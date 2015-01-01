SMG Chams ВХ для Rust (Раст)
Информация о чите
SMG Chams — это простой, но крайне эффективный приватный чит для Rust, ориентированный на визуальное преимущество без лишнего функционала. Решение отлично подойдёт игрокам, которым важна наглядная информация и практическая польза при минимальном вмешательстве в игровой процесс. Основу функционала составляет WallHack в формате Chams, позволяющий видеть закрашенные модели игроков сквозь стены и объекты. На выбор доступно три режима отображения: Glow, Flat и Wireframe — каждый игрок сможет подобрать наиболее удобный и визуально приятный вариант под свой стиль игры. Отдельного внимания заслуживает функция Remove Layers. Она визуально убирает слои стен на базах, позволяя определить расположение шкафа, ящиков с лутом и установленных ловушек. Это значительно упрощает планирование рейдов, экономит ресурсы и помогает быстрее и эффективнее зачищать базы противников. Дополнительно в софте предусмотрена функция Bright Night, которая делает ночное время ярким и комфортным для игры без потери визуального качества. SMG Chams сочетает в себе достойный уровень защиты, стабильную работу и максимально доступную цену, что делает его отличным выбором для игроков Rust.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
ВХ Чамсы (Chams)
- Chams - вид Wallhack с заливкой моделей позволяющий видеть игроков сквозь стены
- Players - подсвечивает игроков сквозь стены
- Remove Layers - визуально удаляет текстуры стен/дверей на базах игроков
- Visible Check - игроки в прямой видимости и за стеной окрашены разными цветами
Другие фичи SMG Chams Rust
- Chams Type - несколько видов чамсов (glow, flat, wireframe)
- Hotkeys - управление читом происходит по нажатию горячих клавиш (F5, F6, F9)
- Bright Night - включить режим яркой ночи
