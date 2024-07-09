Crusader Hack для EFT (Сбалансированный ЕФТ Софт)
Информация о чите
На этот раз мы с радостью вам представим нашу новику для Escape From Tarkov - Crusader Hack EFT. Этот сбалансированный чит отлично подойдёт перфекционистам, любителям простого и правильного, без излишеств. Внутри крестоносца вы найдёте базовый векторный аимбот, Players ESP, Loot и некоторые другие виды взлома для ЕФТ. Приятной особенностью продукта является его запоминающийся визуальный стиль: хороший выбор цветов для ЕСП, красивое меню, стильные авторские иконки. Крусейдер неплохо оптимизирован и не вызывает лагов и снижения ФПС даже на не самых мощных ПК. Если вам нужен доступный, но при этом качественный и сбалансированный взлом для Таркова, то Crusader отлично вам подойдёт. Мы надеемся, что вас наша новинка заинтересует :)
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BGS)
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Player ESP (Wallhack)
- Player ESP - отображение игроков и ботов
- Box - есп в виде коробок
- Line - валлхак в виде линий
- Distance - показывать расстояние до целей (в метрах)
- Skeleton - wallhack в виде скелета
- Name - никнеймы игроков и имена других персонажей
- Head - отдельно выделять хитбокс головы
- Weapon - оружие в руках у игрока или АИ
- Health (Bar / Text) - количество ХП у персонажа (полоска или текст)
- Role - показывает роли (у игроков пишутся ники, у ботов роли, у боссов имена)
- Max Distance - позволяет настраивать дальность работы ESP
Aimbot (Векторный Аимбот)
- Active Aimbot - активировать аимбот, векторный аимбот помогает вам наводиться на цели при стрельбе, симулируя движения мыши человеком
- Key - возможность забиндить клавишу для активации аима
- Fov Size - размер области в рамках которой аимбот будет выбирать цели
- Draw Fov - показывать FOV на экране в виде окружности вокруг прицела
- Bone - выбор части тела в которую будет целиться аимбот
- Mark Target - отметить текущую цель аимбота
- Sensitivity - плавность движений аима
Items (Loot)
- Enable Item ESP - включает валлхак показывающий предметы
- Item Name - отображение названий предметов
- Item Price - показывать цену предметов
- Distance - расстояние до лута (в метрах)
- Containers - показывать контейнеры
- Container Type Ico - разные иконки для разных типов контейнеров
- Max Items ESP Distance - настройка дальности работы для ЕСП показывающего предметы
- Max Containers ESP Distance - настройка дальности для ЕСП показывающего контейнеры
- Min Item Price Filter - фильтр лута по минимальной цене
- Corpses - показывать трупы игроков
Misc (Exploits & Other)
- Extraction Points (Exites) - показывать точки выхода (название + иконка + расстояние)
- Grenades ESP - подсвечивать брошенные гранаты
- Ammo Count - показывать кол-во патронов в вашем оружии
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Thermal Vision - режим теплового видения
- Night Vision - режим ночного видения
- No Visor - отключить эффекта забрала надетого шлема
- Zero Recoil - полностью убрать отдачу оружия при стрельбе
- Zero Sway - отключить тряску (покачивание) камеры при стрельбе