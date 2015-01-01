SMG Battle-Eye HWID Spoofer (СМГ Спуфер)

Информация о чите

SMG BE Spoofer — продвинутое программное решение для изменения аппаратных идентификаторов системы и повышения анонимности в играх, защищённых античитом BattleEye. Инструмент работает на уровне железа и операционной системы, подменяя ключевые HWID-параметры и очищая следы прошлых блокировок. Спуфер изменяет серийные номера BIOS, ID процессора, идентификаторы материнской платы и оперативной памяти, серийные номера дисков (HDD, SSD, NVMe, M.2), GUID разделов, MAC-адреса сетевых адаптеров и данные Windows. После подмены система дополнительно очищает журналы и логи BattleEye, включая следы банов в системе. SMG BE Spoofer используется в играх с защитой BattleEye, включая DayZ, Escape from Tarkov, Rainbow Six Siege, Squad, Arma 2/3, Deadside, SCUM, Insurgency Sandstorm и другие проекты с аналогичной системой античита. Инструмент разработан с упором на стабильность и глубокую маскировку системы. После выполнения подмены выполняется очистка временных данных и логов, что позволяет минимизировать следы предыдущих идентификаторов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Any
Поддерживаемые игры

  • DayZ
  • Scum
  • ARMA 2
  • ARMA 3
  • SQUAD
  • Deadside
  • Destiny 2
  • Planetside 2
  • Escape from Tarkov
  • World War 3 (WW3)
  • Ark: Survival Evolved
  • Insurgency Sandstorm
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Другие игры c анти-читом Battle Eye (BE)

Подменяемые данные SMG BE

  • GUID разделов дисков
  • Серийные номера BIOS
  • Данные в реестре (Regedit)
  • Идентификатор процессора (CPU ID)
  • Серийные номера продуктов Windows
  • Серийные номера материнской платы
  • MAC-адреса сетевых сетевых адаптеров
  • Серийные номера оперативной памяти
  • Серийные номера накопителей (HDD, SSD, NVMe, M.2)

