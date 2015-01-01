Memez Internal для Rust (Мемез Интернал)

Информация о чите

Встречайте новинку в нашем каталоге – приватный чит Memez Internal для Rust. Это решение уже успело завоевать популярность у игроков благодаря богатому функционалу и стабильной работе. В арсенале сразу два вида аимбота – Memory и Silent, каждый из которых имеет множество настроек для идеальной стрельбы. ESP порадует высокой информативностью: игроки, NPC, животные, руды, контейнеры с лутом и другие элементы окружения, вы всегда знаете, что и где находится. Помимо этого, доступен целый набор Misc-функций – от FlyHack и Silent Walk до Debug Camera, отключения текстур зданий и коллизии. Для удобства можно назначать собственные горячие клавиши, чтобы включать и выключать нужные опции в одно нажатие. Будучи интернал-решением, Memez для Rust обеспечивает максимально плавный отклик и стабильную производительность. Меню софта простое и приятное, поддерживает 2 языка – русский и английский, а система конфигов позволяет сохранять разные наборы настроек. Разработчики регулярно обновляют продукт под новые патчи, так что надежность и актуальность всегда на высоте.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Aim Bot)

  • Memory Aim — аим читает данные из памяти игры
  • Silent Aim — пули достигают цели в области действия аима без движения прицела
  • Aim Key — клавиша для активации Аимбота
  • Bones — выбор кости для прицеливания аимботом
  • FOV — область действия Аимбота
  • Draw FOV — показать область аимбота в виде окружности
  • Head Chance — вероятность успеха попадания в голову
  • Hit Chance — вероятность успеха попадания по цели
  • Ignore Squad — игнорировать работу аима на тиму
  • Visible Check — аим будет работать только на видимые цели (вне преград)
  • Prediction — настройка предсказания траектории
  • Target Info — показать информацию о цели
  • FOV Styles — визуальная настройка области аимбота (цвет, толщина, RGB)

Visuals (ВХ)

  • BOX — ВХ в виде боксов (коробок)
  • Box Style — стиль отображения боксов (полные, углы, 2D, 3D)
  • Name — показать ники игроков
  • Team ID — показать ID команды
  • Sleepers — показать Спящих игроков
  • Skeletons — ВХ в виде Скелетов
  • Player Weapon — оружие в руках игрока
  • Show NPC — показывать расположение NPC
  • HotBar — панель быстрого доступа
  • Look Direction — показать направление взгляда игроков
  • Look Alert — показать уведомление при взгляде игроков на вас
  • Radius — настройка радиуса уведомления
  • Chams — ВХ в виде Чамсов на руки и модели игроков
  • OOF Arrows — стрелки на игроков за экраном
  • Radar — активировать окно радара

Weapon (Оружие)

  • Thick Bullet — включить жирные пули (можно настроить)
  • Fast Bullet — включить скоростные пули
  • Always Head Melee — всегда попадать в голову в ближнем бою
  • Free Shooting — режим свободной стрельбы
  • Rapid Fire — автоматическая стрельба из полу-автомат оружия
  • Instant Eoka — мгновенный выстрел из Еока
  • No Recoil — отключение отдачи при стрельбе
  • Recoil % — настройка процента отдачи
  • No spread — отключит разброс пуль при стрельбе
  • Fast shoot — режим быстрой стрельбы
  • Instant compound Bow — мгновенный Композитный Лук

Misc-функции

  • Remove Constructions — выключить слои текстур (видеть сквозь стены)
  • FlyHack — включить режим полета по карте
  • FlyHack Prevent — включить блокировку полёта
  • No Player Collision — убрать коллизию через игроков
  • FOV Changer — настроить поле зрения (угол обзора)
  • Omni Sprint — бесконечный спринт
  • Fast Loot — быстро собирать лут
  • Spider man — можно забираться на возвышенности без лестниц
  • Spin Bot — режим постоянного вращения модельки персонажа
  • Ore Farm Assist — включить помощник в добыче руды
  • Zoom Hack — настройка приближения
  • Silent Walk — режим тихая ходьбы
  • Custom Time — возможность установить свое время на карте
  • Bright Night — режим яркой и красивой ночи
  • Debug Camera — камера свободного полета
  • Crosshair — статичный прицел по центру экрана
  • Aspect Ratio — смена соотношения сторон

World ESP (ВХ на Окружение)

  • Камни
  • Метал руда
  • Сера
  • Трава
  • Различный транспорт
  • Воздушная техника
  • Курицы
  • Медведи
  • Акулы
  • Кабаны
  • Волки
  • Бочки
  • Деревянные ящики
  • Элитные контейнеры
  • Обычные ящики
  • Спальники/кровати
  • Тела мертвых игроков
  • Аирдроп
  • Дропнутые на землю айтемы
  • Ловушки (гантрапы, мины, капаканы и т.п.)

Другие фичи Rust Memez Internal

  • Constructions Key — клавиша для включения/выключения слоев текстур
  • Debug Camera Key — кнопка для включения дебаг камеры
  • Silent Walk Key — кнопка для включения/выключения тихой ходьбы
  • Zoom Hack Key — клавиша для включения/выключения зумхака
  • Weapon Spam Key — кнопка для включения/выключения спама ганами
  • Fly Hack Key — клавиша для активации полета
  • Configs — система конфигов для сохранения настроек и быстрой загрузки при следующем запуске чита
  • Languages (English, Russian) — чит Мемез поддерживает 2 языка (английский, русский)
  • Custom Colors — настройка цвета для многих ЕСП (ВХ) элементов
  • Value Slider — удобный слайдер для настроек некоторых параметров

Оставить отзыв


Похожие Товары

Satano Rust ESP (Phoenix)
  • Надёжный ESP на игроков, лут и объекты
  • Яркие Chams с подсветкой врагов
  • Минималистичное меню и низкий риск бана
Rust
от 299

Stealth Rust Lite
  • Wallhack в виде ярких белых чамсов
  • Снижение отдачи и разброса при стрельбе
  • Возможность скрыть ближайшие постройки
Rust
от 249

Ancient Spoofer
  • Рабочий Temp HWID-Spoofer
  • Обход блокировок от EAC
  • Обход блокировок от BE
Spoofer
от 339

Stealth Rust Full
  • Wallhack для показа Игроков, NPC и Животных
  • Мощный Silent Aimbot для убийства противников
  • Loot ESP, World ESP и дополнительные эксплойты
Rust
от 499