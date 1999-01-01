Информация о чите

Mason Internal для Rust — новое поколение софта от известного разработчика Mason. Благодаря переходу на Internal-архитектуру продукт получил впечатляющий набор возможностей, расширенную кастомизацию и функционал, который способен удовлетворить как любителей агрессивного рейдж-геймплея, так и игроков, предпочитающих более аккуратный стиль игры. В основе чита находится мощный аимбот с поддержкой pSilent, автовыстрела, настройки хитшанса, выбора костей, продвинутого предикта и большого количества дополнительных параметров. Для получения максимального контроля над картой предусмотрен детализированный ESP на игроков, животных, ресурсы, контейнеры, транспорт и объекты, а также полноценный RadarHack с гибкой настройкой отображаемой информации. Отдельного внимания заслуживает огромный набор эксплойтов: автоматизация лута и строительства, мувемент-функции, FlyHack, SpeedHack, Walk On Water, различные рейдж-модификации оружия, Instant Hit, No Recoil, No Spread, Instant Kill и десятки других возможностей. Всё это дополняется современным фирменным меню, системой конфигов и детальной настройкой практически каждого элемента чита.