Crusader Hack для EFT (Сбалансированный ЕФТ Софт)

Информация о чите

На этот раз мы с радостью вам представим нашу новику для Escape From Tarkov - Crusader Hack EFT. Этот сбалансированный чит отлично подойдёт перфекционистам, любителям простого и правильного, без излишеств. Внутри крестоносца вы найдёте базовый векторный аимбот, Players ESP, Loot и некоторые другие виды взлома для ЕФТ. Приятной особенностью продукта является его запоминающийся визуальный стиль: хороший выбор цветов для ЕСП, красивое меню, стильные авторские иконки. Крусейдер неплохо оптимизирован и не вызывает лагов и снижения ФПС даже на не самых мощных ПК. Если вам нужен доступный, но при этом качественный и сбалансированный взлом для Таркова, то Crusader отлично вам подойдёт. Мы надеемся, что вас наша новинка заинтересует :)