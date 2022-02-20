Купить Чит Sky для EFT

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Информация о чите

На данной странице представлена информация о чите Sky для Escape From Tarkov. Этот external чит оснащён ObsBypass и невидим на записи видео или стриме через ОБС. Кроме того, софт включает в себя удобный ESP для показа лута и игроков, некоторые возможности очень удобны и уникальны. Также чит Sky для Escape From Tarkov имеет встроенный спуфер для обхода бана по железу в Таркове. Точнее стрелять по целям вам поможет функция отключения отдачи(No Recoil). У софта стильное удобное меню, поэтому ориентироваться в настройках будет нетрудно. Отличный софт для игры по легиту и РМТ, изучите список функций и видео и убедитесь в этом. EFT Sky станет отличным выбором для любителей аккуратной игры с читами.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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Player ESP(ВХ на Игроков)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Box ESP - вх в виде боксов
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Weapon - оружие в руках у игроков и ботов
  • HP Bar - количество ХП у персонажей в виде полоски
  • Name ESP - никнеймы игроков
  • Distance - показывать расстояние до целей
  • Max Distance - ограничить дистанцию работы ВХ
  • Visible Check - проверка на видимость
  • Bosses - показывать боссов
  • Bots - показывать ботов(NPC)

Loot ESP(ВХ на Лут)

  • Loot ESP - вх на лут
  • Loot filter - удобная фильтрация нужного лута
  • Search Loot by name - поиск лута по названию
  • Price - показывать стоимость лута
  • Containers - показывать различные контейнеры
  • Corpses - трупы игроков
  • Minimum Price - минимальная цена отображаемых предметов
  • Maximum Price - максимальная цена отображаемых предметов
  • Map Informer - сканирует карту и даёт информацию о том что находится на карте(лут, боссы)
  • Loot in Containers - показывает список предметов из контейнера
  • Inventory Price - стоимость инвентаря игрока / содержимого контейнера
  • Distance - показывать расстояние до предметов

Misc

  • Thermal Vision - тепловое зрение
  • Night Vision - режим ночного зрения
  • Disable Visor - убрать забрало шлема
  • No Recoil - отключить отдачу оружия
  • No Sway - отключить качание оружие при движении
  • Loot Through Walls - возможность лутаться через стены
  • Instant ADS - мгновенное открытие прицела
  • Infinite Stamina - бесконечная выносливость
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Claymores - показывать мины
  • Exits - показывать выходы из локации
  • Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID-бана
  • CFG System - возможность сохранять и загружать настройки
  • Combat Mode - боевой режим отключает весь ESP кроме игроков
  • Binds - привязка своих клавиш для различных функций чита