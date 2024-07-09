Софт Ancient Chams для Таркова (EFT)

Информация о чите

Мы давно не добавляли новых продуктов для ЕФТ и решили исправить это. Знакомьтесь - Ancient чит для игры Побег из Таркова. Наши клиенты хорошо знакомы с EFT Chams и Chams++, этот продукт будет носить название Ancient чамс, т.к чамсы являются основой его функционала. Чамсы здесь реализованы очень красиво и удобно, текстуры приятные и хорошо различимы на экране. Присутствует также здесь и визибл чек, возможность настроить цвет. Помимо игроков, софт может показывать вам лут, есть удобные настройки фильтров для отображаемого софтом Ancient лута. В дополнение к визуальным фичам, здесь есть также базовый набор эксплойтов для облегчения стрельбы и перемещения. Основные преимущества ПО Ancient для Таркова: удобное меню, низкий шанс бана, встроенный HWID-спуфер и большое количество видов взлома за доступную плату. В соотношении цены и количества фич - это явный фаворит на сегодняшний день. Если вы ищите максимально доступный продукт для ЕФТ со встроенным спуфером - Ancient Chams отлично подойдут вам!