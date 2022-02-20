Чамсы EFT (Stealth Chams Тарков)

Информация о чите

В нашем магазине долгожданное пополнение для игры Побег из Таркова(EFT) - EFT Chams. Данный чит является очень простым и идеально подходит для легитной игры. Чамсы - это полная закраска моделек противников. Чит включает в себя только вх в виде ярких чамсов, вы будете видеть всех игроков за стенами и прочими препятствиями. Chams ЕСП также обладает функцией проверки на видимость(Visible Check). Игроки в прямой видимости и за стенами будут окрашены в разные цвета. Софт сделан качественно, запуск простой, нет даже никакого меню, т.к нет и никаких настроек для функций, ибо таковая всего одна. Мы очень надеемся, что вы оцените столь минималистичный и надёжный продукт для игры Escape From Tarkov, ведь с настолько беспалевным читом вы сможете долго играть без бана и много всего нафармить. Stealth Chams - выбор людей предпочитающих играть без бана максимально долго.