На данной странице содержится инструкция для продукта TitanX Spoofer.
Инструкция по использованию
Пошаговое руководство для TitanX Spoofer:
- После оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к продукту, ссылку на лоадер софта и ссылку на данную инструкцию.
- Для начала необходимо подготовиться к загрузке и запуску спуфера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Полностью отключите Windows Firewall (Брандмауэр Windows).
- Полностью отключите Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
- Также необходимо выключить Список заблокированных уязвимых драйверов (Vulnerable Driver Blocklist).
- Кроме того, если вы используете VPN, то его рекомендуется отключить перед запуском лоадера.
- Скачайте лоадер для запуска спуфера, запустите его от имени администратора и введите свой ключ.
- В лоадере спуфера можно проверить, всё ли готово для запуска. Перейдите во вкладку Checker, всё должно быть зелёным (OK). Если какой-то параметр светится красным, то вам нужно нажать "Go To Security" и далее нажать "Apply Changes" в следующей вкладке. После перезагрузки ПК можно продолжить запуск со следующего шага.
- Если нужно почистить следы от предыдущих банов:
- Перезагрузите роутер для получения нового IP.
- Нажмите "Clean Now" в лоадере во вкладке "Clean & Security" для очистки.
- Нажмите Reload PC и дождитесь перезагрузки системы.
- После перезагрузки ПК продолжайте запуск со следующего шага.
- Для запуска процесса подмены данных вашего ПК (спуфа) нужно нажать "Launch" в первой вкладке приложения.
- После небольшой загрузки данные вашего ПК будут изменены, в поле HWID Changer появится статус Active.
- Поздравляем, TitanX Spoofer успешно запущен!
Если вы хотите использовать TitanX Spoofer вместе с каким-либо другим читом, то чит всегда нужно запускать до спуфера.
TitanX спуфер работает по технологии временной подмены данных, изменения можно откатить нажатием кнопки "Restore Original" во вкладке "Clean & Security" или перезагрузкой ПК.
FAQ по известным ошибкам
Распространённые ошибки и способы их решения:
- Если у вас не работает лоадер:
- Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуемся ознакомиться с другими HWID-Спуферами из нашего магазина.