Covcheg для Escape from Tarkov (Ковчег ЕФТ)
Информация о чите
Представляем обновлённый и доступный по цене приватный чит Covcheg для Escape from Tarkov — решение, ориентированное на тех, кто хочет получить максимум функционала без переплаты. Продукт выполнен в фирменном стиле разработчика: удобное, понятное меню, высокая стабильность и простота настройки. Софт включает аккуратный аимбот с гибкими параметрами, подробный ESP с отображением игроков, ботов, контейнеров, редкого лута и ключевых объектов локаций. Особое внимание уделено эксплойт-функциям, которые делают геймплей значительно комфортнее: Third Person, No Recoil, Speedhack, Gun NoClip и другие фичи, помогающие как в рейдах, так и при поиске лута. Covcheg сохраняет высокую производительность, не просаживает FPS и демонстрирует достойный уровень безопасности для своего ценового сегмента. Если вам нужен недорогой, стабильный и функциональный софт для EFT – Covcheg станет отличным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
Аимбот
- Enable - включить/выключить аимбот
- Aim Key - клавиша для активации аима
- Draw FOV - показывать область действия аимбота в виде окружности
- FOV - зона действия аимбота
- Distance - дальность срабатывания аима
- Force Head - аим всегда попадает в голову
- Nearest Bone - аим попадает в ближайшую к прицелу кость
- Remove Sway & Recoil - отключить отдачу и тряску (настраивается)
Visuals (ВХ)
- Players - ВХ на игроков
- Box - ВХ в виде боксов
- Level - показывать уровень игрока
- Names - показывать имена игроков/ботов/боссов
- Weapon - текущий ган в руках
- Health - уровень ХП других игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- KD Show - показывать КД игроков
- Player Type - показывать класс игрока (чвк, челобот, дикий)
- Max Distance - дальность отображения ВХ
Эксплойты
- Thermal Vision - включить теплак
- Night Vision - включить ПНВ
- No Visor - убирает худ забрала/шлемов
- No Fall Damage - отключает урон от падения
- Modify camera - настройка поле зрения и соотношения сторон
- Instant Aim - усоряет анимацию прицеливания
- Offline PVE Mode - позволяет войти в оффлайн рейды
- Third Person - включить вид от третьего лица
- Weapon Noclip - оружие проходит сквозь препятствия
- No Inertia - моментальный отклик на движение
Loot & World ESP
- Exit - показывать выходы с локации
- Loot - включить показ лута на карте
- Containers - показывать контейнеры/ящики
- Containers Type - отображать тип контейнера
- Filters - фильтры для показа только определенных предметов
- Price - показывать цену предметов (настраивается)
- Loot Distance - максимальное расстояние для показа лута
- Container Distance - дальность отображения контейнеров
- Ключи
- Броня
- Очки
- Рюкзаки
- Разгрузка
- Контейнеры
- Боевые стимуляторы/инъекторы
- Боеприпасы
- Наушники
- Модификации
- Предметы бартера
- Провизия
- Каска/шлем
- Экипировка
- Оружие
- Гранаты
- Медицина
- Бронепластины
- Другие предметы
Quest Helper
- Draw Quest - показывает метки, где находится точки квестов
- Quest Items - показывает расположение квестовых предметов
- Список локации для Quest Helper: Shoreline, Streets of Tarkov, Factory, Woods, Customs, Lighthouse, Reserve, Interchange, Night Factory, Ground Zero, The Lab.
Другие фичи Covcheg EFT
- Battle Mode - отключает весь ВХ оставляя только ЕСП на игроков
- Unload - безопасно выключает чит из игры
- Radar - радар показывает всех игроков на карте (гибкая настройка)
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
- Out of Arrows - направление на врагов в виде стрелочек
- Configs - система конфигов для быстрого сейва и загрузки параметров при следующем запуске софта
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Phoenix Spoofer (Satano)
- Проверенный Временем HWID Spoofer
- Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
- Доступная цена и отличная работоспособность
Sky Hack EFT
- ВХ на Игроков + Удобный Loot ESP и Map Informer
- No Recoil, No Sway и Другие эксплойты (Много Всего)
- Встроенный Спуфер для Обхода HWID-бана
Superior Hack EFT (Authority)
- Authority - проверенный временем чит на Тарков
- Много функций для Legit и Semi-Rage использования
- Встроенный HWID-Spoofer и разумная цена
Ancient Chams EFT
- Chams для отображения игроков и лута (Настройка через меню)
- Эксплойты для облегчения стрельбы и перемещения
- Встроенный HWID-спуфер и низкий шанс получить бан