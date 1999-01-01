Масон Интернал для Раст (Rust Mason Internal)

Информация о чите

Mason Internal для Rust — новое поколение софта от известного разработчика Mason. Благодаря переходу на Internal-архитектуру продукт получил впечатляющий набор возможностей, расширенную кастомизацию и функционал, который способен удовлетворить как любителей агрессивного рейдж-геймплея, так и игроков, предпочитающих более аккуратный стиль игры. В основе чита находится мощный аимбот с поддержкой pSilent, автовыстрела, настройки хитшанса, выбора костей, продвинутого предикта и большого количества дополнительных параметров. Для получения максимального контроля над картой предусмотрен детализированный ESP на игроков, животных, ресурсы, контейнеры, транспорт и объекты, а также полноценный RadarHack с гибкой настройкой отображаемой информации. Отдельного внимания заслуживает огромный набор эксплойтов: автоматизация лута и строительства, мувемент-функции, FlyHack, SpeedHack, Walk On Water, различные рейдж-модификации оружия, Instant Hit, No Recoil, No Spread, Instant Kill и десятки других возможностей. Всё это дополняется современным фирменным меню, системой конфигов и детальной настройкой практически каждого элемента чита.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aim Bot (Аимбот)

  • Aimbot – автоматическое наведение на противников для повышения точности стрельбы
  • Aim Key – возможность задать свою клавишу для активации аимбота (до двух кнопок)
  • Aim Bone – выбор частей тела для наведения (голова, грудь и другие кости)
  • Bone Override – принудительное изменение кости в которую будут регистрироваться попадания
  • Aim FOV – размер области в которой происходит захват целей аимботом
  • Smooth – регулировка плавности наведения на цель
  • PSilent – режим тихого аимбота, при котором попадания регистрируются без заметного движения прицела
  • High Grenade Prediction – продвинутое упреждение траектории гранат под углом для точного поражения целей
  • Target Saved Position – аимбот работает в сохраненную позицию на карте
  • Autofire – автоматический выстрел при наведении на противника (когда цель можно поразить)
  • Visible Check – наведение только на видимые цели (вне стен и преград)
  • Target Helicopter – возможность использовать аимбот против патрульного вертолёта
  • Hit Chance – настройка вероятности успешного попадания для более легитной работы аимбота
  • Keep Target – удержание текущей цели до её устранения или потери
  • Draw Crosshair – отображение дополнительного прицела поверх игрового интерфейса (настраивается)
  • Draw FOV – отображение радиуса работы аимбота на экране
  • Simulate Projectile – визуализация предполагаемой траектории полёта снаряда
  • Predicted Marker – отображение точки упреждения для стрельбы по движущимся целям
  • Target Snapline – отрисовка линии от игрока до текущей цели внутри FOV аимбота
  • Projectile Tracers – отображение трассеров и траектории выпущенных снарядов

ВХ Игроки (Wallhack)

  • Box – отрисовка 2D-бокса вокруг персонажа
  • Player Chams – подсветка моделей игроков через стены и препятствия
  • Players – отображение игроков на экране через ESP
  • Scientists – отображение NPC-учёных и других враждебных ботов
  • Name – отображение игрового имени персонажа
  • Distance – отображение расстояния до цели
  • Team ID – отображение идентификатора команды/отряда всех игроков
  • View Direction – отображение направления взгляда игрока
  • Skeleton – отрисовка скелета персонажа по костям модели
  • Thickness – настройка толщины линий скелета и других элементов ESP
  • HeldItem – отображение предмета или оружия, которое находится в руках игрока
  • Chams Material – выбор материала заливки для чамсов
  • Glow Intensity – настройка интенсивности свечения моделей
  • Hotbar Options – настройка отображения быстрых слотов игроков
  • Looking At Alerts – показать предупреждение если игрок смотрит в вашу сторону
  • OOF – отображение направление целей вне поля зрения игрока с помощью стрелочек
  • Safezone – выделение игроков в безопасной зоне
  • Team – выделение союзников отдельным цветом
  • Enemy – выделение противников отдельным цветом
  • Wounded – отображение и выделение раненых игроков
  • Sleeping – отображение спящих игроков
  • Online Sleeper – отображение спящих игроков, которые всё ещё находятся онлайн
  • Dead – отображение погибших игроков
  • Max Distance – настройка максимального расстояния для отображения игроков и ботов

ВХ Животные (Animals)

  • Snake – отображение змей
  • Tiger – отображение тигров
  • Panther – отображение пантер
  • Crocodile – отображение крокодилов
  • Bear – отображение медведей
  • Boar – отображение кабанов
  • Wolf – отображение волков
  • Shark – отображение акул
  • BeeSwarm – отображение роев пчёл
  • Stag – отображение оленей
  • Horse – отображение лошадей
  • Animal Chams – подсветка животных через стены и препятствия
  • Health Text – отображение числа здоровья животных
  • Health Bar – отображение здоровья животных в виде полоски здоровья

ВХ Ресурсы (Resources)

  • Stone Ore – отображение залежей камня для добычи ресурсов
  • Metal Ore – отображение залежей металлической руды
  • Sulfur Ore – отображение залежей серной руды
  • Wood Pile – отображение куч древесины и точек сбора дерева
  • Hemp – отображение кустов конопли (ткани)
  • Rose – отображение роз и декоративных растений
  • Sunflower – отображение подсолнухов
  • Orchid – отображение орхидей
  • Stone – отображение камней для сбора ресурсов
  • Metal – отображение металлической руды
  • Sulfur – отображение серной руды
  • Wood – отображение древесины
  • Diesel – отображение дизельного топлива
  • Berries – отображение ягодных кустов
  • Food – отдельная категория пищевых ресурсов
  • Wheat – отображение пшеницы
  • Corn – отображение кукурузы
  • Mushroom – отображение грибов
  • Pumpkin – отображение тыкв
  • Collectable/Food Chams – включить ВХ в виде чамсов на подбираемые предметы и еду
  • Collectible Max Distance – настройка дистанции для отображения собираемых ресурсов
  • Food Max Distance – максимальная дистанция отображения еды

Ящики и Контейнеры (Crates)

  • Airdrop – отображение сброшенных с самолёта грузов
  • Locked Crate – отображение контейнеров с таймером
  • Normal Crate – отображение обычных ящиков с лутом
  • Military Crate – отображение военных ящиков с редким снаряжением
  • Elite Crate – отображение элитных контейнеров с самым ценным лутом
  • Tool Crate – отображение красных ящиков
  • Advanced Water Crate – отображение улучшенных водных контейнеров
  • Basic Water Crate – отображение стандартных водных контейнеров
  • Medical Crate – отображение медицинских ящиков
  • Food Crate – отображение контейнеров с едой
  • Basic Crate – отображение базовых ящиков с лутом
  • Normal Barrel – отображение обычных бочек
  • Oil Barrel – отображение нефтяных бочек
  • BeeHive – отображение ульев
  • Player Corpse – отображение трупов игроков
  • Scientist Corpse – отображение трупов учёных и NPC
  • Animal Corpse – отображение туш животных
  • Advanced Fragments – отображение продвинутых компонентов и фрагментов
  • Basic Fragments – отображение базовых компонентов и ресурсов
  • RedCard – отображение красных ключ-карт
  • Backpack – отображение оставленных рюкзаков игроков
  • Dropped Items – отображение выброшенных предметов на земле
  • Dropped Weapons – отображение оружия, лежащего на земле
  • Container Chams – подсветка контейнеров и ящиков с помощью чамсов
  • Other Chams – подсветка других предметов с помощью чамсов

ВХ Транспорт (Vehicles)

  • Patrol Heli – отображение патрульного вертолёта
  • Bradley – отображение танка Bradley APC
  • Car – отображение автомобилей
  • Train – отображение поездов
  • Drones – отображение дронов
  • Cargo Ship – отображение грузового корабля
  • Minicopter – отображение миникоптеров
  • Scrap Heli – отображение транспортного вертолёта Scrap Transport Helicopter
  • RHIB – отображение скоростных надувных лодок RHIB
  • Rowboat – отображение гребных лодок
  • Submarine – отображение подводных лодок
  • Attack Helicopter – отображение боевых вертолётов
  • Tug Boat – отображение буксиров
  • Pedal Bikes – отображение велосипедов
  • Motor Bikes – отображение мотоциклов
  • Vehicle Chams – подсветка транспорта через стены и препятствия
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения транспортных средств и техники

ВХ Объекты (Deployable)

  • Recycler – отображение переработчиков ресурсов
  • Cupboard – отображение шкафов авторизации
  • CCTV Camera – отображение установленных камер наблюдения
  • Stashes Unhidden – отображение найденных и раскрытых тайников
  • Local Stashes – отображение спрятанных тайников игроков (стэши)
  • Sleeping Bag – отображение спальных мешков и точек возрождения
  • RF Receiver – отображение RF-приёмников
  • RF Broadcaster – отображение RF-передатчиков
  • HBHF Sensor – отображение датчиков движения HBHF
  • Seismic Sensor – отображение сейсмических датчиков
  • Large Battery – отображение больших аккумуляторов
  • Tier3 – отображение верстаков третьего уровня
  • Tier2 – отображение верстаков второго уровня
  • Tuncan Alarm – отображение самодельных сигнализаций из консервных банок
  • AutoTurret – отображение автоматических турелей
  • Gun Trap – отображение оружейных ловушек
  • Flame Trap – отображение огнемётных ловушек
  • Snap Trap – отображение капканов
  • Samsite – отображение зенитных комплексов SAM Site
  • Landmines – отображение противопехотных мин

Радархак

  • Enable – включение встроенного радара для отображения целей и объектов вокруг игрока
  • Draw Scientist – отображение учёных и NPC на радаре
  • Draw Other Entities – отображение дополнительных объектов и сущностей на радаре
  • Draw Cross – отображение центрального перекрестия на радаре
  • Draw Background – отображение фоновой подложки радара
  • Draw Circles – отображение вспомогательных кругов дистанции на радаре
  • Draw Text – отображение текстовой информации рядом с объектами на радаре
  • Draw Direction – отображение направления движения и взгляда целей
  • Ingame Radar – отображение радара непосредственно в игровом мире
  • Ingame Map Players – отображение игроков на внутриигровой карте
  • Ingame Map Scientist – отображение учёных и NPC на карте
  • Text – отображение имён и подписей объектов на радаре
  • Direction – отображение направления объектов и целей на карте
  • Ingame Radar Entities – отображение различных игровых объектов на радаре
  • Ingame Map LocalStashes – отображение тайников на внутриигровой карте
  • Radar Customization – гибкая настройка параметров радара (размер, дистанция, толщина линий и т.п.)

Эксплойты (Автоматизация)

  • Auto Reel Fish – автоматическое подтягивание рыбы во время рыбалки
  • Auto Upgrade – автоматическое улучшение строительных блоков до выбранного уровня (дерево, камень, металл, мвк)
  • Auto Heal – автоматическое использование медикаментов при низком ХП
  • Spam Torch – быстрое включение/выключение факела
  • Spam Doors – открытие и закрытие дверей с высокой скоростью
  • Auto Collect – автоматический сбор доступных ресурсов и предметов поблизости
  • Auto Loot – автоматический лутает контейнеры с выбранными айтемами (можно выбрать предметы для лута)
  • Auto Lock – автоматическая закрывает замки поблизости
  • Auto Auth – автоматическая авторизация в шкафах и других объектах с доступом
  • Auto Respawn – автоматическое возрождение персонажа после смерти
  • Reset Crafting – сброс текущей очереди крафта
  • Cancel Crafting – отмена активного крафта
  • Drop Inventory – выброс всего инвентаря на землю по клавише
  • Drop Container – мгновенное опустошение контейнера
  • Refill Jackhammer – автоматически чинит отбойник возле стола
  • Keep In Handcuffs – удержание цели в наручниках без необходимости постоянного взаимодействия
  • Steal Players – подсаживает игроков поблизости в вашей транспортное средство

Эксплойты (Мувемент)

  • No Fall – отключение урона от падения с высоты
  • No Collision – отключение столкновений с объектами окружения и препятствиями
  • No Drag – отключение эффектов замедления и сопротивления при движении персонажа
  • Anti Violations – снижение количества проверок и ограничений античита на сервере
  • Auto Adjusting Speedhack – автоматическая регулировка скорости передвижения для обхода серверных ограничений
  • Walk on Water – возможность передвигаться по воде без погружения
  • Flyhack – свободный полёт по карте
  • Omni Directional Sprint – возможность бежать в любом направлении без потери скорости
  • On Ladder – сохранение дополнительных возможностей передвижения во время нахождения на лестнице
  • Teleport – мгновенное перемещение на пять метров вверх или вниз
  • Crouch Mode – специальные модификации передвижения в режиме приседа
  • Spiderman – возможность перемещаться по вертикальным поверхностям и труднодоступным объектам
  • Inf Jump – бесконечные прыжки без ограничений
  • Anti AFK – предотвращение автоматического отключения за бездействие
  • Auto-Teleport – перемещает вашу позицию в точку откуда можно мгновенно ударить игрока

Эксплойты (Общее)

  • Fov Changer – изменение угла обзора (поле зрения)
  • Zoom Hack – позволяет изменить степень приближения (зумхак)
  • Always Day – принудительно изменить время суток на карте
  • Remove Layers – отключение игровых слоёв и объектов (текстур)
  • Current Layers – выбор слоя для отключения текстуры (постройки, деревья, рельеф и т.п.)
  • Remove Flash – отключение эффекта ослепления
  • Remove Grass – удаление травы и мелкой растительности
  • No Smoke – отключение дымовых эффектов
  • No Water Blur – отключение размытия изображения под водой
  • No Water Scattering – отключение эффектов рассеивания света в воде
  • Demo Record – автоматическая запись демо-файлов игрового процесса
  • Debug Camera – свободная камера для обзора местности и баз игроков
  • Rotate Buildings – поворот строительных объектов после размещения
  • BruteForce Codelocks – автоматический подбор комбинаций кодовых замков
  • Fast Place – ускоренное размещение строительных элементов и объектов
  • Instant Revive – мгновенное поднятие раненых игроков без ожидания анимации
  • Instant Close/Open Door – моментальное открытие и закрытие дверей
  • Replace Door – быстрая замена установленной двери на другую
  • Suicide – мгновенное самоубийство персонажа
  • Instant Loot – моментальный перенос содержимого контейнеров и трупов в инвентарь
  • Open Crates – автоматическое открытие контейнеров и ящиков с добычей
  • Shopfront Stealer – быстрое взаимодействие с витринами/торговыми окнами для получения предметов
  • Instant Handcuff Release – мгновенное снятие наручников без ожидания стандартной анимации

Эксплойты (Оружие)

  • Instant EOKA – мгновенное срабатывание самопала с первого раза (можно настроить)
  • No Recoil – отключение отдачи оружия
  • No Sway – отключение раскачивания оружия при прицеливании
  • No Spread – отключение разброса пуль
  • Fast Fire – увеличение скорострельности оружия
  • No Melee Punch – отключение эффекта отталкивания и удара камеры при атаках ближнего боя
  • No Melee Slowdown – отключение замедления персонажа во время ударов оружием ближнего боя
  • No Weapon Bob – отключение покачивания оружия во время движения
  • Desync – иммитирует задержку/высокий пинг и позволяет эффективнее перестрелять противника (по нажатию клавиши)
  • Instant Kill – нанесение смертельного урона цели за одно попадание
  • Instant Hit – мгновенная регистрация попаданий по противнику
  • Custom Projectiles – увеличенная зона попадания снарядами если рядом с целью
  • Low Velocity – снижение скорости полёта снарядов
  • Behind Wall Calculations – расчёт траектории и регистрации попаданий через препятствия и объекты
  • Heli Magic – позволяет увеличить хитбокс вертолета для эффективного попадания
  • Heli Rotor Override – перенаправление попаданий в выбранную часть вертолёта, например в основной или хвостовой ротор
  • Pierce Hitbone – выбор кости для регистрации хита через препятствия
  • Hit Material – материал через который будет работать прострел

Misc-функции Mason Rust Internal

  • Player List – отдельная вкладка для списка друзей/врагов с настройками взаимодействия
  • Configs – возможность создавать профили со своими настройками и быстро загружать их
  • Ambient – включение настройки окружающего освещения мира
  • Show Current Time – отображение текущего игрового времени
  • Sky Changer – изменение параметров и внешнего вида неба
  • Aspect Ratio – изменение соотношения сторон экрана
  • Bright Stars – увеличение яркости звёзд на ночном небе
  • Draw Hotkeys – отображение списка активных горячих клавиш на экране
  • Menu Key – выбор клавиши открытия меню
  • Menu Scale – изменение масштаба интерфейса меню
  • Font Settings – позволяет управлять шрифтами для разных элементов чита
  • Multi-Language Support – меню Mason Rust Internal поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский)
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