На данной странице содержится инструкция к Mason Rust Full и Mason Rust Lite.

Гайд по использованию HV софта

Простая пошаговая инструкция к ПО Mason Hack:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

" или " ", в " " софт работать не будет. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.

Только для Rust Lite - в настройках игры Rust обязательно включите “ОТСЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИИ (OCCLUSION CULLING)". Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Необходимо поместить лоадер в отдельную папку на флешке, в названии папки следует использовать только английский буквы (латиницу) и цифры. Запустите файл лоадера от имени администратора. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и активируйте его. Выберите в списке своё приложение и нажмите кнопку "Запустить". Дождитесь закрытия окна лоадера. В случае успеха лоадер выдаст сообщение с галочкой и закроется. После этого появится окно с просьбой перезагрузки компьютера. Нажмите кнопку "Да" и перезагрузите компьютер. После включения компьютера снова запустите лоадер от имени администратора, выберите свою игру из списка и нажмите кнопку "Запустить". Дождитесь автоматического закрытия окна лоадера и ОБЯЗАТЕЛЬНО извлеките флешку из ПК. Теперь вы можете запускать игру. В главном меню игры нажмите клавишу "HOME" для вызова меню чита.

Софт Mason успешно запущен! В дальнейшем используйте клавишу "HOME" для закрытия/открытия меню чита.

Замечания по Rust Lite:

После загрузки главного меню игры просто заходите на сервер, софт активируется автоматически.

Сразу после включения ESP в Rust Lite показывает много несуществующих объектов, подождите около 10 минут - весь ложный ESP постепенно пропадёт.

ESP в Rust Lite работает только во время первого сеанса на сервере, если вы хотите сменить сервер или зайти на сервер заново - вам придётся перезапускать игру и инжектить чит заново.

Для отключения работы софта просто выключите “ОТСЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИИ (OCCLUSION CULLING)" в настройках игры.

Использование конфигов

Небольшой гайд по использованию пользовательских конфигураций для ПО Mason Hack (Сохранение и загрузка своих настроек читов):

После успешного запуска ПО настройте его в главном меню или в игре. Перейдите во вкладку “CONFIGURATION”, и нажмите на “Save config to clipboard”. Теперь у вас в буфере обмена скопирован уникальный код ваших настроек, сохраните его в текстовом файле или где-нибудь ещё. При последующих запусках перейдите во вкладку “CONFIGURATION” и нажмите “Load config from clipboard”, предварительно скопировав уникальный код конфига, тем самым вы загрузите свои настройки.

Видео

Rust Full:

FAQ

Распространённые ошибки и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Убедитесь, что вы поставили " Оконный " или " Безрамочный " режим экрана в игре. В " Полноэкранном " режиме читы Mason не работают.

" или " " режим экрана в игре. В " " режиме читы Mason не работают. Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.

Кроме того, софт может не работать из-за отключенной виртуализации и Hyper-V. Необходимо включить эти параметры.

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