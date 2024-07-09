Crusader Hack для EFT (Сбалансированный ЕФТ Софт)

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Информация о чите

На этот раз мы с радостью вам представим нашу новику для Escape From Tarkov - Crusader Hack EFT. Этот сбалансированный чит отлично подойдёт перфекционистам, любителям простого и правильного, без излишеств. Внутри крестоносца вы найдёте базовый векторный аимбот, Players ESP, Loot и некоторые другие виды взлома для ЕФТ. Приятной особенностью продукта является его запоминающийся визуальный стиль: хороший выбор цветов для ЕСП, красивое меню, стильные авторские иконки. Крусейдер неплохо оптимизирован и не вызывает лагов и снижения ФПС даже на не самых мощных ПК. Если вам нужен доступный, но при этом качественный и сбалансированный взлом для Таркова, то Crusader отлично вам подойдёт. Мы надеемся, что вас наша новинка заинтересует :)

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BGS)

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Player ESP (Wallhack)

  • Player ESP - отображение игроков и ботов
  • Box - есп в виде коробок
  • Line - валлхак в виде линий
  • Distance - показывать расстояние до целей (в метрах)
  • Skeleton - wallhack в виде скелета
  • Name - никнеймы игроков и имена других персонажей
  • Head - отдельно выделять хитбокс головы
  • Weapon - оружие в руках у игрока или АИ
  • Health (Bar / Text) - количество ХП у персонажа (полоска или текст)
  • Role - показывает роли (у игроков пишутся ники, у ботов роли, у боссов имена)
  • Max Distance - позволяет настраивать дальность работы ESP

Aimbot (Векторный Аимбот)

  • Active Aimbot - активировать аимбот, векторный аимбот помогает вам наводиться на цели при стрельбе, симулируя движения мыши человеком
  • Key - возможность забиндить клавишу для активации аима
  • Fov Size - размер области в рамках которой аимбот будет выбирать цели
  • Draw Fov - показывать FOV на экране в виде окружности вокруг прицела
  • Bone - выбор части тела в которую будет целиться аимбот
  • Mark Target - отметить текущую цель аимбота
  • Sensitivity - плавность движений аима

Items (Loot)

  • Enable Item ESP - включает валлхак показывающий предметы
  • Item Name - отображение названий предметов
  • Item Price - показывать цену предметов
  • Distance - расстояние до лута (в метрах)
  • Containers - показывать контейнеры
  • Container Type Ico - разные иконки для разных типов контейнеров
  • Max Items ESP Distance - настройка дальности работы для ЕСП показывающего предметы
  • Max Containers ESP Distance - настройка дальности для ЕСП показывающего контейнеры
  • Min Item Price Filter - фильтр лута по минимальной цене
  • Corpses - показывать трупы игроков

Misc (Exploits & Other)

  • Extraction Points (Exites) - показывать точки выхода (название + иконка + расстояние)
  • Grenades ESP - подсвечивать брошенные гранаты
  • Ammo Count - показывать кол-во патронов в вашем оружии
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Thermal Vision - режим теплового видения
  • Night Vision - режим ночного видения
  • No Visor - отключить эффекта забрала надетого шлема
  • Zero Recoil - полностью убрать отдачу оружия при стрельбе
  • Zero Sway - отключить тряску (покачивание) камеры при стрельбе