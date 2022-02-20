Лучший Чит для Escape From Tarkov - Authority
Информация о чите
На этот раз в нашем магазине появилась необычная новинка: Superior Hack для EFT. Данный чит представляет из себя настоящее произведение искусства среди софтов для различных игр. Хак включает в себя красивейшее меню, отличный и удобный аимбот, большее количество MISC функций и гибкую настройку для всех функций и их параметров. Да, чит далеко не самый дешёвый, но, учитывая его качество, данный продукт на все 100% стоит своих денег. Максимально тонкая настройка Loot ESP позволит вам искать предметы для квестов, а Player ESP показывает стоимость инвентаря других игроков, поэтому вы изначально увидите богачей и будете знать кого убивать в первую очередь. Надёжный обход античита Battle Eye минимизирует риск бана. В комплекте с Authority для EFT также идёт встроенный спуфер, который поможем вам избежать/обойти HWID-бан в игре. Кроме того, многим понравится возможность переключить меню на русский язык.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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Основной Player ESP(ВХ на Игроков в ЕФТ)
- Player ESP - вх на игроков в ЕФТ
- Box ESP - вх виде коробок
- Box Mode - стиль коробок(уголки или full)
- Filled Box - заливка фона боксов
- Name ESP - никнеймы игроков
- Distance - расстояние до врагов
- Weapon - оружие в руках у противников
- Ammo Count - количество патронов у врагов
- Skeleton ESP - вх в виде скелетов
- Bot ESP - показывать ботов и их префиксы(типы)
- Boss ESP - показывать босса и его имя
- Health ESP - показывать хп в виде полоски/текста
Additional ESP(Доп. Функции ВХ в ЕФТ)
- Player Inventory - содержимое инвентаря игроков
- Player Inventory Price - стоимость инвентаря игроков
- Visibility State - статус видимости цели(за стеной или в прямой видимости)
- Mines - показывать мины
- Chams - чамсы, полная закраска моделей игроков
- Chams Through the Walls - чамсы через стены
- Grenades - показывать брошенные гранаты и другую взрывчатку
- Smoke Grenades - показывать активированные дымовые гранаты
- Visible Check - по-разному выделять цели в прямой видимости и за стенами
- Custom Colors - возможность ставить свои цвета для всех элементов WH
- Max Distance - ограничить радиус работы для ESP
EFT Aimbot(Legit & Rage)
- Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
- Auto Switch Target - автоматически менять цель после ликвидации
- Aimbot key - привязка клавиши для аимбота
- Visible Check - огонь только по видимым целям
- FOV - размер рабочей зоны аимбота
- Bone - выбор частей тела(хитбоксов) для аима
- Silent Aimbot - режим аимбота в котором пули поражают цели, но прицел не двигается
- Instant Hit - пули мгновенно достигают жертв
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Draw Bone - выделять хитбокс к которому прицепился аимбот
- Aimbot Line - линия до текущей цели аимбота
- Max Distance - ограничить дистанцию работы аима
Loot ESP Categories(Категории Лута в ВХ)
- Keys - расположение ключей от различных дверей
- Containers - показывать контейнеры с лутом
- Barter - предметы для обмена с торговцами
- Provisions - еда, напитки и прочие съестные припасы
- Gear - броня, шлема, рюкзаки и прочее обмундирование
- Meds - аптечки, стимуляторы, препараты, обезболы и другие медикаменты
- Sights - прицелы и оптики для огнестрельного оружия
- Supressors - глушители, пламегасы и другие модули для ствола оружия
- Weapon - показывать оружие которое лежит на земле
- Ammo - есп показывающий где лежат боеприпасы
- Magazines - магазины для оружия
- Tactical Devices - фонарики и лазерные указки
- Weapon Parts - части оружий, такие как приклады, ствольные коробки и прочее
- Special Equipment - дальномеры, маячки и другие тактические гаджеты
- Maps - ВХ показывающий где лежат карты с планом местности
Loot ESP(ВХ на Лут)
- Categories - фильтрация лута по категориям
- Price - показывать цену отображаемых предметов
- Quest Items - показывать квестовые айтемы отдельным цветом
- Containers ESP - есп для отображения контейнеров с лутом
- Corpses - показывать трупы игроков и NPC содержащие лут
- Min Price - фильтр отображаемого лута по минимальной цене
- Loot Filter - гибкая система фильтрации отображаемых предметов
- Distance - расстояние в метрах до отображаемого валлхаком лута
- Icon - иконки предметов в ВХ
- Background - заливать фон отображаемого лута
- Custom Colors - возможность выбрать цвета для различных параметров Loot ESP
- Max Distance - ограничить дистанцию отображения для различных категорий Loot ESP
- Filled Background - затемненный фон для выбранных объектов
Weapon Misc(Эксплойты для Оружия)
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No Sway - отключить тряску оружия при стрельбе
- Fast Mag Load - быстрая загрузка патронов в магазины
- Fast Mag Unload - быстрая выгрузка патронов из магазинов
- Instant ADS - мгновенный переход в режим прицеливания при нажатии ПКМ
- Weapon NoClip - отключает коллизию у оружия
- Crosshair - рисовать статичный прицел посередине экрана
- Ammo Count - показывает количество патронов в магазине активного оружия в верхней части экрана
- Infinite Oxygen - возможность бесконечно держать дыхание для точного прицеливания
- Fire Mode - показывать текущий режим стрельбы оружия возле количества патронов
- Bullet tracers - пули видны при стрельбе
- No Malfunction - оружие всегда исправно
- Always Shoot - позволяет стрелять на ходу/из любого положения
Other Misc(Другие Функции)
- No Visor - убирает визуальный эффект от надетых шлемов
- Infinity Stamina - бесконечный запас выносливости
- Slow Fall - замедляет падение при прыжке с высоты
- High Jump - позволяет высоко прыгать
- Loot Through Walls - увеличивает радиус подбора предметов позволяя лутать вещи через стены
- Instant Examine - мгновенное исследование неопознанных предметов
- Multi-Search - позволяет обыскивать сразу несколько слотов(разгрузку, карманы и тп)
- Thermal Vision - режим теплового визора не надевая визора
- Speedhack - ускоряет скорость передвижения вашего персонажа
- Time Changer - фиксирует определённое время суток
- Radar - радар показывающий игроков и другую информацию
- FOV Changer - изменение параметра поля зрения
- Combat Mode - боевой режим отключает все визуалы кроме ВХ против игроков
- Instant Search - мгновенный поиск предметов в контейнерах
- Night vision - режим ночного зрения
- No Inertia - отключает инерцию(мгновенная остановка движения, резкие повороты)
Extra(Дополнительные возможности чита)
- Menu - удобное меню для управления функционалом чита
- Visuals Preview - превью внешнего вида визуальных ЕСП функций прямо в меню чита
- Aimbot Bones Preview - позволяет выбирать части тела для аимбота кликая по ним на модельке персонажа в меню чита
- Thermal Key - бинд для теплового зрения
- Speedhack Key - кнопка которая активирует спидхак
- Menu Key - возможность выбрать кнопку для вызова меню
- Panic Key - кнопка для экстренного отключения чита и всех его функций
- Battle-Mode Key - клавиша активирующая боевой режим для ВХ
- Items Localization - названия предметов подстраиваются под язык клиента игры
- Players List - в меню есть вкладка показывающая список игроков на сервере и стоимость их инвентаря
- Built-In Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID-бана в EFT
- Russian Menu - в меню можно включить русский язык