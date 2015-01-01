Гайд по использованию HV ПО Mason Hack (Инструкция, FAQ)

Rust

На данной странице содержится инструкция к Mason Rust Full и Mason Rust Lite.

Гайд по использованию HV софта

Простая пошаговая инструкция к ПО Mason Hack:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
    • Только для Rust Lite - в настройках игры Rust обязательно включите “ОТСЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИИ (OCCLUSION CULLING)".
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Необходимо поместить лоадер в отдельную папку на флешке, в названии папки следует использовать только английский буквы (латиницу) и цифры.
  5. Запустите файл лоадера от имени администратора. 
  6. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и активируйте его.
  7. Выберите в списке своё приложение и нажмите кнопку "Запустить".
  8. Дождитесь закрытия окна лоадера. В случае успеха лоадер выдаст сообщение с галочкой и закроется. После этого появится окно с просьбой перезагрузки компьютера.
  9. Нажмите кнопку "Да" и перезагрузите компьютер.
  10. После включения компьютера снова запустите лоадер от имени администратора, выберите свою игру из списка и нажмите кнопку "Запустить".
  11. Дождитесь автоматического закрытия окна лоадера и ОБЯЗАТЕЛЬНО извлеките флешку из ПК.
  12. Теперь вы можете запускать игру.
  13. В главном меню игры нажмите клавишу "HOME" для вызова меню чита.

Софт Mason успешно запущен! В дальнейшем используйте клавишу "HOME" для закрытия/открытия меню чита.

Замечания по Rust Lite:

Использование конфигов

Небольшой гайд по использованию пользовательских конфигураций для ПО Mason Hack (Сохранение и загрузка своих настроек читов):

  1. После успешного запуска ПО настройте его в главном меню или в игре.
  2. Перейдите во вкладку “CONFIGURATION”, и нажмите на “Save config to clipboard”.
  3. Теперь у вас в буфере обмена скопирован уникальный код ваших настроек, сохраните его в текстовом файле или где-нибудь ещё.
  4. При последующих запусках перейдите во вкладку “CONFIGURATION” и нажмите “Load config from clipboard”, предварительно скопировав уникальный код конфига, тем самым вы загрузите свои настройки.

Видео

Rust Full:

FAQ

Распространённые ошибки и способы их решения:

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