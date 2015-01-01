На данной странице содержится инструкция к Mason Rust Full и Mason Rust Lite.
Гайд по использованию HV софта
Простая пошаговая инструкция к ПО Mason Hack:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
- Только для Rust Lite - в настройках игры Rust обязательно включите “ОТСЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИИ (OCCLUSION CULLING)".
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Необходимо поместить лоадер в отдельную папку на флешке, в названии папки следует использовать только английский буквы (латиницу) и цифры.
- Запустите файл лоадера от имени администратора.
- Вставьте ваш ключ в окно лоадера и активируйте его.
- Выберите в списке своё приложение и нажмите кнопку "Запустить".
- Дождитесь закрытия окна лоадера. В случае успеха лоадер выдаст сообщение с галочкой и закроется. После этого появится окно с просьбой перезагрузки компьютера.
- Нажмите кнопку "Да" и перезагрузите компьютер.
- После включения компьютера снова запустите лоадер от имени администратора, выберите свою игру из списка и нажмите кнопку "Запустить".
- Дождитесь автоматического закрытия окна лоадера и ОБЯЗАТЕЛЬНО извлеките флешку из ПК.
- Теперь вы можете запускать игру.
- В главном меню игры нажмите клавишу "HOME" для вызова меню чита.
Софт Mason успешно запущен! В дальнейшем используйте клавишу "HOME" для закрытия/открытия меню чита.
Замечания по Rust Lite:
- После загрузки главного меню игры просто заходите на сервер, софт активируется автоматически.
- Сразу после включения ESP в Rust Lite показывает много несуществующих объектов, подождите около 10 минут - весь ложный ESP постепенно пропадёт.
- ESP в Rust Lite работает только во время первого сеанса на сервере, если вы хотите сменить сервер или зайти на сервер заново - вам придётся перезапускать игру и инжектить чит заново.
- Для отключения работы софта просто выключите “ОТСЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИИ (OCCLUSION CULLING)" в настройках игры.
Использование конфигов
Небольшой гайд по использованию пользовательских конфигураций для ПО Mason Hack (Сохранение и загрузка своих настроек читов):
- После успешного запуска ПО настройте его в главном меню или в игре.
- Перейдите во вкладку “CONFIGURATION”, и нажмите на “Save config to clipboard”.
- Теперь у вас в буфере обмена скопирован уникальный код ваших настроек, сохраните его в текстовом файле или где-нибудь ещё.
- При последующих запусках перейдите во вкладку “CONFIGURATION” и нажмите “Load config from clipboard”, предварительно скопировав уникальный код конфига, тем самым вы загрузите свои настройки.
Видео
Rust Full:
FAQ
Распространённые ошибки и способы их решения:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме читы Mason не работают.
- Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
- Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
- Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.
- Кроме того, софт может не работать из-за отключенной виртуализации и Hyper-V. Необходимо включить эти параметры.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на RUST
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!