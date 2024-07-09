Софт MrPro для Rust (МрПро Раст)
Информация о чите
Чит Mr.Pro для игры Rust — это мощный инструмент, который предоставляет игрокам широкий спектр возможностей для полного контроля над игровым процессом. Основные функции включают гибко настраиваемый Aimbot, обеспечивающий точное прицеливание, ESP (WH) для отображения врагов, ресурсов и объектов сквозь стены, а также удобный Радар для отслеживания всех целей на карте. Дополнительно чит предлагает уникальные эксплойты, которые дают серьёзное преимущество в самых сложных ситуациях.
Интуитивно понятное и стильное меню делает использование Mr.Pro лёгким и приятным, а современные технологии защиты минимизируют риск получения бана. Этот софт создан для тех, кто хочет наслаждаться Rust без ограничений, быстро развиваться и всегда быть на шаг впереди. Благодаря доступной цене, высокой надёжности и продуманному функционалу, Mr.Pro становится незаменимым инструментом для достижения успеха в игре.
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)
- Activate - включить аимбот
- Team Check - игнорировать тимейтов
- Ignore Sleepers - не целиться в спящих
- Visible Check - аим только по целям в прямой видимости
- Silent Aim - мощный вид аима, пули поражают цель, но прицел и камера не двигаются
- Mouse Aim - аим с помощью мыши, чит будет двигать мышь за вас, симулируя человеческие движения
- Bone - выбор частей тела для аимбота, можно выбрать Nearest (ближайшая)
- FOV - размер области работы аимбота
- Draw FOV - показывать размер области аима в виде круга посередине экрана
- Smooth - плавность движений аимбота в режиме Mouse, больше значение - слабее аим
- Time To Aim - задержка перед наведением с помощью аима
- On target delay - задержка перед сменой цели
- Max Distance - дальность работы аима
- Draw Aim Target - рисовать линию до текущей цели аима
Player ESP (Wallhack)
- Players ESP - показывать игроков с помощью WH
- NPC ESP - показывать НПС с помощью ВХ
- Sleepers - отображение спящих игроков
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Team ID - номера команд игроков
- Nickname - имена игроков
- Held Item (Weapon) - предмет в активном слоте у игрока
- Quick Slots - показывать предметы на панели быстрого доступа у игроков
- 3D Box - трёхмерные боксы (коробки)
- Distance - расстояние до целей (в метрах)
- Max Distance (Player, NPC) - дальность работы ЕСП
- Player Corpses - трупы игроков
World ESP
- Animals (Horse, Bear, Boar, Stag, Wolf, Shark, Chicken) - показывать животных (лошади, медведи, кабаны, олени, волки, акулы, курицы)
- Animal Corpse - трупы животных
- Horse Energy - количество энергии у лошади
- Ground Vehicles (Modular Car, Bike, Motorcycle, Snowmobile) - наземный транспорт (машины, байки, мотоциклы, снегоходы)
- Flying Vehicles (Minicopter, Drone, Attack Helicopter, Scrap Helicopter) - летательные аппараты (миникоптер, дрон, атакующий вертолет, корова)
- Water Vehicles (Submarine, Tugboat, Rowboat, RHIB, Diver Propulsion) - водный транспорт (подлодка, тягач, лодка, военная лодка, подводный тягач)
- Traps (Shotgun, Snap, Can Alarm, Landmine) - ловушки (дробовик, капкан, банка с веревкой, мина)
- Turrets (Auto, Flame, NPC, SamSite) - турели (авто, огненная, нпс, ПВО)
- Trap Status - статус ловушки
- Health - количество хп у объектов (при наличии)
- Distance - расстояние до объекта
- Max Distance - дальность работы раздела ЕСП
Loot ESP (Items)
- Extractables (Wood, Stone, Metal, Sulfur) - добываемые ресы (дерево, камень, металл, сера)
- Collectibles (Wood, Stone, Metal, Sulfur, Hemp, Diesel) - собираемые ресурсы
- Radtown Loot - источники компонентов и скрапа
- Food (Crate, Corn, Mushroom, Pumpkin, Potato, Other) - различная еда (ящики, кукуруза, грибы, тыквы, картофель, другое)
- Dropped Items - дропнутые предметы
- AirDrop - показывать эирдропы
- Chinook Crate - редкий ящик
- Other - другие предметы
- Deployables (Cupboard, Storage, Workbench, RF Receiver, RF Broadcaster, Enemy tracker) - шкафы, ящики, верстаки, приемники, радио, датчики движения
- Cupboard Upkeep - срок работы шкафа (длительность)
- Distance - расстояние до объектов
- Max Distance - дальность работы категории ЕСП
Misc (Другие Функции Чита MrPro Rust)
- Custom Time - вы можете поставить любое время суток
- Fullbright - режим повышенной яркости
- Debug Camera - включить режим свободной камеры
- Anti Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- Anti Spread - отключить разброс у пуль при стрельбе
- Anti Sway - отключить качание оружия и камеры при стрельбе
- Success EOKA - мгновенный выстрел с еки
- Automatic Weapon Mode - стрелять в автоматическом режиме из любого оружия
- Melee Weapon Improvements - увеличить дальность холодного оружия
- Draw Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Characters Counter - счетчик игроков
- Radar - настраиваемое окно радара поверх экрана
- Language - выбор языка в меню чита (английский, русский)
- StreamProof - скрыть чит на записи видео