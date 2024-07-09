Софт MrPro для Rust (МрПро Раст)

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Информация о чите

Чит Mr.Pro для игры Rust — это мощный инструмент, который предоставляет игрокам широкий спектр возможностей для полного контроля над игровым процессом. Основные функции включают гибко настраиваемый Aimbot, обеспечивающий точное прицеливание, ESP (WH) для отображения врагов, ресурсов и объектов сквозь стены, а также удобный Радар для отслеживания всех целей на карте. Дополнительно чит предлагает уникальные эксплойты, которые дают серьёзное преимущество в самых сложных ситуациях.
Интуитивно понятное и стильное меню делает использование Mr.Pro лёгким и приятным, а современные технологии защиты минимизируют риск получения бана. Этот софт создан для тех, кто хочет наслаждаться Rust без ограничений, быстро развиваться и всегда быть на шаг впереди. Благодаря доступной цене, высокой надёжности и продуманному функционалу, Mr.Pro становится незаменимым инструментом для достижения успеха в игре.

Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel Only
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот)

  • Activate - включить аимбот
  • Team Check - игнорировать тимейтов
  • Ignore Sleepers - не целиться в спящих
  • Visible Check - аим только по целям в прямой видимости
  • Silent Aim - мощный вид аима, пули поражают цель, но прицел и камера не двигаются
  • Mouse Aim - аим с помощью мыши, чит будет двигать мышь за вас, симулируя человеческие движения
  • Bone - выбор частей тела для аимбота, можно выбрать Nearest (ближайшая)
  • FOV - размер области работы аимбота
  • Draw FOV - показывать размер области аима в виде круга посередине экрана
  • Smooth - плавность движений аимбота в режиме Mouse, больше значение - слабее аим
  • Time To Aim - задержка перед наведением с помощью аима
  • On target delay - задержка перед сменой цели
  • Max Distance - дальность работы аима
  • Draw Aim Target - рисовать линию до текущей цели аима

Player ESP (Wallhack)

  • Players ESP - показывать игроков с помощью WH
  • NPC ESP - показывать НПС с помощью ВХ
  • Sleepers - отображение спящих игроков
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Team ID - номера команд игроков
  • Nickname - имена игроков
  • Held Item (Weapon) - предмет в активном слоте у игрока
  • Quick Slots - показывать предметы на панели быстрого доступа у игроков
  • 3D Box - трёхмерные боксы (коробки)
  • Distance - расстояние до целей (в метрах)
  • Max Distance (Player, NPC) - дальность работы ЕСП
  • Player Corpses - трупы игроков

World ESP

  • Animals (Horse, Bear, Boar, Stag, Wolf, Shark, Chicken) - показывать животных (лошади, медведи, кабаны, олени, волки, акулы, курицы)
  • Animal Corpse - трупы животных
  • Horse Energy - количество энергии у лошади
  • Ground Vehicles (Modular Car, Bike, Motorcycle, Snowmobile) - наземный транспорт (машины, байки, мотоциклы, снегоходы)
  • Flying Vehicles (Minicopter, Drone, Attack Helicopter, Scrap Helicopter) - летательные аппараты (миникоптер, дрон, атакующий вертолет, корова)
  • Water Vehicles (Submarine, Tugboat, Rowboat, RHIB, Diver Propulsion) - водный транспорт (подлодка, тягач, лодка, военная лодка, подводный тягач)
  • Traps (Shotgun, Snap, Can Alarm, Landmine) - ловушки (дробовик, капкан, банка с веревкой, мина)
  • Turrets (Auto, Flame, NPC, SamSite) - турели (авто, огненная, нпс, ПВО)
  • Trap Status - статус ловушки
  • Health - количество хп у объектов (при наличии)
  • Distance - расстояние до объекта
  • Max Distance - дальность работы раздела ЕСП

Loot ESP (Items)

  • Extractables (Wood, Stone, Metal, Sulfur) - добываемые ресы (дерево, камень, металл, сера)
  • Collectibles (Wood, Stone, Metal, Sulfur, Hemp, Diesel) - собираемые ресурсы
  • Radtown Loot - источники компонентов и скрапа
  • Food (Crate, Corn, Mushroom, Pumpkin, Potato, Other) - различная еда (ящики, кукуруза, грибы, тыквы, картофель, другое)
  • Dropped Items - дропнутые предметы
  • AirDrop - показывать эирдропы
  • Chinook Crate - редкий ящик
  • Other - другие предметы
  • Deployables (Cupboard, Storage, Workbench, RF Receiver, RF Broadcaster, Enemy tracker) - шкафы, ящики, верстаки, приемники, радио, датчики движения
  • Cupboard Upkeep - срок работы шкафа (длительность)
  • Distance - расстояние до объектов
  • Max Distance - дальность работы категории ЕСП

Misc (Другие Функции Чита MrPro Rust)

  • Custom Time - вы можете поставить любое время суток
  • Fullbright - режим повышенной яркости
  • Debug Camera - включить режим свободной камеры
  • Anti Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • Anti Spread - отключить разброс у пуль при стрельбе
  • Anti Sway - отключить качание оружия и камеры при стрельбе
  • Success EOKA - мгновенный выстрел с еки
  • Automatic Weapon Mode - стрелять в автоматическом режиме из любого оружия
  • Melee Weapon Improvements - увеличить дальность холодного оружия
  • Draw Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Characters Counter - счетчик игроков
  • Radar - настраиваемое окно радара поверх экрана
  • Language - выбор языка в меню чита (английский, русский)
  • StreamProof - скрыть чит на записи видео