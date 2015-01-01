Информация о чите

Salamander — функциональный приватный софт для Rust, сочетающий гибкие боевые возможности и продвинутый контроль окружения. Решение подойдёт как для активного PvP, так и для уверенных рейдов и фарма ресурсов. В арсенале два типа аимбота: Silent Aimbot для скрытых попаданий без движения камеры и стандартный векторный режим с настраиваемой плавностью. Доступны выбор костей, настройка FOV, отображение зоны аима, кастомный прицел, а также контроль отдачи и разброса для более точной стрельбы. ESP охватывает игроков, ботов и спящих персонажей: боксы, скелеты, ники, дистанция, оружие в руках. World ESP отображает ресурсы, животных, транспорт, аирдропы, ящики, трупы, ловушки и постройки. Всё можно гибко фильтровать под свой стиль игры. Дополняют функционал радар, Debug Camera, Fast Loot, Omni Sprint, Zoom, Remove Layers, настройка освещения и Stream Proof защита. Salamander — универсальное решение для полного контроля над ситуацией в Rust.