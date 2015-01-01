Memez Internal для Rust (Мемез Интернал)
Информация о чите
Встречайте новинку в нашем каталоге – приватный чит Memez Internal для Rust. Это решение уже успело завоевать популярность у игроков благодаря богатому функционалу и стабильной работе. В арсенале сразу два вида аимбота – Memory и Silent, каждый из которых имеет множество настроек для идеальной стрельбы. ESP порадует высокой информативностью: игроки, NPC, животные, руды, контейнеры с лутом и другие элементы окружения, вы всегда знаете, что и где находится. Помимо этого, доступен целый набор Misc-функций – от FlyHack и Silent Walk до Debug Camera, отключения текстур зданий и коллизии. Для удобства можно назначать собственные горячие клавиши, чтобы включать и выключать нужные опции в одно нажатие. Будучи интернал-решением, Memez для Rust обеспечивает максимально плавный отклик и стабильную производительность. Меню софта простое и приятное, поддерживает 2 языка – русский и английский, а система конфигов позволяет сохранять разные наборы настроек. Разработчики регулярно обновляют продукт под новые патчи, так что надежность и актуальность всегда на высоте.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Memory Aim — аим читает данные из памяти игры
- Silent Aim — пули достигают цели в области действия аима без движения прицела
- Aim Key — клавиша для активации Аимбота
- Bones — выбор кости для прицеливания аимботом
- FOV — область действия Аимбота
- Draw FOV — показать область аимбота в виде окружности
- Head Chance — вероятность успеха попадания в голову
- Hit Chance — вероятность успеха попадания по цели
- Ignore Squad — игнорировать работу аима на тиму
- Visible Check — аим будет работать только на видимые цели (вне преград)
- Prediction — настройка предсказания траектории
- Target Info — показать информацию о цели
- FOV Styles — визуальная настройка области аимбота (цвет, толщина, RGB)
Visuals (ВХ)
- BOX — ВХ в виде боксов (коробок)
- Box Style — стиль отображения боксов (полные, углы, 2D, 3D)
- Name — показать ники игроков
- Team ID — показать ID команды
- Sleepers — показать Спящих игроков
- Skeletons — ВХ в виде Скелетов
- Player Weapon — оружие в руках игрока
- Show NPC — показывать расположение NPC
- HotBar — панель быстрого доступа
- Look Direction — показать направление взгляда игроков
- Look Alert — показать уведомление при взгляде игроков на вас
- Radius — настройка радиуса уведомления
- Chams — ВХ в виде Чамсов на руки и модели игроков
- OOF Arrows — стрелки на игроков за экраном
- Radar — активировать окно радара
Weapon (Оружие)
- Thick Bullet — включить жирные пули (можно настроить)
- Fast Bullet — включить скоростные пули
- Always Head Melee — всегда попадать в голову в ближнем бою
- Free Shooting — режим свободной стрельбы
- Rapid Fire — автоматическая стрельба из полу-автомат оружия
- Instant Eoka — мгновенный выстрел из Еока
- No Recoil — отключение отдачи при стрельбе
- Recoil % — настройка процента отдачи
- No spread — отключит разброс пуль при стрельбе
- Fast shoot — режим быстрой стрельбы
- Instant compound Bow — мгновенный Композитный Лук
Misc-функции
- Remove Constructions — выключить слои текстур (видеть сквозь стены)
- FlyHack — включить режим полета по карте
- FlyHack Prevent — включить блокировку полёта
- No Player Collision — убрать коллизию через игроков
- FOV Changer — настроить поле зрения (угол обзора)
- Omni Sprint — бесконечный спринт
- Fast Loot — быстро собирать лут
- Spider man — можно забираться на возвышенности без лестниц
- Spin Bot — режим постоянного вращения модельки персонажа
- Ore Farm Assist — включить помощник в добыче руды
- Zoom Hack — настройка приближения
- Silent Walk — режим тихая ходьбы
- Custom Time — возможность установить свое время на карте
- Bright Night — режим яркой и красивой ночи
- Debug Camera — камера свободного полета
- Crosshair — статичный прицел по центру экрана
- Aspect Ratio — смена соотношения сторон
World ESP (ВХ на Окружение)
- Камни
- Метал руда
- Сера
- Трава
- Различный транспорт
- Воздушная техника
- Курицы
- Медведи
- Акулы
- Кабаны
- Волки
- Бочки
- Деревянные ящики
- Элитные контейнеры
- Обычные ящики
- Спальники/кровати
- Тела мертвых игроков
- Аирдроп
- Дропнутые на землю айтемы
- Ловушки (гантрапы, мины, капаканы и т.п.)
Другие фичи Rust Memez Internal
- Constructions Key — клавиша для включения/выключения слоев текстур
- Debug Camera Key — кнопка для включения дебаг камеры
- Silent Walk Key — кнопка для включения/выключения тихой ходьбы
- Zoom Hack Key — клавиша для включения/выключения зумхака
- Weapon Spam Key — кнопка для включения/выключения спама ганами
- Fly Hack Key — клавиша для активации полета
- Configs — система конфигов для сохранения настроек и быстрой загрузки при следующем запуске чита
- Languages (English, Russian) — чит Мемез поддерживает 2 языка (английский, русский)
- Custom Colors — настройка цвета для многих ЕСП (ВХ) элементов
- Value Slider — удобный слайдер для настроек некоторых параметров
