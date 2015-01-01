TitanX EAC HWID Spoofer (Спуфер Титан)

Информация о чите

TitanX EAC Spoofer — продвинутое решение для изменения аппаратной идентичности Windows на уровне ядра. Софт использует kernel-level технологии, обеспечивая глубокую и стабильную подмену HWID без поверхностных методов. Продукт охватывает ключевые компоненты системы: накопители (NVMe/SATA) с изменением серийных номеров, GUID и параметров разделов, а также материнскую плату и BIOS с полной модификацией SMBIOS (UUID, Serial, Product, Chassis и др.). Дополнительно реализована подмена идентификаторов CPU и GPU, включая PCI-устройства и display-данные. Сетевой уровень также проработан: генерация новых MAC-адресов, обновление идентификаторов адаптеров и очистка сетевых следов. Важной частью является очистка системы — сброс MachineGuid, логов, драйверных кешей и телеметрии. TitanX — это комплексный инструмент для глубокой маскировки системы с высоким уровнем контроля и надежности.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Easy Anti-Cheat (EAC)
Поддерживаемые игры

  • Rust
  • Dead by Daylight
  • 7 Days to Die
  • Sea of Thieves
  • SCUM
  • Fortnite
  • War Thunder
  • ARC Raiders
  • Apex Legends
  • Ark SE + Ark Ascended
  • Insurgency: Sandstorm
  • Некоторые другие игры использующие античит EAC

Подменяемые данные

  • Серийные номера, модель и версия прошивки накопителей (HDD, SSD, M.2, NMVE, SATA)
  • Подмена GPT и MBR разделов на дисках
  • Модификация NGUID, EUI64 для NVMe
  • Обновление Volume Serial и Partition Entry Array
  • Подмена SMBIOS данных (System UUID, Serial, Manufacturer, Product)
  • Подмена данных материнской платы (шасси, модель, ассет, дата релиза BIOS и т.д.)
  • Подмена данных процессора
  • Подмена данных видеокарты
  • Подмена MAC-адресов для всех сетевых адаптеров
  • Ротация ID компонентов для Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth
  • Очистка следов в реестре (Registry)
  • Очистка теневых копий и точек восстановления
  • Очистка телеметрических данных
  • Очистка записей в EventLog и кэше драйверов
  • Очистка прочих следов связанных с EAC
