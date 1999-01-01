Информация о чите

Satano ESP (Phoenix) для Rust – это новое приватное решение от разработчика Satano, созданное специально для игроков, которые ценят простоту, стабильность и высокий уровень безопасности. Софт оснащён только визуальными функциями, без лишних модулей, что делает его максимально надёжным. В арсенале – удобный ESP на игроков, NPC, животных, транспорт и различные объекты мира Rust. Также предусмотрен ESP на лут и полезные предметы, позволяющий всегда быть на шаг впереди других. Отдельного внимания заслуживают яркие Chams на игроков с насыщенным зелёным цветом и мягким свечением, обеспечивающим отличную видимость даже на больших дистанциях. Для удобства в чит встроено минималистичное меню, управление которым осуществляется стрелками на клавиатуре – всё просто и интуитивно. За счёт того, что Satano ESP работает только с визуальной частью, риск блокировки сводится к минимуму. Мы регулярно обновляем продукт под новые патчи Rust, сохраняя стабильность и высокий уровень защиты.