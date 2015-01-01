Информация о чите

Встречайте Mason для Escape from Tarkov – приватный софт с мощным функционалом и высоким уровнем безопасности. Он создан для игроков, которые ценят тактическое преимущество и стабильную работу. В арсенале софта есть аимбот для уверенной стрельбы и опция Silent Aim, позволяющая поражать врагов даже без точного наведения прицела. Информативный ESP (ВХ) помогает всегда держать противников, предметы и ценный лут в поле зрения, что делает геймплей более предсказуемым и удобным. Помимо этого, Mason предлагает ряд полезных эксплойтов: удаление эффектов забрала шлемов, возможность использовать «длинные руки» (extra lean), отключение помех от сломанных ног, низкого здоровья, головной боли и других негативных эффектов. Всё это упрощает игру и помогает сосредоточиться только на боевых задачах. По безопасности Mason зарекомендовал себя как надежное решение: софт регулярно обновляется и имеет низкий шанс бана. Это делает его оптимальным выбором для тех, кто ищет баланс между функционалом и безопасностью.