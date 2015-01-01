На данной странице содержится инструкция для продукта TitanX Spoofer.

Инструкция по использованию

Пошаговое руководство для TitanX Spoofer:

После оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к продукту, ссылку на лоадер софта и ссылку на данную инструкцию. Для начала необходимо подготовиться к загрузке и запуску спуфера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью отключите Windows Firewall (Брандмауэр Windows).

Полностью отключите Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также необходимо выключить Список заблокированных уязвимых драйверов (Vulnerable Driver Blocklist).

Кроме того, если вы используете VPN, то его рекомендуется отключить перед запуском лоадера. Скачайте лоадер для запуска спуфера, запустите его от имени администратора и введите свой ключ. В лоадере спуфера можно проверить, всё ли готово для запуска. Перейдите во вкладку Checker, всё должно быть зелёным (OK). Если какой-то параметр светится красным, то вам нужно нажать "Go To Security" и далее нажать "Apply Changes" в следующей вкладке. После перезагрузки ПК можно продолжить запуск со следующего шага. Если нужно почистить следы от предыдущих банов: Перезагрузите роутер для получения нового IP. Нажмите "Clean Now" в лоадере во вкладке "Clean & Security" для очистки. Нажмите Reload PC и дождитесь перезагрузки системы. После перезагрузки ПК продолжайте запуск со следующего шага. Для запуска процесса подмены данных вашего ПК (спуфа) нужно нажать "Launch" в первой вкладке приложения. После небольшой загрузки данные вашего ПК будут изменены, в поле HWID Changer появится статус Active. Поздравляем, TitanX Spoofer успешно запущен!

Если вы хотите использовать TitanX Spoofer вместе с каким-либо другим читом, то чит всегда нужно запускать до спуфера.

TitanX спуфер работает по технологии временной подмены данных, изменения можно откатить нажатием кнопки "Restore Original" во вкладке "Clean & Security" или перезагрузкой ПК.

FAQ по известным ошибкам

Распространённые ошибки и способы их решения:

Если у вас не работает лоадер: Установите следующее: DirectX, .Net 9.0, VCRedist.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.

