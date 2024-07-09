Софт Ancient Chams для Таркова (EFT)
Информация о чите
Мы давно не добавляли новых продуктов для ЕФТ и решили исправить это. Знакомьтесь - Ancient чит для игры Побег из Таркова. Наши клиенты хорошо знакомы с EFT Chams и Chams++, этот продукт будет носить название Ancient чамс, т.к чамсы являются основой его функционала. Чамсы здесь реализованы очень красиво и удобно, текстуры приятные и хорошо различимы на экране. Присутствует также здесь и визибл чек, возможность настроить цвет. Помимо игроков, софт может показывать вам лут, есть удобные настройки фильтров для отображаемого софтом Ancient лута. В дополнение к визуальным фичам, здесь есть также базовый набор эксплойтов для облегчения стрельбы и перемещения. Основные преимущества ПО Ancient для Таркова: удобное меню, низкий шанс бана, встроенный HWID-спуфер и большое количество видов взлома за доступную плату. В соотношении цены и количества фич - это явный фаворит на сегодняшний день. Если вы ищите максимально доступный продукт для ЕФТ со встроенным спуфером - Ancient Chams отлично подойдут вам!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)
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Player Chams (Игроки)
- PMC (ЧВК) - чамсы для показа игроков
- Team - подсветка ваших тимейтов с помощью ancient chams
- SCAV (Дикие) - отображение диких
- AI (Bot) - показывать ботов (ИИ)
- Boss - показывать всех боссов с помощью чамсов
- Visible Check - цели за стеной и не за стеной окрашиваются в разные цвета
- Custom Colors - возможность самостоятельно выбирать цвета для различных видов целей
Loot (Предметы)
- Loot - выделять предметы с помощью чамсов
- Containers - отображение контейнеров
- Corpses - трупы персонажей
- Filter By Prices - фильтр отображаемых предметов по цене
- Custom Colors - возможность выбрать цвета для отображаемых элементов
- Custom Loot Filter - кастомный лут фильтр, можно выбрать показ любых нужных вам предметов
Misc (Другие Функции Ancient EFT Chams)
- No Recoil - убрать отдачу у оружия при стрельбе
- No Sway - отключить тряску оружия и камеры при стрельбе
- No Visor - отключить визуальный эффект забрала вашего шлема
- Instant ADS - мгновенное открытие прицела (без анимации)
- Inf Stamina - бесконечная выносливость, можно всё время спринтовать
- HWID Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID бана и предотвращения его получения
- Configs - возможность сохранить свои настройки чита, чтобы каждый раз не настраивать
- Language - выбор языка для меню чита Ancient EFT Chams (Русский, Английский, Китайский)