Satano ESP (Phoenix) для Rust – это новое приватное решение от разработчика Satano, созданное специально для игроков, которые ценят простоту, стабильность и высокий уровень безопасности. Софт оснащён только визуальными функциями, без лишних модулей, что делает его максимально надёжным. В арсенале – удобный ESP на игроков, NPC, животных, транспорт и различные объекты мира Rust. Также предусмотрен ESP на лут и полезные предметы, позволяющий всегда быть на шаг впереди других. Отдельного внимания заслуживают яркие Chams на игроков с насыщенным зелёным цветом и мягким свечением, обеспечивающим отличную видимость даже на больших дистанциях. Для удобства в чит встроено минималистичное меню, управление которым осуществляется стрелками на клавиатуре – всё просто и интуитивно. За счёт того, что Satano ESP работает только с визуальной частью, риск блокировки сводится к минимуму. Мы регулярно обновляем продукт под новые патчи Rust, сохраняя стабильность и высокий уровень защиты.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Resources ESP
- World ESP - отображать объекты окружения
- Collectables - собираемые ресурсы (камень, металл, сера, дерево, конопля)
- Ores - руда (камень, метал, сера)
- Crates - отображение ящиков с лутом
- Bradley - ящик выпадаемый с APC
- Codelock - показать ящики с таймером
- Ammunition - ящики с боеприпасами
- Basic - обычные ящики с генерик лутом
- Elite - показать элитные ящики
- Cube - деревянные ящики с едой/медициной
- Food - отображает ящики с пищей
- Fuel - показать топливные хранилища
- Medical - показать ящики с медициной
- Tools - ящики с инструментами
- Underwater - показывает ящики из лаб
- Heli - показывает дроп с вертолета
- Airdrop - показывает ящики с аирдропа
Players/NPC ESP (ВХ)
- Enabled - вкл/выкл ВХ на Игроков/NPC
- Box - ВХ в виде ESP боксов
- Chams - ВХ Чамсы (ярко-зеленый/белый)
- Sleepers - показывает спящих игроков
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Name - отображает никнеймы игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Corpse - показать тела убитых
Animals ESP (ВХ на Животных)
- Enabled - вкл/выкл ВХ на животных
- Wolf - волки
- Bear - медведи
- Boar - кабаны
- Chicken - курицы
- Horse - лошади
- Shark - акулы
- Stag - олени
Vehicles ESP (ВХ на Транспорт)
- Enabled - вкл/выкл ВХ на транспорт
- Sea - показывать весь водный транспорт
- Road - показывать весь наземный транспорт
- Air - показывать весь воздушный транспорт
- Distance - расстояние до транспорта в метрах
Building ESP (ВХ на Объекты)
- Enabled - вкл/выкл ВХ на Объекты
- Cupboard - показать расположение шкафа
- Workbench - отображать верстаки
- Traps - показывать расположение ловушек (шотган, капкан и т.п.)
