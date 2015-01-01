Stealth Rust Lite (Стелс Раст Лайт)
Информация о чите
Знакомьтесь — приватный чит Stealth Lite для Rust. Этот продукт представляет собой облегчённую версию в линейке Stealth, но, несмотря на приставку "Lite", он предлагает всё необходимое для комфортной игры с минимальным, но эффективным функционалом. Внутри вы найдёте WH на базе чамсов, снижение отдачи оружия, уменьшение разброса пуль, а также уникальную функцию скрытия ближайших конструкций, которая даёт вам тактическое преимущество в бою. Stealth Lite демонстрирует высочайший уровень производительности — FPS остаётся таким же, как и при игре без читов. Благодаря аккуратно реализованному обходу античита и ограниченному функционалу, уровень безопасности у этого софта крайне высок. Если вы ищете лёгкий, стабильный и незаметный чит с базовыми функциями — Стелс Лайт для Раст станет отличным выбором как для новичков, так и для опытных игроков, желающих играть аккуратно и без риска.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Функции Stealth Rust Lite
- Chams - ВХ в виде ярких белых чамсов, позволяет видеть персонажей за стенами и другими препятствиями
- Minimize Recoil - значительное снижение отдачи оружия при стрельбе
- Minimize Spread - значительное снижение разброса пуль при стрельбе из оружия
- Remove Near Construction - скрыть (сделать невидимыми) ближайшие к вам конструкции (стены и другие постройки)
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