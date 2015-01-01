Salamander для Rust (Саламандра Раст)
Информация о чите
Salamander — функциональный приватный софт для Rust, сочетающий гибкие боевые возможности и продвинутый контроль окружения. Решение подойдёт как для активного PvP, так и для уверенных рейдов и фарма ресурсов. В арсенале два типа аимбота: Silent Aimbot для скрытых попаданий без движения камеры и стандартный векторный режим с настраиваемой плавностью. Доступны выбор костей, настройка FOV, отображение зоны аима, кастомный прицел, а также контроль отдачи и разброса для более точной стрельбы. ESP охватывает игроков, ботов и спящих персонажей: боксы, скелеты, ники, дистанция, оружие в руках. World ESP отображает ресурсы, животных, транспорт, аирдропы, ящики, трупы, ловушки и постройки. Всё можно гибко фильтровать под свой стиль игры. Дополняют функционал радар, Debug Camera, Fast Loot, Omni Sprint, Zoom, Remove Layers, настройка освещения и Stream Proof защита. Salamander — универсальное решение для полного контроля над ситуацией в Rust.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Silent Aimbot – включает скрытый аимбот без визуального движения камеры
- Standart Aimbot – включает векторный (естественный) режим аимбота
- Aim Key – клавиша активации аимбота (сайлент/вектор)
- Silent Line – отображает линию до текущей цели аима (сайлент аим)
- FOV – настраивает радиус зоны захвата цели
- FOV Show – включает отображение круга FOV
- Smoothing – регулирует плавность наведения аима (векторный аим)
- Crosshair – отображает кастомный прицел по центру экрана
- Bones – выбор части тела для прицеливания
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- Value X/Y – настройка компенсации отдачи по горизонтали и вертикали
- Spread % – настройка уровня разброса оружия
ВХ Игроки и Боты
- Box – включает 2D бокс вокруг игроков
- Box Type – выбор типа бокса (полные или без боксов)
- Show Teammates – отображает союзников
- Skeleton – включает отображение скелета
- Player Name – показывает ник игрока
- Distance – отображает дистанцию до игрока
- Weapons – показывает оружие в руках
- Scientist/Bots – отображение ученых и ботов
- Sleepers – отображает спящих игроков
ВХ Лут и Объекты (World ESP)
- Useful Important – включает отображение важных объектов
- Mineral Nature – включает отображение природных ресурсов
- Supply Drop – отображает сброшенные аирдропы
- Corpse/Backpack – отображает трупы и рюкзаки
- Elite Crate – отображает элитные ящики
- Military Crate – отображает военные ящики
- Normal Crate – отображает обычные ящики
- Chinook Crate – отображает ящики Chinook
- Loot Barrel – отображает бочки с лутом
- Tool Box – отображает инструментальные ящики
- All Prefabs – отображает все префабы
- Food/Vegetables – отображает еду и овощи
- World Transport – отображает транспорт
- Hemp – отображает коноплю
- Stone Ore – отображает каменную руду
- Sulfur Ore – отображает серную руду
- Metal Ore – отображает металлическую руду
- Stone – отображает камень
- Sulfur – отображает серу
- Metal – отображает металл
- Wood – отображает дерево
- All Animals – отображает всех животных
- Trap Tricky – отображает ловушки
- House Items – отображает предметы построек
Эксплойты
- Omni Sprint – позволяет бежать с оружием на максимальной скорости
- Fast Loot Item – ускоряет лутание предметов
- Spider – позволяет передвигаться по поверхностям без лестниц
- Admin Flag – включает флаг админа сервера
- Super Melee – увеличивает дальность оружия в ближнем бою
- No Animation Weapon – отключает анимации оружия
- Player Camera Fov – изменяет поле зрения камеры игрока
- Fov Size – настройка значения FOV
- Zoom Camera – включает режим зума камеры
- Zoom Distance – настройка дистанции зума
- Fast Composite Bow – ускоряет стрельбу из композитного лука
- 100% Eoka – убирает шанс осечки у Eoka
- Player Inventory Info – отображает информацию об инвентаре игрока
- Remove Layers – отключает слои объектов окружения
- Remove Constructions – скрывает постройки
- Remove Water – отключает отображение воды
- Remove Terrain – отключает отображение рельефа
Другие фичи Саламандер Раст
- Debug Camera – включает режим отладочной камеры
- Reload Indicator – отображает индикатор перезарядки
- Radar – отдельное окно для отображение игроков/ботов на радаре
- Stream Proof – скрывает визуалы чита от записи видео и стримов
- Tod Sky – изменение неба и освещения
- Stars Sky – отображение звезд на небе
- Bright Ambient – повышает общую яркость окружения
- Day Times – настройка времени суток
- Binds – возможность назначить хоткеи для активации некоторых функций
