
  • Colors - возможность установить цвета на свой вкус для многих элементов ESP

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