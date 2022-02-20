Лучший Чит для Escape From Tarkov - Authority

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Информация о чите

На этот раз в нашем магазине появилась необычная новинка: Superior Hack для EFT. Данный чит представляет из себя настоящее произведение искусства среди софтов для различных игр. Хак включает в себя красивейшее меню, отличный и удобный аимбот, большее количество MISC функций и гибкую настройку для всех функций и их параметров. Да, чит далеко не самый дешёвый, но, учитывая его качество, данный продукт на все 100% стоит своих денег. Максимально тонкая настройка Loot ESP позволит вам искать предметы для квестов, а Player ESP показывает стоимость инвентаря других игроков, поэтому вы изначально увидите богачей и будете знать кого убивать в первую очередь. Надёжный обход античита Battle Eye минимизирует риск бана. В комплекте с Authority для EFT также идёт встроенный спуфер, который поможем вам избежать/обойти HWID-бан в игре. Кроме того, многим понравится возможность переключить меню на русский язык.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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Основной Player ESP(ВХ на Игроков в ЕФТ)

  • Player ESP - вх на игроков в ЕФТ
  • Box ESP - вх виде коробок
  • Box Mode - стиль коробок(уголки или full)
  • Filled Box - заливка фона боксов
  • Name ESP - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до врагов
  • Weapon - оружие в руках у противников
  • Ammo Count - количество патронов у врагов
  • Skeleton ESP - вх в виде скелетов
  • Bot ESP - показывать ботов и их префиксы(типы)
  • Boss ESP - показывать босса и его имя
  • Health ESP - показывать хп в виде полоски/текста

Additional ESP(Доп. Функции ВХ в ЕФТ)

  • Player Inventory - содержимое инвентаря игроков
  • Player Inventory Price - стоимость инвентаря игроков
  • Visibility State - статус видимости цели(за стеной или в прямой видимости)
  • Mines - показывать мины
  • Chams - чамсы, полная закраска моделей игроков
  • Chams Through the Walls - чамсы через стены
  • Grenades - показывать брошенные гранаты и другую взрывчатку
  • Smoke Grenades - показывать активированные дымовые гранаты
  • Visible Check - по-разному выделять цели в прямой видимости и за стенами
  • Custom Colors - возможность ставить свои цвета для всех элементов WH
  • Max Distance - ограничить радиус работы для ESP

EFT Aimbot(Legit & Rage)

  • Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
  • Auto Switch Target - автоматически менять цель после ликвидации
  • Aimbot key - привязка клавиши для аимбота
  • Visible Check - огонь только по видимым целям
  • FOV - размер рабочей зоны аимбота
  • Bone - выбор частей тела(хитбоксов) для аима
  • Silent Aimbot - режим аимбота в котором пули поражают цели, но прицел не двигается
  • Instant Hit - пули мгновенно достигают жертв
  • Draw FOV - показывать размер рабочей области аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Draw Bone - выделять хитбокс к которому прицепился аимбот
  • Aimbot Line - линия до текущей цели аимбота
  • Max Distance - ограничить дистанцию работы аима

Loot ESP Categories(Категории Лута в ВХ)

  • Keys - расположение ключей от различных дверей
  • Containers - показывать контейнеры с лутом
  • Barter - предметы для обмена с торговцами
  • Provisions - еда, напитки и прочие съестные припасы
  • Gear - броня, шлема, рюкзаки и прочее обмундирование
  • Meds - аптечки, стимуляторы, препараты, обезболы и другие медикаменты
  • Sights - прицелы и оптики для огнестрельного оружия
  • Supressors - глушители, пламегасы и другие модули для ствола оружия
  • Weapon - показывать оружие которое лежит на земле
  • Ammo - есп показывающий где лежат боеприпасы
  • Magazines - магазины для оружия
  • Tactical Devices - фонарики и лазерные указки
  • Weapon Parts - части оружий, такие как приклады, ствольные коробки и прочее
  • Special Equipment - дальномеры, маячки и другие тактические гаджеты
  • Maps - ВХ показывающий где лежат карты с планом местности

Loot ESP(ВХ на Лут)

  • Categories - фильтрация лута по категориям
  • Price - показывать цену отображаемых предметов
  • Quest Items - показывать квестовые айтемы отдельным цветом
  • Containers ESP - есп для отображения контейнеров с лутом
  • Corpses - показывать трупы игроков и NPC содержащие лут
  • Min Price - фильтр отображаемого лута по минимальной цене
  • Loot Filter - гибкая система фильтрации отображаемых предметов
  • Distance - расстояние в метрах до отображаемого валлхаком лута
  • Icon - иконки предметов в ВХ
  • Background - заливать фон отображаемого лута
  • Custom Colors - возможность выбрать цвета для различных параметров Loot ESP
  • Max Distance - ограничить дистанцию отображения для различных категорий Loot ESP
  • Filled Background - затемненный фон для выбранных объектов

Weapon Misc(Эксплойты для Оружия)

  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No Sway - отключить тряску оружия при стрельбе
  • Fast Mag Load - быстрая загрузка патронов в магазины
  • Fast Mag Unload - быстрая выгрузка патронов из магазинов
  • Instant ADS - мгновенный переход в режим прицеливания при нажатии ПКМ
  • Weapon NoClip - отключает коллизию у оружия
  • Crosshair - рисовать статичный прицел посередине экрана
  • Ammo Count - показывает количество патронов в магазине активного оружия в верхней части экрана
  • Infinite Oxygen - возможность бесконечно держать дыхание для точного прицеливания
  • Fire Mode - показывать текущий режим стрельбы оружия возле количества патронов
  • Bullet tracers - пули видны при стрельбе
  • No Malfunction - оружие всегда исправно
  • Always Shoot - позволяет стрелять на ходу/из любого положения

Other Misc(Другие Функции)

  • No Visor - убирает визуальный эффект от надетых шлемов
  • Infinity Stamina - бесконечный запас выносливости
  • Slow Fall - замедляет падение при прыжке с высоты
  • High Jump - позволяет высоко прыгать
  • Loot Through Walls - увеличивает радиус подбора предметов позволяя лутать вещи через стены
  • Instant Examine - мгновенное исследование неопознанных предметов
  • Multi-Search - позволяет обыскивать сразу несколько слотов(разгрузку, карманы и тп)
  • Thermal Vision - режим теплового визора не надевая визора
  • Speedhack - ускоряет скорость передвижения вашего персонажа
  • Time Changer - фиксирует определённое время суток
  • Radar - радар показывающий игроков и другую информацию
  • FOV Changer - изменение параметра поля зрения
  • Combat Mode - боевой режим отключает все визуалы кроме ВХ против игроков
  • Instant Search - мгновенный поиск предметов в контейнерах
  • Night vision - режим ночного зрения
  • No Inertia - отключает инерцию(мгновенная остановка движения, резкие повороты)

Extra(Дополнительные возможности чита)

  • Menu - удобное меню для управления функционалом чита
  • Visuals Preview - превью внешнего вида визуальных ЕСП функций прямо в меню чита
  • Aimbot Bones Preview - позволяет выбирать части тела для аимбота кликая по ним на модельке персонажа в меню чита
  • Thermal Key - бинд для теплового зрения
  • Speedhack Key - кнопка которая активирует спидхак
  • Menu Key - возможность выбрать кнопку для вызова меню
  • Panic Key - кнопка для экстренного отключения чита и всех его функций
  • Battle-Mode Key - клавиша активирующая боевой режим для ВХ
  • Items Localization - названия предметов подстраиваются под язык клиента игры
  • Players List - в меню есть вкладка показывающая список игроков на сервере и стоимость их инвентаря
  • Built-In Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID-бана в EFT
  • Russian Menu - в меню можно включить русский язык