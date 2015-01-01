Информация о чите

Встречайте новинку в нашем каталоге – приватный чит Memez Internal для Rust. Это решение уже успело завоевать популярность у игроков благодаря богатому функционалу и стабильной работе. В арсенале сразу два вида аимбота – Memory и Silent, каждый из которых имеет множество настроек для идеальной стрельбы. ESP порадует высокой информативностью: игроки, NPC, животные, руды, контейнеры с лутом и другие элементы окружения, вы всегда знаете, что и где находится. Помимо этого, доступен целый набор Misc-функций – от FlyHack и Silent Walk до Debug Camera, отключения текстур зданий и коллизии. Для удобства можно назначать собственные горячие клавиши, чтобы включать и выключать нужные опции в одно нажатие. Будучи интернал-решением, Memez для Rust обеспечивает максимально плавный отклик и стабильную производительность. Меню софта простое и приятное, поддерживает 2 языка – русский и английский, а система конфигов позволяет сохранять разные наборы настроек. Разработчики регулярно обновляют продукт под новые патчи, так что надежность и актуальность всегда на высоте.