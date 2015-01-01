Evicted Скрипт на Rust (Евиктед АнтиОтдача)
Информация о чите
Evicted для Rust — это набор мощных и безопасных скриптов, созданных для игроков, которые ценят удобство, эффективность и надёжность в долгой игре. Evicted сочетает в себе продуманные макросы и автоматизации, которые упрощают рутинные задачи и повышают комфорт без излишней агрессии в функционале. В основе — самый безопасный макрос для Rust: он автоматически определяет тип оружия и прицела, подстраивает поведение под текущую ситуацию и минимизирует риски детекта. В комплекте доступны полезные режимы: бот для рыбалки, тихая ходьба для бесшумного перемещения, автоматическое улучшение строения (auto upgrade), ночное видение и удаление тумана для лучшей видимости в любых условиях, а также Zoom Hack для гибкого управления приближением. Для приватности реализована функция скрытия скрипта в Диспетчере задач по горячей клавише — мгновенно убирает процесс из видимости. Evicted оптимизирован под длительное использование: лёгкое в установке меню, сохранение конфигов, гибкие привязки клавиш и регулярные обновления под патчи Rust. Для тех, кто предпочитает один раз купить и не думать о продлениях — доступна эксклюзивная подписка на 9999 дней. Если вам нужен надёжный, аккуратный и продуманный набор скриптов — Evicted станет отличным выбором для комфортной и безопасной игры в Rust.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Recoil (АнтиОтдача)
- Enable - включить/выключить антиотдачу
- Hipfire Mode - включить антиотдачу при стрельбе от бедра
- Legit Mode - сглаженный контроль отдачи для легит стиля
- Force Full Auto - автоматический режим стрельбы из полу-автоматики (берданка, м39 и т.п.)
- Weapons - выбор оружия для контроля отдачи
- Scopes - выбор прицела
- Barrels - глушители, компенсаторы и т.п.
- X/Y Control - уровень контроля отдачи по осям Х и Y
- Audio - звуковое оповещение при переключении оружия/модулей
- Cursor Check - проверка видимости курсора на экране (избегать ложное срабатывание)
- Detect In-Game Settings - считывает настройки сэнсы и фова из настроек игры
- Game FOV - поле зрения установленное в игре
- Sensetivity - чувствительность мыши в игре
- Ads Sensetivity - значение сэнсы в прицеливании
- Hud - размер HUD (быстрый доступ)
- 360 Turn - режим крутилки (как в рейджж аиме)
- Anti AFK - анти-кик с сервера за бездействие
- Zoom Hack - позволяет значительно увеличить зум без прицела (можно настраивать)
- Auto Upgrade - автоматически улучшает объект в выбранный материал (дерево, камень, метал, мвк)
Misc (Разное)
- Mini Overlay - окно с информацией о текущем гане и обвесах
- Night Vision - фильтр для лучшей видимости ночью
- Auto Detect Weapon - автоматически определяет оружие в руках
- Auto Detect Scope - автоматически определяется прицел на активном гане
- Script Hide/Show - скрывает окно и процесс в taskmgr
- Fertilizer Seller - автоматически продавать удобрения торговцу
- Armor Loot - автоматически надевает сет брони на вас
- Afk Breaking - автоматически поменяет местами все 6 слотов (полезно для эко-рейдов)
- Anti FOG - фильтр для удаления тумана в игре
- Cycle Guns - переключение ганов по нажатию кнопки
- Cycle Scope - переключение прицелов по нажатию кнопки
- Silent Walk - автоматически прожимает Ctrl в тайминг для тихой ходьбы
- Spam Chat - в игровой чат будет отправляться сообщение "Ev1cted"
- Better Eoka - скрипт на моментальное срабатывание еоки (шанс 80%)
- Fast Planting - очень быстро садить семена
Fish Bot (Бот для Рыбалки)
- Fish Bot - включить бот для рыбалки
- Auto Eating & Drinking - автоматически принимать еду и воду
- Instant Gut - автоматически чистить рыбу после добычи
- Fishing Only Salmon & Shark - сохранять только лосось и акул
- Change Brake Rod - автоматическая замена сломанной удочки
- Exit Bot - выйти из режима рыбалки
Оружие
- AK-47
- LR-300
- M249
- HMLMG
- MP5A4
- Thompson
- Custom SMG
- Semi Auto Rifle
- M39 Rifle
- Semi Auto Pisol
- Python Revolver
- M92 Pistol
- Eoka
- Другое оружие
Прицелы
- Handmade Sight
- Holo Sight
- 8X Zoom
- 16X Zoom
Другие фичи Evicted Rust
- KeyBinds - позволяет назначить свою клавишу для каждого гана и прицела
- Hide Key - клавиша скрытия процесса/меню
- Zoom Key - клавиша для зум хака
- Night Key - клавиша ночного видения
- Silent Key - клавиша активации тихой ходьбы
- Configs - позволяет создавать разные пресеты с настройками и переключаться между ними
