Чамсы EFT (Stealth Chams Тарков)

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Информация о чите

В нашем магазине долгожданное пополнение для игры Побег из Таркова(EFT) - EFT Chams. Данный чит является очень простым и идеально подходит для легитной игры. Чамсы - это полная закраска моделек противников. Чит включает в себя только вх в виде ярких чамсов, вы будете видеть всех игроков за стенами и прочими препятствиями. Chams ЕСП также обладает функцией проверки на видимость(Visible Check). Игроки в прямой видимости и за стенами будут окрашены в разные цвета. Софт сделан качественно, запуск простой, нет даже никакого меню, т.к нет и никаких настроек для функций, ибо таковая всего одна. Мы очень надеемся, что вы оцените столь минималистичный и надёжный продукт для игры Escape From Tarkov, ведь с настолько беспалевным читом вы сможете долго играть без бана и много всего нафармить. Stealth Chams - выбор людей предпочитающих играть без бана максимально долго.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1-22h2), Windows 11(21h2, 22h2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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Информация о Чите EFT Chams (ЕФТ Чамс)

  • Chams - визуальная функция, полная заливка моделек персонажей цветом
  • Wallhack - закрашенные чамсы вражеских персонажей видно в том числе за стенами
  • Visible Check - игроки за стенами и игроки которых вы видите напрямую окрашены в разные цвета
  • Players Chams - вх в виде чамсов против игроков
  • Bots - валлхак показывающий ботов
  • Scavs - чамсы также работают против диких
  • PMC - вх против ЧВК
  • Bosses - отображение боссов с помощью EFT Chams

Цвета в EFT Chams (Тарков)

  • Visible Players - зелёный
  • Invisible Players / PMC(ЧВК) - розовый
  • Bots (Боты) - синий
  • Scavs (Дикие) - оранжевый
  • Bosses (Боссы) - красный