Mason для Escape from Tarkov (Масон ЕФТ)

Информация о чите

Встречайте Mason для Escape from Tarkov – приватный софт с мощным функционалом и высоким уровнем безопасности. Он создан для игроков, которые ценят тактическое преимущество и стабильную работу. В арсенале софта есть аимбот для уверенной стрельбы и опция Silent Aim, позволяющая поражать врагов даже без точного наведения прицела. Информативный ESP (ВХ) помогает всегда держать противников, предметы и ценный лут в поле зрения, что делает геймплей более предсказуемым и удобным. Помимо этого, Mason предлагает ряд полезных эксплойтов: удаление эффектов забрала шлемов, возможность использовать «длинные руки» (extra lean), отключение помех от сломанных ног, низкого здоровья, головной боли и других негативных эффектов. Всё это упрощает игру и помогает сосредоточиться только на боевых задачах. По безопасности Mason зарекомендовал себя как надежное решение: софт регулярно обновляется и имеет низкий шанс бана. Это делает его оптимальным выбором для тех, кто ищет баланс между функционалом и безопасностью.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: BSG Launcher
Купить Инструкция

Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - включить или выключить аимбот
  • Aim Key - клавиша активации аимбота
  • Aim Spot - выбор кости для прицеливания аимботом
  • FOV - область действия аимбота
  • Show FOV - показывать область действия аима в виде окружности
  • Height - регулировка высоты при наведении аимом
  • Silent Aim - активирует Silent тип аимбота
  • Manipulation - удлиняет руки на Q, E и позволяет стрелять из укрытий

ВХ Лут и Объекты

  • Enabled - включить ВХ на лут
  • Loot Price - устанавливает цену предметов для отображения
  • Max Distance - дальность работы ВХ на лут
  • Ящики с лутом
  • Предметы бартера
  • Боеприпасы
  • Провизия
  • Специальный лут (настраивается в фильтрах)
  • Пользователский лут (кастомный фильтр айтемов)
  • Мины
  • Гранаты
  • Выходы
  • Количество патронов в магазине

ВХ на Игроков

  • Enabled - включить ВХ на игроков
  • Players - показывать игроков
  • Box - ВХ в виде боксов
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Health - показывать уровень ХП игроков
  • Name - показывтаь ники игроков
  • Weapon - отображает текущее оружие в руках

Misc-функции

  • Zoom Hack - позволяет изменить уровень приближения (можно назначить свою клавишу)
  • Remove Visor - отключить эффект забрала шлемов
  • No Conditions - убирает эффекты головной боли, низкого здоровья, сломанные ноги и т.п.
  • Thermal Vision - включить режим тепловизора
  • Instant ADS - моментальная анимация прицеливания
  • Noclip Gun - ствол оружия может проходить сквозь стены
  • HWID Spoofer - в комплекте также идет встроенный спуфер для обхода бана по железу

Другие возможности Mason EFT

  • Save CPU - оптимизирует работу чита (для слабых ПК)
  • Menu Key - возможность назначить свою клавишу для вызова меню
  • Battle Mode - при активации выключается весь ВХ, кроме ВХ на Игроков
  • PVE Key - можно назначить клавишу для активации оффлайн режима (ПВЕ)
  • Crosshair - отображает статичный прицел по центру экрана
  • Map Info - отображает инфо о текущей карте
  • Radar - активирует окно радара (можно настраивать)
  • StreamProof - чит защищен от создания скринов, видео и стримов. Меню и элементы чита не будут видны.

Оставить отзыв


Похожие Товары

Phoenix Spoofer (Satano)
  • Проверенный Временем HWID Spoofer
  • Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
  • Доступная цена и отличная работоспособность
Spoofer
от 129

EFT Chams
  • Простой ВХ с самым низким шансом бана в Таркове
  • Самый дешёвый Безопасный Софт для ЕФТ
  • Доступный ESP чит для EFT (Таркова)
EFT
от 299

Sky Hack EFT
  • ВХ на Игроков + Удобный Loot ESP и Map Informer
  • No Recoil, No Sway и Другие эксплойты (Много Всего)
  • Встроенный Спуфер для Обхода HWID-бана
EFT
от 349

EFT Chams++
  • Расширенная версия легендарных EFT Chams
  • WH (Chams), Loot ESP (Предметы), No Recoil (Без Отдачи)
  • Undetected с момента релиза, доступный и безопасный чит
EFT
от 399