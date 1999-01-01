Купить Satano ESP для Rust

Информация о чите

Satano ESP (Phoenix) для Rust – это новое приватное решение от разработчика Satano, созданное специально для игроков, которые ценят простоту, стабильность и высокий уровень безопасности. Софт оснащён только визуальными функциями, без лишних модулей, что делает его максимально надёжным. В арсенале – удобный ESP на игроков, NPC, животных, транспорт и различные объекты мира Rust. Также предусмотрен ESP на лут и полезные предметы, позволяющий всегда быть на шаг впереди других. Отдельного внимания заслуживают яркие Chams на игроков с насыщенным зелёным цветом и мягким свечением, обеспечивающим отличную видимость даже на больших дистанциях. Для удобства в чит встроено минималистичное меню, управление которым осуществляется стрелками на клавиатуре – всё просто и интуитивно. За счёт того, что Satano ESP работает только с визуальной частью, риск блокировки сводится к минимуму. Мы регулярно обновляем продукт под новые патчи Rust, сохраняя стабильность и высокий уровень защиты.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Resources ESP

  • World ESP - отображать объекты окружения
  • Collectables - собираемые ресурсы (камень, металл, сера, дерево, конопля)
  • Ores - руда (камень, метал, сера)
  • Crates - отображение ящиков с лутом
  • Bradley - ящик выпадаемый с APC
  • Codelock - показать ящики с таймером
  • Ammunition - ящики с боеприпасами
  • Basic - обычные ящики с генерик лутом
  • Elite - показать элитные ящики
  • Cube - деревянные ящики с едой/медициной
  • Food - отображает ящики с пищей
  • Fuel - показать топливные хранилища
  • Medical - показать ящики с медициной
  • Tools - ящики с инструментами
  • Underwater - показывает ящики из лаб
  • Heli - показывает дроп с вертолета
  • Airdrop - показывает ящики с аирдропа

Players/NPC ESP (ВХ)

  • Enabled - вкл/выкл ВХ на Игроков/NPC
  • Box - ВХ в виде ESP боксов
  • Chams - ВХ Чамсы (ярко-зеленый/белый)
  • Sleepers - показывает спящих игроков
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Name - отображает никнеймы игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Corpse - показать тела убитых

Animals ESP (ВХ на Животных)

  • Enabled - вкл/выкл ВХ на животных
  • Wolf - волки
  • Bear - медведи
  • Boar - кабаны
  • Chicken - курицы
  • Horse - лошади
  • Shark - акулы
  • Stag - олени

Vehicles ESP (ВХ на Транспорт)

  • Enabled - вкл/выкл ВХ на транспорт
  • Sea - показывать весь водный транспорт
  • Road - показывать весь наземный транспорт
  • Air - показывать весь воздушный транспорт
  • Distance - расстояние до транспорта в метрах

Building ESP (ВХ на Объекты)

  • Enabled - вкл/выкл ВХ на Объекты
  • Cupboard - показать расположение шкафа
  • Workbench - отображать верстаки
  • Traps - показывать расположение ловушек (шотган, капкан и т.п.)

