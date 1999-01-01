Масон Интернал для Раст (Rust Mason Internal)
Информация о чите
Mason Internal для Rust — новое поколение софта от известного разработчика Mason. Благодаря переходу на Internal-архитектуру продукт получил впечатляющий набор возможностей, расширенную кастомизацию и функционал, который способен удовлетворить как любителей агрессивного рейдж-геймплея, так и игроков, предпочитающих более аккуратный стиль игры. В основе чита находится мощный аимбот с поддержкой pSilent, автовыстрела, настройки хитшанса, выбора костей, продвинутого предикта и большого количества дополнительных параметров. Для получения максимального контроля над картой предусмотрен детализированный ESP на игроков, животных, ресурсы, контейнеры, транспорт и объекты, а также полноценный RadarHack с гибкой настройкой отображаемой информации. Отдельного внимания заслуживает огромный набор эксплойтов: автоматизация лута и строительства, мувемент-функции, FlyHack, SpeedHack, Walk On Water, различные рейдж-модификации оружия, Instant Hit, No Recoil, No Spread, Instant Kill и десятки других возможностей. Всё это дополняется современным фирменным меню, системой конфигов и детальной настройкой практически каждого элемента чита.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aim Bot (Аимбот)
- Aimbot – автоматическое наведение на противников для повышения точности стрельбы
- Aim Key – возможность задать свою клавишу для активации аимбота (до двух кнопок)
- Aim Bone – выбор частей тела для наведения (голова, грудь и другие кости)
- Bone Override – принудительное изменение кости в которую будут регистрироваться попадания
- Aim FOV – размер области в которой происходит захват целей аимботом
- Smooth – регулировка плавности наведения на цель
- PSilent – режим тихого аимбота, при котором попадания регистрируются без заметного движения прицела
- High Grenade Prediction – продвинутое упреждение траектории гранат под углом для точного поражения целей
- Target Saved Position – аимбот работает в сохраненную позицию на карте
- Autofire – автоматический выстрел при наведении на противника (когда цель можно поразить)
- Visible Check – наведение только на видимые цели (вне стен и преград)
- Target Helicopter – возможность использовать аимбот против патрульного вертолёта
- Hit Chance – настройка вероятности успешного попадания для более легитной работы аимбота
- Keep Target – удержание текущей цели до её устранения или потери
- Draw Crosshair – отображение дополнительного прицела поверх игрового интерфейса (настраивается)
- Draw FOV – отображение радиуса работы аимбота на экране
- Simulate Projectile – визуализация предполагаемой траектории полёта снаряда
- Predicted Marker – отображение точки упреждения для стрельбы по движущимся целям
- Target Snapline – отрисовка линии от игрока до текущей цели внутри FOV аимбота
- Projectile Tracers – отображение трассеров и траектории выпущенных снарядов
ВХ Игроки (Wallhack)
- Box – отрисовка 2D-бокса вокруг персонажа
- Player Chams – подсветка моделей игроков через стены и препятствия
- Players – отображение игроков на экране через ESP
- Scientists – отображение NPC-учёных и других враждебных ботов
- Name – отображение игрового имени персонажа
- Distance – отображение расстояния до цели
- Team ID – отображение идентификатора команды/отряда всех игроков
- View Direction – отображение направления взгляда игрока
- Skeleton – отрисовка скелета персонажа по костям модели
- Thickness – настройка толщины линий скелета и других элементов ESP
- HeldItem – отображение предмета или оружия, которое находится в руках игрока
- Chams Material – выбор материала заливки для чамсов
- Glow Intensity – настройка интенсивности свечения моделей
- Hotbar Options – настройка отображения быстрых слотов игроков
- Looking At Alerts – показать предупреждение если игрок смотрит в вашу сторону
- OOF – отображение направление целей вне поля зрения игрока с помощью стрелочек
- Safezone – выделение игроков в безопасной зоне
- Team – выделение союзников отдельным цветом
- Enemy – выделение противников отдельным цветом
- Wounded – отображение и выделение раненых игроков
- Sleeping – отображение спящих игроков
- Online Sleeper – отображение спящих игроков, которые всё ещё находятся онлайн
- Dead – отображение погибших игроков
- Max Distance – настройка максимального расстояния для отображения игроков и ботов
ВХ Животные (Animals)
- Snake – отображение змей
- Tiger – отображение тигров
- Panther – отображение пантер
- Crocodile – отображение крокодилов
- Bear – отображение медведей
- Boar – отображение кабанов
- Wolf – отображение волков
- Shark – отображение акул
- BeeSwarm – отображение роев пчёл
- Stag – отображение оленей
- Horse – отображение лошадей
- Animal Chams – подсветка животных через стены и препятствия
- Health Text – отображение числа здоровья животных
- Health Bar – отображение здоровья животных в виде полоски здоровья
ВХ Ресурсы (Resources)
- Stone Ore – отображение залежей камня для добычи ресурсов
- Metal Ore – отображение залежей металлической руды
- Sulfur Ore – отображение залежей серной руды
- Wood Pile – отображение куч древесины и точек сбора дерева
- Hemp – отображение кустов конопли (ткани)
- Rose – отображение роз и декоративных растений
- Sunflower – отображение подсолнухов
- Orchid – отображение орхидей
- Stone – отображение камней для сбора ресурсов
- Metal – отображение металлической руды
- Sulfur – отображение серной руды
- Wood – отображение древесины
- Diesel – отображение дизельного топлива
- Berries – отображение ягодных кустов
- Food – отдельная категория пищевых ресурсов
- Wheat – отображение пшеницы
- Corn – отображение кукурузы
- Mushroom – отображение грибов
- Pumpkin – отображение тыкв
- Collectable/Food Chams – включить ВХ в виде чамсов на подбираемые предметы и еду
- Collectible Max Distance – настройка дистанции для отображения собираемых ресурсов
- Food Max Distance – максимальная дистанция отображения еды
Ящики и Контейнеры (Crates)
- Airdrop – отображение сброшенных с самолёта грузов
- Locked Crate – отображение контейнеров с таймером
- Normal Crate – отображение обычных ящиков с лутом
- Military Crate – отображение военных ящиков с редким снаряжением
- Elite Crate – отображение элитных контейнеров с самым ценным лутом
- Tool Crate – отображение красных ящиков
- Advanced Water Crate – отображение улучшенных водных контейнеров
- Basic Water Crate – отображение стандартных водных контейнеров
- Medical Crate – отображение медицинских ящиков
- Food Crate – отображение контейнеров с едой
- Basic Crate – отображение базовых ящиков с лутом
- Normal Barrel – отображение обычных бочек
- Oil Barrel – отображение нефтяных бочек
- BeeHive – отображение ульев
- Player Corpse – отображение трупов игроков
- Scientist Corpse – отображение трупов учёных и NPC
- Animal Corpse – отображение туш животных
- Advanced Fragments – отображение продвинутых компонентов и фрагментов
- Basic Fragments – отображение базовых компонентов и ресурсов
- RedCard – отображение красных ключ-карт
- Backpack – отображение оставленных рюкзаков игроков
- Dropped Items – отображение выброшенных предметов на земле
- Dropped Weapons – отображение оружия, лежащего на земле
- Container Chams – подсветка контейнеров и ящиков с помощью чамсов
- Other Chams – подсветка других предметов с помощью чамсов
ВХ Транспорт (Vehicles)
- Patrol Heli – отображение патрульного вертолёта
- Bradley – отображение танка Bradley APC
- Car – отображение автомобилей
- Train – отображение поездов
- Drones – отображение дронов
- Cargo Ship – отображение грузового корабля
- Minicopter – отображение миникоптеров
- Scrap Heli – отображение транспортного вертолёта Scrap Transport Helicopter
- RHIB – отображение скоростных надувных лодок RHIB
- Rowboat – отображение гребных лодок
- Submarine – отображение подводных лодок
- Attack Helicopter – отображение боевых вертолётов
- Tug Boat – отображение буксиров
- Pedal Bikes – отображение велосипедов
- Motor Bikes – отображение мотоциклов
- Vehicle Chams – подсветка транспорта через стены и препятствия
- Max Distance – максимальная дистанция отображения транспортных средств и техники
ВХ Объекты (Deployable)
- Recycler – отображение переработчиков ресурсов
- Cupboard – отображение шкафов авторизации
- CCTV Camera – отображение установленных камер наблюдения
- Stashes Unhidden – отображение найденных и раскрытых тайников
- Local Stashes – отображение спрятанных тайников игроков (стэши)
- Sleeping Bag – отображение спальных мешков и точек возрождения
- RF Receiver – отображение RF-приёмников
- RF Broadcaster – отображение RF-передатчиков
- HBHF Sensor – отображение датчиков движения HBHF
- Seismic Sensor – отображение сейсмических датчиков
- Large Battery – отображение больших аккумуляторов
- Tier3 – отображение верстаков третьего уровня
- Tier2 – отображение верстаков второго уровня
- Tuncan Alarm – отображение самодельных сигнализаций из консервных банок
- AutoTurret – отображение автоматических турелей
- Gun Trap – отображение оружейных ловушек
- Flame Trap – отображение огнемётных ловушек
- Snap Trap – отображение капканов
- Samsite – отображение зенитных комплексов SAM Site
- Landmines – отображение противопехотных мин
Радархак
- Enable – включение встроенного радара для отображения целей и объектов вокруг игрока
- Draw Scientist – отображение учёных и NPC на радаре
- Draw Other Entities – отображение дополнительных объектов и сущностей на радаре
- Draw Cross – отображение центрального перекрестия на радаре
- Draw Background – отображение фоновой подложки радара
- Draw Circles – отображение вспомогательных кругов дистанции на радаре
- Draw Text – отображение текстовой информации рядом с объектами на радаре
- Draw Direction – отображение направления движения и взгляда целей
- Ingame Radar – отображение радара непосредственно в игровом мире
- Ingame Map Players – отображение игроков на внутриигровой карте
- Ingame Map Scientist – отображение учёных и NPC на карте
- Text – отображение имён и подписей объектов на радаре
- Direction – отображение направления объектов и целей на карте
- Ingame Radar Entities – отображение различных игровых объектов на радаре
- Ingame Map LocalStashes – отображение тайников на внутриигровой карте
- Radar Customization – гибкая настройка параметров радара (размер, дистанция, толщина линий и т.п.)
Эксплойты (Автоматизация)
- Auto Reel Fish – автоматическое подтягивание рыбы во время рыбалки
- Auto Upgrade – автоматическое улучшение строительных блоков до выбранного уровня (дерево, камень, металл, мвк)
- Auto Heal – автоматическое использование медикаментов при низком ХП
- Spam Torch – быстрое включение/выключение факела
- Spam Doors – открытие и закрытие дверей с высокой скоростью
- Auto Collect – автоматический сбор доступных ресурсов и предметов поблизости
- Auto Loot – автоматический лутает контейнеры с выбранными айтемами (можно выбрать предметы для лута)
- Auto Lock – автоматическая закрывает замки поблизости
- Auto Auth – автоматическая авторизация в шкафах и других объектах с доступом
- Auto Respawn – автоматическое возрождение персонажа после смерти
- Reset Crafting – сброс текущей очереди крафта
- Cancel Crafting – отмена активного крафта
- Drop Inventory – выброс всего инвентаря на землю по клавише
- Drop Container – мгновенное опустошение контейнера
- Refill Jackhammer – автоматически чинит отбойник возле стола
- Keep In Handcuffs – удержание цели в наручниках без необходимости постоянного взаимодействия
- Steal Players – подсаживает игроков поблизости в вашей транспортное средство
Эксплойты (Мувемент)
- No Fall – отключение урона от падения с высоты
- No Collision – отключение столкновений с объектами окружения и препятствиями
- No Drag – отключение эффектов замедления и сопротивления при движении персонажа
- Anti Violations – снижение количества проверок и ограничений античита на сервере
- Auto Adjusting Speedhack – автоматическая регулировка скорости передвижения для обхода серверных ограничений
- Walk on Water – возможность передвигаться по воде без погружения
- Flyhack – свободный полёт по карте
- Omni Directional Sprint – возможность бежать в любом направлении без потери скорости
- On Ladder – сохранение дополнительных возможностей передвижения во время нахождения на лестнице
- Teleport – мгновенное перемещение на пять метров вверх или вниз
- Crouch Mode – специальные модификации передвижения в режиме приседа
- Spiderman – возможность перемещаться по вертикальным поверхностям и труднодоступным объектам
- Inf Jump – бесконечные прыжки без ограничений
- Anti AFK – предотвращение автоматического отключения за бездействие
- Auto-Teleport – перемещает вашу позицию в точку откуда можно мгновенно ударить игрока
Эксплойты (Общее)
- Fov Changer – изменение угла обзора (поле зрения)
- Zoom Hack – позволяет изменить степень приближения (зумхак)
- Always Day – принудительно изменить время суток на карте
- Remove Layers – отключение игровых слоёв и объектов (текстур)
- Current Layers – выбор слоя для отключения текстуры (постройки, деревья, рельеф и т.п.)
- Remove Flash – отключение эффекта ослепления
- Remove Grass – удаление травы и мелкой растительности
- No Smoke – отключение дымовых эффектов
- No Water Blur – отключение размытия изображения под водой
- No Water Scattering – отключение эффектов рассеивания света в воде
- Demo Record – автоматическая запись демо-файлов игрового процесса
- Debug Camera – свободная камера для обзора местности и баз игроков
- Rotate Buildings – поворот строительных объектов после размещения
- BruteForce Codelocks – автоматический подбор комбинаций кодовых замков
- Fast Place – ускоренное размещение строительных элементов и объектов
- Instant Revive – мгновенное поднятие раненых игроков без ожидания анимации
- Instant Close/Open Door – моментальное открытие и закрытие дверей
- Replace Door – быстрая замена установленной двери на другую
- Suicide – мгновенное самоубийство персонажа
- Instant Loot – моментальный перенос содержимого контейнеров и трупов в инвентарь
- Open Crates – автоматическое открытие контейнеров и ящиков с добычей
- Shopfront Stealer – быстрое взаимодействие с витринами/торговыми окнами для получения предметов
- Instant Handcuff Release – мгновенное снятие наручников без ожидания стандартной анимации
Эксплойты (Оружие)
- Instant EOKA – мгновенное срабатывание самопала с первого раза (можно настроить)
- No Recoil – отключение отдачи оружия
- No Sway – отключение раскачивания оружия при прицеливании
- No Spread – отключение разброса пуль
- Fast Fire – увеличение скорострельности оружия
- No Melee Punch – отключение эффекта отталкивания и удара камеры при атаках ближнего боя
- No Melee Slowdown – отключение замедления персонажа во время ударов оружием ближнего боя
- No Weapon Bob – отключение покачивания оружия во время движения
- Desync – иммитирует задержку/высокий пинг и позволяет эффективнее перестрелять противника (по нажатию клавиши)
- Instant Kill – нанесение смертельного урона цели за одно попадание
- Instant Hit – мгновенная регистрация попаданий по противнику
- Custom Projectiles – увеличенная зона попадания снарядами если рядом с целью
- Low Velocity – снижение скорости полёта снарядов
- Behind Wall Calculations – расчёт траектории и регистрации попаданий через препятствия и объекты
- Heli Magic – позволяет увеличить хитбокс вертолета для эффективного попадания
- Heli Rotor Override – перенаправление попаданий в выбранную часть вертолёта, например в основной или хвостовой ротор
- Pierce Hitbone – выбор кости для регистрации хита через препятствия
- Hit Material – материал через который будет работать прострел
Misc-функции Mason Rust Internal
- Player List – отдельная вкладка для списка друзей/врагов с настройками взаимодействия
- Configs – возможность создавать профили со своими настройками и быстро загружать их
- Ambient – включение настройки окружающего освещения мира
- Show Current Time – отображение текущего игрового времени
- Sky Changer – изменение параметров и внешнего вида неба
- Aspect Ratio – изменение соотношения сторон экрана
- Bright Stars – увеличение яркости звёзд на ночном небе
- Draw Hotkeys – отображение списка активных горячих клавиш на экране
- Menu Key – выбор клавиши открытия меню
- Menu Scale – изменение масштаба интерфейса меню
- Font Settings – позволяет управлять шрифтами для разных элементов чита
- Multi-Language Support – меню Mason Rust Internal поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский)
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