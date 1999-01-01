Информация о чите

Представляем обновлённый и доступный по цене приватный чит Covcheg для Escape from Tarkov — решение, ориентированное на тех, кто хочет получить максимум функционала без переплаты. Продукт выполнен в фирменном стиле разработчика: удобное, понятное меню, высокая стабильность и простота настройки. Софт включает аккуратный аимбот с гибкими параметрами, подробный ESP с отображением игроков, ботов, контейнеров, редкого лута и ключевых объектов локаций. Особое внимание уделено эксплойт-функциям, которые делают геймплей значительно комфортнее: Third Person, No Recoil, Speedhack, Gun NoClip и другие фичи, помогающие как в рейдах, так и при поиске лута. Covcheg сохраняет высокую производительность, не просаживает FPS и демонстрирует достойный уровень безопасности для своего ценового сегмента. Если вам нужен недорогой, стабильный и функциональный софт для EFT – Covcheg станет отличным выбором.