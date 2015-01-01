Mason для Escape from Tarkov (Масон ЕФТ)
Информация о чите
Встречайте Mason для Escape from Tarkov – приватный софт с мощным функционалом и высоким уровнем безопасности. Он создан для игроков, которые ценят тактическое преимущество и стабильную работу. В арсенале софта есть аимбот для уверенной стрельбы и опция Silent Aim, позволяющая поражать врагов даже без точного наведения прицела. Информативный ESP (ВХ) помогает всегда держать противников, предметы и ценный лут в поле зрения, что делает геймплей более предсказуемым и удобным. Помимо этого, Mason предлагает ряд полезных эксплойтов: удаление эффектов забрала шлемов, возможность использовать «длинные руки» (extra lean), отключение помех от сломанных ног, низкого здоровья, головной боли и других негативных эффектов. Всё это упрощает игру и помогает сосредоточиться только на боевых задачах. По безопасности Mason зарекомендовал себя как надежное решение: софт регулярно обновляется и имеет низкий шанс бана. Это делает его оптимальным выбором для тех, кто ищет баланс между функционалом и безопасностью.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: BSG Launcher
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - включить или выключить аимбот
- Aim Key - клавиша активации аимбота
- Aim Spot - выбор кости для прицеливания аимботом
- FOV - область действия аимбота
- Show FOV - показывать область действия аима в виде окружности
- Height - регулировка высоты при наведении аимом
- Silent Aim - активирует Silent тип аимбота
- Manipulation - удлиняет руки на Q, E и позволяет стрелять из укрытий
ВХ Лут и Объекты
- Enabled - включить ВХ на лут
- Loot Price - устанавливает цену предметов для отображения
- Max Distance - дальность работы ВХ на лут
- Ящики с лутом
- Предметы бартера
- Боеприпасы
- Провизия
- Специальный лут (настраивается в фильтрах)
- Пользователский лут (кастомный фильтр айтемов)
- Мины
- Гранаты
- Выходы
- Количество патронов в магазине
ВХ на Игроков
- Enabled - включить ВХ на игроков
- Players - показывать игроков
- Box - ВХ в виде боксов
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Health - показывать уровень ХП игроков
- Name - показывтаь ники игроков
- Weapon - отображает текущее оружие в руках
Misc-функции
- Zoom Hack - позволяет изменить уровень приближения (можно назначить свою клавишу)
- Remove Visor - отключить эффект забрала шлемов
- No Conditions - убирает эффекты головной боли, низкого здоровья, сломанные ноги и т.п.
- Thermal Vision - включить режим тепловизора
- Instant ADS - моментальная анимация прицеливания
- Noclip Gun - ствол оружия может проходить сквозь стены
- HWID Spoofer - в комплекте также идет встроенный спуфер для обхода бана по железу
Другие возможности Mason EFT
- Save CPU - оптимизирует работу чита (для слабых ПК)
- Menu Key - возможность назначить свою клавишу для вызова меню
- Battle Mode - при активации выключается весь ВХ, кроме ВХ на Игроков
- PVE Key - можно назначить клавишу для активации оффлайн режима (ПВЕ)
- Crosshair - отображает статичный прицел по центру экрана
- Map Info - отображает инфо о текущей карте
- Radar - активирует окно радара (можно настраивать)
- StreamProof - чит защищен от создания скринов, видео и стримов. Меню и элементы чита не будут видны.
