Информация о чите

Знакомьтесь — приватный чит Stealth Lite для Rust. Этот продукт представляет собой облегчённую версию в линейке Stealth, но, несмотря на приставку "Lite", он предлагает всё необходимое для комфортной игры с минимальным, но эффективным функционалом. Внутри вы найдёте WH на базе чамсов, снижение отдачи оружия, уменьшение разброса пуль, а также уникальную функцию скрытия ближайших конструкций, которая даёт вам тактическое преимущество в бою. Stealth Lite демонстрирует высочайший уровень производительности — FPS остаётся таким же, как и при игре без читов. Благодаря аккуратно реализованному обходу античита и ограниченному функционалу, уровень безопасности у этого софта крайне высок. Если вы ищете лёгкий, стабильный и незаметный чит с базовыми функциями — Стелс Лайт для Раст станет отличным выбором как для новичков, так и для опытных игроков, желающих играть аккуратно и без риска.