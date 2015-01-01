На данной странице содержится гайд по использованию следующих приватных читов: SMG Unturned.

Инструкция по использованию софта

Пошаговое руководство по использованию ПО от SMG-Cheats:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

" или " ", в " " софт работать не будет. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Запустите файл лоадера от имени администратора. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и активируйте его. Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы. Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет". После открытия окна спуфера нужно будет ввести 0 и нажать Enter. После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли (черном окошке) появится надпись "SUCCESS", это значит, что необходимо запустить игру. Лоадер и консоль закроются. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит успешно запущен!

Меню настроек софта открывается нажатием клавиши Home или Insert, в зависимости от игры.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с запуском и геймплеем

Видео скоро появится здесь!

FAQ по распространенным ошибкам

Распространенные ошибки и пути их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Убедитесь, что вы поставили " Оконный " или " Безрамочный " режим экрана в игре. В " Полноэкранном " режиме читы SMG не работают.

" или " " режим экрана в игре. В " " режиме читы SMG не работают. Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.

Если после успешного инжекта меню чита не появляется, то это значит, что нужно попробовать запускать лаунчер игры и лоадер чита от имени администратора.

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