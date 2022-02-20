Купить Чит Sky для EFT
Информация о чите
На данной странице представлена информация о чите Sky для Escape From Tarkov. Этот external чит оснащён ObsBypass и невидим на записи видео или стриме через ОБС. Кроме того, софт включает в себя удобный ESP для показа лута и игроков, некоторые возможности очень удобны и уникальны. Также чит Sky для Escape From Tarkov имеет встроенный спуфер для обхода бана по железу в Таркове. Точнее стрелять по целям вам поможет функция отключения отдачи(No Recoil). У софта стильное удобное меню, поэтому ориентироваться в настройках будет нетрудно. Отличный софт для игры по легиту и РМТ, изучите список функций и видео и убедитесь в этом. EFT Sky станет отличным выбором для любителей аккуратной игры с читами.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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Player ESP(ВХ на Игроков)
- Player ESP - вх на игроков
- Box ESP - вх в виде боксов
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Weapon - оружие в руках у игроков и ботов
- HP Bar - количество ХП у персонажей в виде полоски
- Name ESP - никнеймы игроков
- Distance - показывать расстояние до целей
- Max Distance - ограничить дистанцию работы ВХ
- Visible Check - проверка на видимость
- Bosses - показывать боссов
- Bots - показывать ботов(NPC)
Loot ESP(ВХ на Лут)
- Loot ESP - вх на лут
- Loot filter - удобная фильтрация нужного лута
- Search Loot by name - поиск лута по названию
- Price - показывать стоимость лута
- Containers - показывать различные контейнеры
- Corpses - трупы игроков
- Minimum Price - минимальная цена отображаемых предметов
- Maximum Price - максимальная цена отображаемых предметов
- Map Informer - сканирует карту и даёт информацию о том что находится на карте(лут, боссы)
- Loot in Containers - показывает список предметов из контейнера
- Inventory Price - стоимость инвентаря игрока / содержимого контейнера
- Distance - показывать расстояние до предметов
Misc
- Thermal Vision - тепловое зрение
- Night Vision - режим ночного зрения
- Disable Visor - убрать забрало шлема
- No Recoil - отключить отдачу оружия
- No Sway - отключить качание оружие при движении
- Loot Through Walls - возможность лутаться через стены
- Instant ADS - мгновенное открытие прицела
- Infinite Stamina - бесконечная выносливость
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Claymores - показывать мины
- Exits - показывать выходы из локации
- Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID-бана
- CFG System - возможность сохранять и загружать настройки
- Combat Mode - боевой режим отключает весь ESP кроме игроков
- Binds - привязка своих клавиш для различных функций чита