Ancient Full для Escape from Tarkov (EFT)

Информация о чите

Ancient — продвинутый приватный софт для Escape from Tarkov, предоставляющий широкий набор инструментов для контроля боя, фарма и навигации по карте. Решение отличается стабильной работой, гибкими настройками и большим количеством функций, которые можно адаптировать под легитный или более агрессивный стиль игры. Аимбот поддерживает гибкую систему выбора целей: по дистанции, ближайшей к прицелу или по уровню здоровья. Настраиваются FOV, плавность наведения, дистанция работы и приоритеты хитбоксов. Дополнительные функции вроде Smart Bone, Target Lock и Prediction позволяют максимально точно работать по движущимся целям. ESP обеспечивает полную информацию о происходящем на карте: отображаются игроки, боты, скэвы, боссы и союзники с боксами, скелетами, оружием, дистанцией и состоянием здоровья. Отдельно реализован Loot ESP с фильтрами по цене и категориям, позволяющий быстро находить ценные предметы, ключи, контейнеры и лут. Дополняют функционал радар, погодные настройки, Free Camera, расширенные возможности оружия, управление движением и система конфигов. Также, в данном решении присутствует встроенный HWID Spoofer и мощная защита StreamProof. Ancient — комплексное решение для уверенной игры и эффективных рейдов в Escape from Tarkov.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
