TitanX EAC HWID Spoofer (Спуфер Титан)
Информация о чите
TitanX EAC Spoofer — продвинутое решение для изменения аппаратной идентичности Windows на уровне ядра. Софт использует kernel-level технологии, обеспечивая глубокую и стабильную подмену HWID без поверхностных методов. Продукт охватывает ключевые компоненты системы: накопители (NVMe/SATA) с изменением серийных номеров, GUID и параметров разделов, а также материнскую плату и BIOS с полной модификацией SMBIOS (UUID, Serial, Product, Chassis и др.). Дополнительно реализована подмена идентификаторов CPU и GPU, включая PCI-устройства и display-данные. Сетевой уровень также проработан: генерация новых MAC-адресов, обновление идентификаторов адаптеров и очистка сетевых следов. Важной частью является очистка системы — сброс MachineGuid, логов, драйверных кешей и телеметрии. TitanX — это комплексный инструмент для глубокой маскировки системы с высоким уровнем контроля и надежности.
Системные требования
- Операционная система: Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Easy Anti-Cheat (EAC)
Поддерживаемые игры
- Rust
- Dead by Daylight
- 7 Days to Die
- Sea of Thieves
- SCUM
- Fortnite
- War Thunder
- ARC Raiders
- Apex Legends
- Ark SE + Ark Ascended
- Insurgency: Sandstorm
- Некоторые другие игры использующие античит EAC
Подменяемые данные
- Серийные номера, модель и версия прошивки накопителей (HDD, SSD, M.2, NMVE, SATA)
- Подмена GPT и MBR разделов на дисках
- Модификация NGUID, EUI64 для NVMe
- Обновление Volume Serial и Partition Entry Array
- Подмена SMBIOS данных (System UUID, Serial, Manufacturer, Product)
- Подмена данных материнской платы (шасси, модель, ассет, дата релиза BIOS и т.д.)
- Подмена данных процессора
- Подмена данных видеокарты
- Подмена MAC-адресов для всех сетевых адаптеров
- Ротация ID компонентов для Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth
- Очистка следов в реестре (Registry)
- Очистка теневых копий и точек восстановления
- Очистка телеметрических данных
- Очистка записей в EventLog и кэше драйверов
- Очистка прочих следов связанных с EAC
