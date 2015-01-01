Evicted Скрипт на Rust (Евиктед АнтиОтдача)

Информация о чите

Evicted для Rust — это набор мощных и безопасных скриптов, созданных для игроков, которые ценят удобство, эффективность и надёжность в долгой игре. Evicted сочетает в себе продуманные макросы и автоматизации, которые упрощают рутинные задачи и повышают комфорт без излишней агрессии в функционале. В основе — самый безопасный макрос для Rust: он автоматически определяет тип оружия и прицела, подстраивает поведение под текущую ситуацию и минимизирует риски детекта. В комплекте доступны полезные режимы: бот для рыбалки, тихая ходьба для бесшумного перемещения, автоматическое улучшение строения (auto upgrade), ночное видение и удаление тумана для лучшей видимости в любых условиях, а также Zoom Hack для гибкого управления приближением. Для приватности реализована функция скрытия скрипта в Диспетчере задач по горячей клавише — мгновенно убирает процесс из видимости. Evicted оптимизирован под длительное использование: лёгкое в установке меню, сохранение конфигов, гибкие привязки клавиш и регулярные обновления под патчи Rust. Для тех, кто предпочитает один раз купить и не думать о продлениях — доступна эксклюзивная подписка на 9999 дней. Если вам нужен надёжный, аккуратный и продуманный набор скриптов — Evicted станет отличным выбором для комфортной и безопасной игры в Rust.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Купить

Recoil (АнтиОтдача)

  • Enable - включить/выключить антиотдачу
  • Hipfire Mode - включить антиотдачу при стрельбе от бедра
  • Legit Mode - сглаженный контроль отдачи для легит стиля
  • Force Full Auto - автоматический режим стрельбы из полу-автоматики (берданка, м39 и т.п.)
  • Weapons - выбор оружия для контроля отдачи
  • Scopes - выбор прицела
  • Barrels - глушители, компенсаторы и т.п.
  • X/Y Control - уровень контроля отдачи по осям Х и Y
  • Audio - звуковое оповещение при переключении оружия/модулей
  • Cursor Check - проверка видимости курсора на экране (избегать ложное срабатывание)
  • Detect In-Game Settings - считывает настройки сэнсы и фова из настроек игры
  • Game FOV - поле зрения установленное в игре
  • Sensetivity - чувствительность мыши в игре
  • Ads Sensetivity - значение сэнсы в прицеливании
  • Hud - размер HUD (быстрый доступ)
  • 360 Turn - режим крутилки (как в рейджж аиме)
  • Anti AFK - анти-кик с сервера за бездействие
  • Zoom Hack - позволяет значительно увеличить зум без прицела (можно настраивать)
  • Auto Upgrade - автоматически улучшает объект в выбранный материал (дерево, камень, метал, мвк)

Misc (Разное)

  • Mini Overlay - окно с информацией о текущем гане и обвесах
  • Night Vision - фильтр для лучшей видимости ночью
  • Auto Detect Weapon - автоматически определяет оружие в руках
  • Auto Detect Scope - автоматически определяется прицел на активном гане
  • Script Hide/Show - скрывает окно и процесс в taskmgr
  • Fertilizer Seller - автоматически продавать удобрения торговцу
  • Armor Loot - автоматически надевает сет брони на вас
  • Afk Breaking - автоматически поменяет местами все 6 слотов (полезно для эко-рейдов)
  • Anti FOG - фильтр для удаления тумана в игре
  • Cycle Guns - переключение ганов по нажатию кнопки
  • Cycle Scope - переключение прицелов по нажатию кнопки
  • Silent Walk - автоматически прожимает Ctrl в тайминг для тихой ходьбы
  • Spam Chat - в игровой чат будет отправляться сообщение "Ev1cted"
  • Better Eoka - скрипт на моментальное срабатывание еоки (шанс 80%)
  • Fast Planting - очень быстро садить семена

Fish Bot (Бот для Рыбалки)

  • Fish Bot - включить бот для рыбалки
  • Auto Eating & Drinking - автоматически принимать еду и воду
  • Instant Gut - автоматически чистить рыбу после добычи
  • Fishing Only Salmon & Shark - сохранять только лосось и акул
  • Change Brake Rod - автоматическая замена сломанной удочки
  • Exit Bot - выйти из режима рыбалки

Оружие

  • AK-47
  • LR-300
  • M249
  • HMLMG
  • MP5A4
  • Thompson
  • Custom SMG
  • Semi Auto Rifle
  • M39 Rifle
  • Semi Auto Pisol
  • Python Revolver
  • M92 Pistol
  • Eoka
  • Другое оружие

Прицелы

  • Handmade Sight
  • Holo Sight
  • 8X Zoom
  • 16X Zoom

Другие фичи Evicted Rust

  • KeyBinds - позволяет назначить свою клавишу для каждого гана и прицела
  • Hide Key - клавиша скрытия процесса/меню
  • Zoom Key - клавиша для зум хака
  • Night Key - клавиша ночного видения
  • Silent Key - клавиша активации тихой ходьбы
  • Configs - позволяет создавать разные пресеты с настройками и переключаться между ними

Оставить отзыв


Похожие Товары

Satano Rust ESP (Phoenix)
  • Надёжный ESP на игроков, лут и объекты
  • Яркие Chams с подсветкой врагов
  • Минималистичное меню и низкий риск бана
Rust
от 299

Rust Memez Internal
  • Два типа аимбота: Memory и Silent Aim с гибкой настройкой
  • Подробный ESP: игроки, NPC, ресурсы, контейнеры и объекты мира
  • Большой набор Misc-функций: FlyHack, Debug Camera, Silent Walk и др.
Rust
от 599

Stealth Rust Lite
  • Wallhack в виде ярких белых чамсов
  • Снижение отдачи и разброса при стрельбе
  • Возможность скрыть ближайшие постройки
Rust
от 249

Ancient Spoofer
  • Рабочий Temp HWID-Spoofer
  • Обход блокировок от EAC
  • Обход блокировок от BE
Spoofer
от 329