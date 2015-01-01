Mason Rust Lite (Мэйсон Раст Лайт)
Информация о чите
Mason Rust Lite — это предельно простой и минималистичный чит для Rust, ориентированный на тех, кто ищет надёжный функционал по максимально доступной цене. Внутри только самое необходимое, без излишеств. Главная особенность — метод отображения ESP, аналогичный легендарной функции “Admin ESP”, знакомой многим опытным читерам. Этот способ визуализации полностью построен на возможностях движка игры, без внедрения сложных внешних решений — что делает его безопасным, лёгким и малозаметным для античита. Благодаря такому подходу Mason Lite почти не влияет на FPS и остаётся в тени большинства защитных систем. Это не чит “всё-в-одном”, а стабильный и крайне доступный инструмент для тех, кто ценит простоту и анонимность. Если вы хотите экономно, но эффективно улучшить свой опыт в Rust — Мэйсон Раст Лайт будет идеальным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Функции Софта Mason Lite для Rust
- Player ESP - отображение игроков за стенами с помощью WH
- 3D Box ESP - показывать расположение игроков с помощью 3Д коробок (Admin ESP)
- Visible Check - цели в прямой видимости показаны зеленым цветом, за стенами - красным
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