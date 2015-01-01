Salamander для Rust (Саламандра Раст)

Информация о чите

Salamander — функциональный приватный софт для Rust, сочетающий гибкие боевые возможности и продвинутый контроль окружения. Решение подойдёт как для активного PvP, так и для уверенных рейдов и фарма ресурсов. В арсенале два типа аимбота: Silent Aimbot для скрытых попаданий без движения камеры и стандартный векторный режим с настраиваемой плавностью. Доступны выбор костей, настройка FOV, отображение зоны аима, кастомный прицел, а также контроль отдачи и разброса для более точной стрельбы. ESP охватывает игроков, ботов и спящих персонажей: боксы, скелеты, ники, дистанция, оружие в руках. World ESP отображает ресурсы, животных, транспорт, аирдропы, ящики, трупы, ловушки и постройки. Всё можно гибко фильтровать под свой стиль игры. Дополняют функционал радар, Debug Camera, Fast Loot, Omni Sprint, Zoom, Remove Layers, настройка освещения и Stream Proof защита. Salamander — универсальное решение для полного контроля над ситуацией в Rust.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот

  • Silent Aimbot – включает скрытый аимбот без визуального движения камеры
  • Standart Aimbot – включает векторный (естественный) режим аимбота
  • Aim Key – клавиша активации аимбота (сайлент/вектор)
  • Silent Line – отображает линию до текущей цели аима (сайлент аим)
  • FOV – настраивает радиус зоны захвата цели
  • FOV Show – включает отображение круга FOV
  • Smoothing – регулирует плавность наведения аима (векторный аим)
  • Crosshair – отображает кастомный прицел по центру экрана
  • Bones – выбор части тела для прицеливания
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • Value X/Y – настройка компенсации отдачи по горизонтали и вертикали
  • Spread % – настройка уровня разброса оружия

ВХ Игроки и Боты

  • Box – включает 2D бокс вокруг игроков
  • Box Type – выбор типа бокса (полные или без боксов)
  • Show Teammates – отображает союзников
  • Skeleton – включает отображение скелета
  • Player Name – показывает ник игрока
  • Distance – отображает дистанцию до игрока
  • Weapons – показывает оружие в руках
  • Scientist/Bots – отображение ученых и ботов
  • Sleepers – отображает спящих игроков

ВХ Лут и Объекты (World ESP)

  • Useful Important – включает отображение важных объектов
  • Mineral Nature – включает отображение природных ресурсов
  • Supply Drop – отображает сброшенные аирдропы
  • Corpse/Backpack – отображает трупы и рюкзаки
  • Elite Crate – отображает элитные ящики
  • Military Crate – отображает военные ящики
  • Normal Crate – отображает обычные ящики
  • Chinook Crate – отображает ящики Chinook
  • Loot Barrel – отображает бочки с лутом
  • Tool Box – отображает инструментальные ящики
  • All Prefabs – отображает все префабы
  • Food/Vegetables – отображает еду и овощи
  • World Transport – отображает транспорт
  • Hemp – отображает коноплю
  • Stone Ore – отображает каменную руду
  • Sulfur Ore – отображает серную руду
  • Metal Ore – отображает металлическую руду
  • Stone – отображает камень
  • Sulfur – отображает серу
  • Metal – отображает металл
  • Wood – отображает дерево
  • All Animals – отображает всех животных
  • Trap Tricky – отображает ловушки
  • House Items – отображает предметы построек

Эксплойты

  • Omni Sprint – позволяет бежать с оружием на максимальной скорости
  • Fast Loot Item – ускоряет лутание предметов
  • Spider – позволяет передвигаться по поверхностям без лестниц
  • Admin Flag – включает флаг админа сервера
  • Super Melee – увеличивает дальность оружия в ближнем бою
  • No Animation Weapon – отключает анимации оружия
  • Player Camera Fov – изменяет поле зрения камеры игрока
  • Fov Size – настройка значения FOV
  • Zoom Camera – включает режим зума камеры
  • Zoom Distance – настройка дистанции зума
  • Fast Composite Bow – ускоряет стрельбу из композитного лука
  • 100% Eoka – убирает шанс осечки у Eoka
  • Player Inventory Info – отображает информацию об инвентаре игрока
  • Remove Layers – отключает слои объектов окружения
  • Remove Constructions – скрывает постройки
  • Remove Water – отключает отображение воды
  • Remove Terrain – отключает отображение рельефа

Другие фичи Саламандер Раст

  • Debug Camera – включает режим отладочной камеры
  • Reload Indicator – отображает индикатор перезарядки
  • Radar – отдельное окно для отображение игроков/ботов на радаре
  • Stream Proof – скрывает визуалы чита от записи видео и стримов
  • Tod Sky – изменение неба и освещения
  • Stars Sky – отображение звезд на небе
  • Bright Ambient – повышает общую яркость окружения
  • Day Times – настройка времени суток
  • Binds – возможность назначить хоткеи для активации некоторых функций

