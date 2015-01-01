Информация о чите

SMG BE Spoofer — продвинутое программное решение для изменения аппаратных идентификаторов системы и повышения анонимности в играх, защищённых античитом BattleEye. Инструмент работает на уровне железа и операционной системы, подменяя ключевые HWID-параметры и очищая следы прошлых блокировок. Спуфер изменяет серийные номера BIOS, ID процессора, идентификаторы материнской платы и оперативной памяти, серийные номера дисков (HDD, SSD, NVMe, M.2), GUID разделов, MAC-адреса сетевых адаптеров и данные Windows. После подмены система дополнительно очищает журналы и логи BattleEye, включая следы банов в системе. SMG BE Spoofer используется в играх с защитой BattleEye, включая DayZ, Escape from Tarkov, Rainbow Six Siege, Squad, Arma 2/3, Deadside, SCUM, Insurgency Sandstorm и другие проекты с аналогичной системой античита. Инструмент разработан с упором на стабильность и глубокую маскировку системы. После выполнения подмены выполняется очистка временных данных и логов, что позволяет минимизировать следы предыдущих идентификаторов.