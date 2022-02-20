Чамсы EFT (Stealth Chams Тарков)
Информация о чите
В нашем магазине долгожданное пополнение для игры Побег из Таркова(EFT) - EFT Chams. Данный чит является очень простым и идеально подходит для легитной игры. Чамсы - это полная закраска моделек противников. Чит включает в себя только вх в виде ярких чамсов, вы будете видеть всех игроков за стенами и прочими препятствиями. Chams ЕСП также обладает функцией проверки на видимость(Visible Check). Игроки в прямой видимости и за стенами будут окрашены в разные цвета. Софт сделан качественно, запуск простой, нет даже никакого меню, т.к нет и никаких настроек для функций, ибо таковая всего одна. Мы очень надеемся, что вы оцените столь минималистичный и надёжный продукт для игры Escape From Tarkov, ведь с настолько беспалевным читом вы сможете долго играть без бана и много всего нафармить. Stealth Chams - выбор людей предпочитающих играть без бана максимально долго.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1-22h2), Windows 11(21h2, 22h2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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Информация о Чите EFT Chams (ЕФТ Чамс)
- Chams - визуальная функция, полная заливка моделек персонажей цветом
- Wallhack - закрашенные чамсы вражеских персонажей видно в том числе за стенами
- Visible Check - игроки за стенами и игроки которых вы видите напрямую окрашены в разные цвета
- Players Chams - вх в виде чамсов против игроков
- Bots - валлхак показывающий ботов
- Scavs - чамсы также работают против диких
- PMC - вх против ЧВК
- Bosses - отображение боссов с помощью EFT Chams
Цвета в EFT Chams (Тарков)
- Visible Players - зелёный
- Invisible Players / PMC(ЧВК) - розовый
- Bots (Боты) - синий
- Scavs (Дикие) - оранжевый
- Bosses (Боссы) - красный