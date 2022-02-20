Купить Чит Sky для EFT

Информация о чите

На данной странице представлена информация о чите Sky для Escape From Tarkov. Этот external чит оснащён ObsBypass и невидим на записи видео или стриме через ОБС. Кроме того, софт включает в себя удобный ESP для показа лута и игроков, некоторые возможности очень удобны и уникальны. Также чит Sky для Escape From Tarkov имеет встроенный спуфер для обхода бана по железу в Таркове. Точнее стрелять по целям вам поможет функция отключения отдачи(No Recoil). У софта стильное удобное меню, поэтому ориентироваться в настройках будет нетрудно. Отличный софт для игры по легиту и РМТ, изучите список функций и видео и убедитесь в этом. EFT Sky станет отличным выбором для любителей аккуратной игры с читами.