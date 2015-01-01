Информация о чите

Evicted для Rust — это набор мощных и безопасных скриптов, созданных для игроков, которые ценят удобство, эффективность и надёжность в долгой игре. Evicted сочетает в себе продуманные макросы и автоматизации, которые упрощают рутинные задачи и повышают комфорт без излишней агрессии в функционале. В основе — самый безопасный макрос для Rust: он автоматически определяет тип оружия и прицела, подстраивает поведение под текущую ситуацию и минимизирует риски детекта. В комплекте доступны полезные режимы: бот для рыбалки, тихая ходьба для бесшумного перемещения, автоматическое улучшение строения (auto upgrade), ночное видение и удаление тумана для лучшей видимости в любых условиях, а также Zoom Hack для гибкого управления приближением. Для приватности реализована функция скрытия скрипта в Диспетчере задач по горячей клавише — мгновенно убирает процесс из видимости. Evicted оптимизирован под длительное использование: лёгкое в установке меню, сохранение конфигов, гибкие привязки клавиш и регулярные обновления под патчи Rust. Для тех, кто предпочитает один раз купить и не думать о продлениях — доступна эксклюзивная подписка на 9999 дней. Если вам нужен надёжный, аккуратный и продуманный набор скриптов — Evicted станет отличным выбором для комфортной и безопасной игры в Rust.