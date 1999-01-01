Covcheg для Escape from Tarkov (Ковчег ЕФТ)

Представляем обновлённый и доступный по цене приватный чит Covcheg для Escape from Tarkov — решение, ориентированное на тех, кто хочет получить максимум функционала без переплаты. Продукт выполнен в фирменном стиле разработчика: удобное, понятное меню, высокая стабильность и простота настройки. Софт включает аккуратный аимбот с гибкими параметрами, подробный ESP с отображением игроков, ботов, контейнеров, редкого лута и ключевых объектов локаций. Особое внимание уделено эксплойт-функциям, которые делают геймплей значительно комфортнее: Third Person, No Recoil, Speedhack, Gun NoClip и другие фичи, помогающие как в рейдах, так и при поиске лута. Covcheg сохраняет высокую производительность, не просаживает FPS и демонстрирует достойный уровень безопасности для своего ценового сегмента. Если вам нужен недорогой, стабильный и функциональный софт для EFT – Covcheg станет отличным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
Аимбот

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Aim Key - клавиша для активации аима
  • Draw FOV - показывать область действия аимбота в виде окружности
  • FOV - зона действия аимбота
  • Distance - дальность срабатывания аима
  • Force Head - аим всегда попадает в голову
  • Nearest Bone - аим попадает в ближайшую к прицелу кость
  • Remove Sway & Recoil - отключить отдачу и тряску (настраивается)

Visuals (ВХ)

  • Players - ВХ на игроков
  • Box - ВХ в виде боксов
  • Level - показывать уровень игрока
  • Names - показывать имена игроков/ботов/боссов
  • Weapon - текущий ган в руках
  • Health - уровень ХП других игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • KD Show - показывать КД игроков
  • Player Type - показывать класс игрока (чвк, челобот, дикий)
  • Max Distance - дальность отображения ВХ

Эксплойты

  • Thermal Vision - включить теплак
  • Night Vision - включить ПНВ
  • No Visor - убирает худ забрала/шлемов
  • No Fall Damage - отключает урон от падения
  • Modify camera - настройка поле зрения и соотношения сторон
  • Instant Aim - усоряет анимацию прицеливания
  • Offline PVE Mode - позволяет войти в оффлайн рейды
  • Third Person - включить вид от третьего лица
  • Weapon Noclip - оружие проходит сквозь препятствия
  • No Inertia - моментальный отклик на движение

Loot & World ESP

  • Exit - показывать выходы с локации
  • Loot - включить показ лута на карте
  • Containers - показывать контейнеры/ящики
  • Containers Type - отображать тип контейнера
  • Filters - фильтры для показа только определенных предметов
  • Price - показывать цену предметов (настраивается)
  • Loot Distance - максимальное расстояние для показа лута
  • Container Distance - дальность отображения контейнеров
  • Ключи
  • Броня
  • Очки
  • Рюкзаки
  • Разгрузка
  • Контейнеры
  • Боевые стимуляторы/инъекторы
  • Боеприпасы
  • Наушники
  • Модификации
  • Предметы бартера
  • Провизия
  • Каска/шлем
  • Экипировка
  • Оружие
  • Гранаты
  • Медицина
  • Бронепластины
  • Другие предметы

Quest Helper

  • Draw Quest - показывает метки, где находится точки квестов
  • Quest Items - показывает расположение квестовых предметов
  • Список локации для Quest Helper: Shoreline, Streets of Tarkov, Factory, Woods, Customs, Lighthouse, Reserve, Interchange, Night Factory, Ground Zero, The Lab.

Другие фичи Covcheg EFT

  • Battle Mode - отключает весь ВХ оставляя только ЕСП на игроков
  • Unload - безопасно выключает чит из игры
  • Radar - радар показывает всех игроков на карте (гибкая настройка)
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
  • Out of Arrows - направление на врагов в виде стрелочек
  • Configs - система конфигов для быстрого сейва и загрузки параметров при следующем запуске софта

