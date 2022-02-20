Лучший Чит для Escape From Tarkov - Authority

Информация о чите

На этот раз в нашем магазине появилась необычная новинка: Superior Hack для EFT. Данный чит представляет из себя настоящее произведение искусства среди софтов для различных игр. Хак включает в себя красивейшее меню, отличный и удобный аимбот, большее количество MISC функций и гибкую настройку для всех функций и их параметров. Да, чит далеко не самый дешёвый, но, учитывая его качество, данный продукт на все 100% стоит своих денег. Максимально тонкая настройка Loot ESP позволит вам искать предметы для квестов, а Player ESP показывает стоимость инвентаря других игроков, поэтому вы изначально увидите богачей и будете знать кого убивать в первую очередь. Надёжный обход античита Battle Eye минимизирует риск бана. В комплекте с Authority для EFT также идёт встроенный спуфер, который поможем вам избежать/обойти HWID-бан в игре. Кроме того, многим понравится возможность переключить меню на русский язык.