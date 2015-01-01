SMG Battle-Eye HWID Spoofer (СМГ Спуфер)
Информация о чите
SMG BE Spoofer — продвинутое программное решение для изменения аппаратных идентификаторов системы и повышения анонимности в играх, защищённых античитом BattleEye. Инструмент работает на уровне железа и операционной системы, подменяя ключевые HWID-параметры и очищая следы прошлых блокировок. Спуфер изменяет серийные номера BIOS, ID процессора, идентификаторы материнской платы и оперативной памяти, серийные номера дисков (HDD, SSD, NVMe, M.2), GUID разделов, MAC-адреса сетевых адаптеров и данные Windows. После подмены система дополнительно очищает журналы и логи BattleEye, включая следы банов в системе. SMG BE Spoofer используется в играх с защитой BattleEye, включая DayZ, Escape from Tarkov, Rainbow Six Siege, Squad, Arma 2/3, Deadside, SCUM, Insurgency Sandstorm и другие проекты с аналогичной системой античита. Инструмент разработан с упором на стабильность и глубокую маскировку системы. После выполнения подмены выполняется очистка временных данных и логов, что позволяет минимизировать следы предыдущих идентификаторов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Any
Поддерживаемые игры
- DayZ
- Scum
- ARMA 2
- ARMA 3
- SQUAD
- Deadside
- Destiny 2
- Planetside 2
- Escape from Tarkov
- World War 3 (WW3)
- Ark: Survival Evolved
- Insurgency Sandstorm
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Другие игры c анти-читом Battle Eye (BE)
Подменяемые данные SMG BE
- GUID разделов дисков
- Серийные номера BIOS
- Данные в реестре (Regedit)
- Идентификатор процессора (CPU ID)
- Серийные номера продуктов Windows
- Серийные номера материнской платы
- MAC-адреса сетевых сетевых адаптеров
- Серийные номера оперативной памяти
- Серийные номера накопителей (HDD, SSD, NVMe, M.2)
