Руководство по использованию TitanX Спуфера (Гайд)

Spoofer, Инструкции

На данной странице содержится инструкция для продукта TitanX Spoofer.

Инструкция по использованию

Пошаговое руководство для TitanX Spoofer:

  1. После оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к продукту, ссылку на лоадер софта и ссылку на данную инструкцию.
  2. Для начала необходимо подготовиться к загрузке и запуску спуфера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Полностью отключите Windows Firewall (Брандмауэр Windows).
    • Полностью отключите Защиту на основе репутации.
      1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
        отключить защиту на основе репутации
      2. В открывшемся окне отключите все параметры.
    • Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
    • Также необходимо выключить Список заблокированных уязвимых драйверов (Vulnerable Driver Blocklist).
    • Кроме того, если вы используете VPN, то его рекомендуется отключить перед запуском лоадера.
  3. Скачайте лоадер для запуска спуфера, запустите его от имени администратора и введите свой ключ.
  4. В лоадере спуфера можно проверить, всё ли готово для запуска. Перейдите во вкладку Checker, всё должно быть зелёным (OK). Если какой-то параметр светится красным, то вам нужно нажать "Go To Security" и далее нажать "Apply Changes" в следующей вкладке. После перезагрузки ПК можно продолжить запуск со следующего шага.
  5. Если нужно почистить следы от предыдущих банов:
    1. Перезагрузите роутер для получения нового IP.
    2. Нажмите "Clean Now" в лоадере во вкладке "Clean & Security" для очистки.
    3. Нажмите Reload PC и дождитесь перезагрузки системы.
    4. После перезагрузки ПК продолжайте запуск со следующего шага.
  6. Для запуска процесса подмены данных вашего ПК (спуфа) нужно нажать "Launch" в первой вкладке приложения.
  7. После небольшой загрузки данные вашего ПК будут изменены, в поле HWID Changer появится статус Active.
  8. Поздравляем, TitanX Spoofer успешно запущен!

Если вы хотите использовать TitanX Spoofer вместе с каким-либо другим читом, то чит всегда нужно запускать до спуфера.

TitanX спуфер работает по технологии временной подмены данных, изменения можно откатить нажатием кнопки "Restore Original" во вкладке "Clean & Security" или перезагрузкой ПК.

FAQ по известным ошибкам

Распространённые ошибки и способы их решения:

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуемся ознакомиться с другими HWID-Спуферами из нашего магазина.