Софт Ancient Chams для Таркова (EFT)

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Информация о чите

Мы давно не добавляли новых продуктов для ЕФТ и решили исправить это. Знакомьтесь - Ancient чит для игры Побег из Таркова. Наши клиенты хорошо знакомы с EFT Chams и Chams++, этот продукт будет носить название Ancient чамс, т.к чамсы являются основой его функционала. Чамсы здесь реализованы очень красиво и удобно, текстуры приятные и хорошо различимы на экране. Присутствует также здесь и визибл чек, возможность настроить цвет. Помимо игроков, софт может показывать вам лут, есть удобные настройки фильтров для отображаемого софтом Ancient лута. В дополнение к визуальным фичам, здесь есть также базовый набор эксплойтов для облегчения стрельбы и перемещения. Основные преимущества ПО Ancient для Таркова: удобное меню, низкий шанс бана, встроенный HWID-спуфер и большое количество видов взлома за доступную плату. В соотношении цены и количества фич - это явный фаворит на сегодняшний день. Если вы ищите максимально доступный продукт для ЕФТ со встроенным спуфером - Ancient Chams отлично подойдут вам!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)

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Player Chams (Игроки)

  • PMC (ЧВК) - чамсы для показа игроков
  • Team - подсветка ваших тимейтов с помощью ancient chams
  • SCAV (Дикие) - отображение диких
  • AI (Bot) - показывать ботов (ИИ)
  • Boss - показывать всех боссов с помощью чамсов
  • Visible Check - цели за стеной и не за стеной окрашиваются в разные цвета
  • Custom Colors - возможность самостоятельно выбирать цвета для различных видов целей

Loot (Предметы)

  • Loot - выделять предметы с помощью чамсов
  • Containers - отображение контейнеров
  • Corpses - трупы персонажей
  • Filter By Prices - фильтр отображаемых предметов по цене
  • Custom Colors - возможность выбрать цвета для отображаемых элементов
  • Custom Loot Filter - кастомный лут фильтр, можно выбрать показ любых нужных вам предметов

Misc (Другие Функции Ancient EFT Chams)

  • No Recoil - убрать отдачу у оружия при стрельбе
  • No Sway - отключить тряску оружия и камеры при стрельбе
  • No Visor - отключить визуальный эффект забрала вашего шлема
  • Instant ADS - мгновенное открытие прицела (без анимации)
  • Inf Stamina - бесконечная выносливость, можно всё время спринтовать
  • HWID Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID бана и предотвращения его получения
  • Configs - возможность сохранить свои настройки чита, чтобы каждый раз не настраивать
  • Language - выбор языка для меню чита Ancient EFT Chams (Русский, Английский, Китайский)