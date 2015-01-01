Руководство по эксплуатации софтов SMG для разных игр (Инструкция)

Unturned

На данной странице содержится гайд по использованию следующих приватных читов: SMG Unturned.

Инструкция по использованию софта

Пошаговое руководство по использованию ПО от SMG-Cheats:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Запустите файл лоадера от имени администратора. 
  5. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и активируйте его.
  6. Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы.
  7. Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет". После открытия окна спуфера нужно будет ввести 0 и нажать Enter.
  8. После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли (черном окошке) появится надпись "SUCCESS", это значит, что необходимо запустить игру. Лоадер и консоль закроются.
  9. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры.
  10. Чит успешно запущен!

Меню настроек софта открывается нажатием клавиши Home или Insert, в зависимости от игры.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с запуском и геймплеем

Видео скоро появится здесь!

FAQ по распространенным ошибкам

Распространенные ошибки и пути их решения:

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